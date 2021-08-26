https://ru.sputnik.md/20210826/vblizi-chernobyl-otkrylos-khranilische-yadernykh-otkhodov-44248895.html

Вблизи Чернобыльской АЭС открылось первое на Украине хранилище ядерных отходов

Вблизи Чернобыльской АЭС открылось первое на Украине хранилище ядерных отходов

Вблизи Чернобыльской АЭС открылось первое на Украине хранилище ядерных отходов

2021-08-26T10:42+0300

2021-08-26T10:42+0300

2021-08-26T10:42+0300

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) начало работу, сообщают "Известия" со ссылкой на издание "Информатор".Как сообщили в пресс-службе Чернобыльской АЭС, объект получил лицензию на осуществление деятельности по переработке и хранению радиоактивных отходов 20 августа. "Информатор" уточняет, что благодаря эксплуатации этого объекта Украина уменьшит зависимость от России, куда ранее вывозили отработавшие элементы украинских атомных электростанций. Страна тратила на это по 170 миллионов евро в год.Ранее, 11 августа, издание "Страна.ua" сообщило о том, что Украина перестанет отправлять ядерное топливо на хранение и переработку в Россию. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что до сих пор Украина вывозила отработанное топливо в Россию, и это ежегодно стоило около 200 миллионов долларов.

https://ru.sputnik.md/20160328/5538611.html

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