https://ru.sputnik.md/20210826/voennyi-parad-44270193.html

Все участники военного парада должны будут представить сертификат о вакцинации

Все участники военного парада должны будут представить сертификат о вакцинации

Все участники военного парада должны будут представить сертификат о вакцинации

2021-08-26T23:42+0300

2021-08-26T23:42+0300

2021-08-26T23:42+0300

коронавирус

в молдове

молдова

день независимости

серджиу продан

лимба ноастрэ

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Все участники военного парада в Кишиневе на День независимости 27 августа, будут обязаны предъявить сертификат о вакцинации. В случае его отсутствия будет необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до парада. Такое заявление сделал министр культуры Сержиу Продан на брифинге в четверг. Он подчеркнул, что допускается также справка о наличии антител после перенесенной коронавирусной инфекции. По словам Продана, хоть Молдова и находится в разгаре пандемии, но государство не может отказаться от военного парада, поскольку это "годовщина нашей независимости, и мы должны это отметить". "Жизнь в стране не должна останавливаться. Если мы все будем соблюдать установленные меры, то сможем проводить культурные и художественные мероприятия", – пояснил Продан.Он также призвал всех участников и организаторов культурных мероприятий вакцинироваться и носить маски. Что касается событий, запланированных на День независимости, министр призвал людей посмотреть их онлайн или по телевидению. День независимости в Молдове и военный парадНапомним, в День независимости на площади Великого Национального собрания пройдет военный парад, соответствующий указ подписала Майя Санду. Он состоится с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности страны.На праздничных мероприятиях будут присутствовать лидеры нескольких стран. Это президент Польши Анджей Дуда, лидер Украины Владимир Зеленский и румынский президент Клаус Йоханнис. Также сообщалось о визите в этот день в Кишинев премьер-министра Украины Денисе Шмыгале. После военного парада на площади Великого Национального собрания пройдет праздничный концерт, а также покажут несколько документальных фильмов. В День независимости, 27 августа, бюджетники по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а во вторник, 31 августа, отмечается праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Понедельник, 30 августа, теперь также стал нерабочим, чтобы образовались мини-каникулы.

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https://ru.sputnik.md/20210826/den-nezavisimosti-perekroyut-ves-tsentr-kishinev-44256220.html

https://ru.sputnik.md/20210824/repetitsiya-parada-na-neskolko-dney-v-kishineve-perekroyut-tsentr-goroda-44183095.html

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, молдова, день независимости, серджиу продан, лимба ноастрэ