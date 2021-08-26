Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210826/yaponiya-napravila-protest-rossii-iz-za-planiruemykh-strelb-u-iturupa-44247347.html
Япония направила протест России из-за планируемых стрельб у Итурупа
Япония направила протест России из-за планируемых стрельб у Итурупа
Япония возражает против проведения Россией стрельб у Итурупа
2021-08-26T09:25+0300
2021-08-26T09:25+0300
россия
в мире
политика
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44247289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_880b67bfb13b85ac3403587a25a289aa.jpg
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Правительство Японии направило России протест из-за планируемых учебных стрельб в районе курильского острова Итуруп, заявил в ходе пресс-конференции в четверг генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, передает РИА Новости.Вместе с этим, по словам генсека, Токио будет "настойчиво продолжать вести переговоры с Россией на основании его фундаментального курса на разрешение территориальной проблемы и заключения мирного договора".Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
https://ru.sputnik.md/20191215/V-Rossii-otreagirovali-na-zayavleniya-Yaponii-vernut-im-vse-Kurily-28552518.html
япония
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44247289_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_056cd026660e8fd75f93f6387fa30749.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, политика, япония

Япония направила протест России из-за планируемых стрельб у Итурупа

09:25 26.08.2021
94
© Sputnik / Сергей КрасноуховСахалин Итуруп виды
Сахалин Итуруп виды - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Сергей Красноухов
Учебные стрельбы, которые планирует провести Россия, вызвали беспокойство у Японии.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Правительство Японии направило России протест из-за планируемых учебных стрельб в районе курильского острова Итуруп, заявил в ходе пресс-конференции в четверг генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, передает РИА Новости.
"Российская сторона 21 августа направила нам уведомление о том, что в районе побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября пройдут учебные стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны (Японии по вопросу об островах – ред.)", - заявил чиновник.
Вместе с этим, по словам генсека, Токио будет "настойчиво продолжать вести переговоры с Россией на основании его фундаментального курса на разрешение территориальной проблемы и заключения мирного договора".
Вид на берег острова Шикотан с плашкоута Дружба. - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2019
Россия
В России отреагировали на заявления Японии, вернуть им все Курилы
15 декабря 2019, 14:55
802
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
200000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:30Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей
11:15Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы
10:42Вблизи Чернобыльской АЭС открылось первое на Украине хранилище ядерных отходов
10:12В Молдове выпустили памятные монеты к 30-летию независимости
09:41Где в Кишиневе 26 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:30"Мы сделали историю" - "Шериф" о выходе в группу Лиги чемпионов
09:25Япония направила протест России из-за планируемых стрельб у Итурупа
09:00Степанюк: Молдове нужно лавировать между интересами России и Украины
08:45Мир за сутки: ракетами - по фрегату, обрушение дома и угроза теракта
08:30"Честные люди" в правительстве Молдовы: на что они способны
08:00Крылов: что Санду решила с Козаком
07:30"Первый дом": правительство выделило на программу еще 11,6 миллиона леев
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 26 августа
ВчераФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги чемпионов
ВчераВознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили
ВчераНа пути к новой жизни: афганские беженцы размещены на военной базе в Германии
ВчераМиллионы без обязательств: как кабмин Молдовы распорядится "щедрым подарком" от МВФ
ВчераКабмин одобрил регламент для восьми министерств: как будут работать ведомства
ВчераКурс валют на четверг: доллар растет в цене вслед за евро