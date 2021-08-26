https://ru.sputnik.md/20210826/vkishineve-otremontiruyut-khirurgicheskiy-blok-44257434.html

Чебан: в Кишиневе отремонтируют хирургический блок одной из лучших больниц

Чебан: в Кишиневе отремонтируют хирургический блок одной из лучших больниц

Блок больницы Георге Палади в Кишиневе отремонтируют

2021-08-26T13:42+0300

2021-08-26T13:42+0300

2021-08-26T14:07+0300

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Хирургический блок Муниципальной клинической больницы Георге Палади будет капитально отремонтирован до конца этого года, сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. По его данным, на эти цели в бюджете столицы было запланировано около шести миллионов леев, а компания-победитель, которая будет выполнять работы, уже определена по итогам тендера.Как уточнил мэр Кишинева, план обсудят с руководством Министерства здравоохранения, также муниципалитет ищет источники финансирования.По словам Чебана, этот блок больницы в настоящее время находится в плачевном состоянии, хотя там проводятся самые сложные операции в республике, туда госпитализируются беременные с серьезными патологиями. "Только за год здесь выполняется около 2000 операций кесарева сечения и более 3000 гинекологических вмешательств", - рассказал примар. Ежегодно в Муниципальной клинической больнице Георге Палади рождается более 6500 детей.

https://ru.sputnik.md/20210719/uchenikov-i-uchitelej-iz-shkoly-86-ne-pereselyat-poka-ne-budet-nachat-remont-35585327.html

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