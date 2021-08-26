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Чебан: в Кишиневе отремонтируют хирургический блок одной из лучших больниц
Чебан: в Кишиневе отремонтируют хирургический блок одной из лучших больниц
Блок больницы Георге Палади в Кишиневе отремонтируют
2021-08-26T13:42+0300
2021-08-26T14:07+0300
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молдова
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ион чебан
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Хирургический блок Муниципальной клинической больницы Георге Палади будет капитально отремонтирован до конца этого года, сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. По его данным, на эти цели в бюджете столицы было запланировано около шести миллионов леев, а компания-победитель, которая будет выполнять работы, уже определена по итогам тендера.Как уточнил мэр Кишинева, план обсудят с руководством Министерства здравоохранения, также муниципалитет ищет источники финансирования.По словам Чебана, этот блок больницы в настоящее время находится в плачевном состоянии, хотя там проводятся самые сложные операции в республике, туда госпитализируются беременные с серьезными патологиями. "Только за год здесь выполняется около 2000 операций кесарева сечения и более 3000 гинекологических вмешательств", - рассказал примар. Ежегодно в Муниципальной клинической больнице Георге Палади рождается более 6500 детей.
https://ru.sputnik.md/20210719/uchenikov-i-uchitelej-iz-shkoly-86-ne-pereselyat-poka-ne-budet-nachat-remont-35585327.html
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в молдове, кишинев, молдова, больница, ион чебан

Чебан: в Кишиневе отремонтируют хирургический блок одной из лучших больниц

13:42 26.08.2021 (обновлено: 14:07 26.08.2021)
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© Photo : Facebook / Ion CebanХирургический блок Муниципальной клинической больницы "Георге Палади"
Хирургический блок Муниципальной клинической больницы Георге Палади - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В молдавской столице восстановят хирургический блок больницы, где проводят одни из самых сложных операций.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Хирургический блок Муниципальной клинической больницы Георге Палади будет капитально отремонтирован до конца этого года, сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.
© Photo : Facebook / Ion CebanХирургический блок Муниципальной клинической больницы "Георге Палади"
Хирургический блок Муниципальной клинической больницы Георге Палади - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Хирургический блок Муниципальной клинической больницы "Георге Палади"
© Photo : Facebook / Ion Ceban
По его данным, на эти цели в бюджете столицы было запланировано около шести миллионов леев, а компания-победитель, которая будет выполнять работы, уже определена по итогам тендера.

"В будущем мы планируем составить комплексный план работ как по части инфраструктуры, так и в родильных отделениях", - пояснил Чебан.

Как уточнил мэр Кишинева, план обсудят с руководством Министерства здравоохранения, также муниципалитет ищет источники финансирования.
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По словам Чебана, этот блок больницы в настоящее время находится в плачевном состоянии, хотя там проводятся самые сложные операции в республике, туда госпитализируются беременные с серьезными патологиями.
© Photo : Facebook / Ion CebanХирургический блок Муниципальной клинической больницы "Георге Палади"
Хирургический блок Муниципальной клинической больницы Георге Палади - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Хирургический блок Муниципальной клинической больницы "Георге Палади"
© Photo : Facebook / Ion Ceban
"Только за год здесь выполняется около 2000 операций кесарева сечения и более 3000 гинекологических вмешательств", - рассказал примар.
© Photo : Facebook / Ion CebanХирургический блок Муниципальной клинической больницы "Георге Палади"
Хирургический блок Муниципальной клинической больницы Георге Палади - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Хирургический блок Муниципальной клинической больницы "Георге Палади"
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Ежегодно в Муниципальной клинической больнице Георге Палади рождается более 6500 детей.
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