https://ru.sputnik.md/20210826/veterany-komrat-44274696.html

Памятную плиту ветеранам Великой Отечественной войны открыли в Комрате

Памятную плиту ветеранам Великой Отечественной войны открыли в Комрате

Памятную плиту ветеранам Великой Отечественной войны открыли в Комрате

2021-08-26T19:37+0300

2021-08-26T19:37+0300

2021-08-26T19:39+0300

общество

в молдове

комрат

великая отечественная война

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КОМРАТ, 26 авг – Sputnik, Максим Топал. К 232-й годовщине Дня города Комрата и к 77-летию освобождения гагаузской столицы от фашистских захватчиков местными властями были проведены работы по благоустройству еврейского кладбища. Вокруг погоста возвели новое ограждение, установили современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения, а также уложили брусчатку.На территории кладбища благоустроили могилы и установили памятную плиту с именами жителей города еврейской национальности, которые воевали в Великой Отечественной войне.Их имена выясняли сотрудники Научно-исследовательского центра Гагаузии имени М. В. Маруневич совместно с рядом общественных деятелей. Именно благодаря их стараниям и появилась на кладбище памятная плита с именами героев Великой Отечественной войны.Ужасы Великой Отечественной войны гости мероприятия вспоминали со слезами на глазах. У некоторых из них здесь покоятся родители.Вице-председатель еврейской общины Молдовы Шабатай Ханукаев поблагодарил руководство города и инициативную группу жителей за внимание к памяти евреев, покоящихся здесь и за проделанную работу по улучшению внешнего вида еврейского кладбища.Присутствующие возложили цветы к памятной плите, почтив память похороненных на кладбище героев войны.Город Комрат был освобожден в ходе Ясско-Кишиневской операции 23 августа 1944 года. На следующий день – 24 августа – была освобождена вся территория Молдовы.

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в молдове, комрат, великая отечественная война