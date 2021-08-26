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Памятную плиту ветеранам Великой Отечественной войны открыли в Комрате
19:37 26.08.2021 (обновлено: 19:39 26.08.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalВетераны ВОВ в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Власти Комрата благоустроили местное еврейское кладбище и установили мемориальную плиту с именами жителей, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
КОМРАТ, 26 авг – Sputnik, Максим Топал. К 232-й годовщине Дня города Комрата и к 77-летию освобождения гагаузской столицы от фашистских захватчиков местными властями были проведены работы по благоустройству еврейского кладбища. Вокруг погоста возвели новое ограждение, установили современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения, а также уложили брусчатку.
На территории кладбища благоустроили могилы и установили памятную плиту с именами жителей города еврейской национальности, которые воевали в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Maxim TopalВетераны ВОВ в Комрате
Ветераны ВОВ в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Их имена выясняли сотрудники Научно-исследовательского центра Гагаузии имени М. В. Маруневич совместно с рядом общественных деятелей. Именно благодаря их стараниям и появилась на кладбище памятная плита с именами героев Великой Отечественной войны.
"Такие события, как сегодняшнее, происходят довольно редко. Мы открываем памятник фронтовикам-евреям. Я знала многих из тех, кто похоронен на этом кладбище, и могу с уверенностью сказать, что все свои знания и талант они отдавали на благо нашего родного города, на благо комратчан", – рассказывает Анна Жекова.
Ужасы Великой Отечественной войны гости мероприятия вспоминали со слезами на глазах. У некоторых из них здесь покоятся родители.
© Sputnik / Maxim TopalВетераны ВОВ в Комрате
Ветераны ВОВ в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Вице-председатель еврейской общины Молдовы Шабатай Ханукаев поблагодарил руководство города и инициативную группу жителей за внимание к памяти евреев, покоящихся здесь и за проделанную работу по улучшению внешнего вида еврейского кладбища.
Присутствующие возложили цветы к памятной плите, почтив память похороненных на кладбище героев войны.
Город Комрат был освобожден в ходе Ясско-Кишиневской операции 23 августа 1944 года. На следующий день – 24 августа – была освобождена вся территория Молдовы.