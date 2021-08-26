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Вблизи Чернобыльской АЭС открылось первое на Украине хранилище ядерных отходов
Вблизи Чернобыльской АЭС открылось первое на Украине хранилище ядерных отходов
Вблизи Чернобыльской АЭС открылось первое на Украине хранилище ядерных отходов
2021-08-26T10:42+0300
2021-08-26T10:42+0300
2021-08-26T10:42+0300
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) начало работу, сообщают "Известия" со ссылкой на издание "Информатор".Как сообщили в пресс-службе Чернобыльской АЭС, объект получил лицензию на осуществление деятельности по переработке и хранению радиоактивных отходов 20 августа. "Информатор" уточняет, что благодаря эксплуатации этого объекта Украина уменьшит зависимость от России, куда ранее вывозили отработавшие элементы украинских атомных электростанций. Страна тратила на это по 170 миллионов евро в год.Ранее, 11 августа, издание "Страна.ua" сообщило о том, что Украина перестанет отправлять ядерное топливо на хранение и переработку в Россию. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что до сих пор Украина вывозила отработанное топливо в Россию, и это ежегодно стоило около 200 миллионов долларов.
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в мире, украина, чернобыль
Вблизи Чернобыльской АЭС открылось первое на Украине хранилище ядерных отходов
Открытие хранилища приурочили к 30-летию независимости Украины.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik.
Хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) начало работу, сообщают "Известия"
со ссылкой на издание "Информатор".
Как сообщили в пресс-службе
Чернобыльской АЭС, объект получил лицензию на осуществление деятельности по переработке и хранению радиоактивных отходов 20 августа.
"Эта лицензия обеспечит регулирующий контроль как текущей эксплуатации комплекса, так и дальнейшего преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную зону", — говорится в сообщении пресс-службы.
"Информатор" уточняет, что благодаря эксплуатации этого объекта Украина уменьшит зависимость от России, куда ранее вывозили отработавшие элементы украинских атомных электростанций. Страна тратила на это по 170 миллионов евро в год.
Ранее, 11 августа, издание "Страна.ua" сообщило о том, что Украина перестанет отправлять ядерное топливо на хранение и переработку в Россию. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что до сих пор Украина вывозила отработанное топливо в Россию, и это ежегодно стоило около 200 миллионов долларов.