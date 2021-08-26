https://ru.sputnik.md/20210826/yaponiya-napravila-protest-rossii-iz-za-planiruemykh-strelb-u-iturupa-44247347.html
Япония направила протест России из-за планируемых стрельб у Итурупа
Япония направила протест России из-за планируемых стрельб у Итурупа
Япония возражает против проведения Россией стрельб у Итурупа
2021-08-26T09:25+0300
2021-08-26T09:25+0300
2021-08-26T09:25+0300
россия
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Правительство Японии направило России протест из-за планируемых учебных стрельб в районе курильского острова Итуруп, заявил в ходе пресс-конференции в четверг генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, передает РИА Новости.Вместе с этим, по словам генсека, Токио будет "настойчиво продолжать вести переговоры с Россией на основании его фундаментального курса на разрешение территориальной проблемы и заключения мирного договора".Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
https://ru.sputnik.md/20191215/V-Rossii-otreagirovali-na-zayavleniya-Yaponii-vernut-im-vse-Kurily-28552518.html
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в мире, политика, япония
Япония направила протест России из-за планируемых стрельб у Итурупа
Учебные стрельбы, которые планирует провести Россия, вызвали беспокойство у Японии.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik.
Правительство Японии
направило России
протест из-за планируемых учебных стрельб в районе курильского острова Итуруп
, заявил в ходе пресс-конференции в четверг генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като
, передает РИА Новости
.
"Российская сторона 21 августа направила нам уведомление о том, что в районе побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября пройдут учебные стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны (Японии по вопросу об островах – ред.)", - заявил чиновник.
Вместе с этим, по словам генсека, Токио будет "настойчиво продолжать вести переговоры с Россией на основании его фундаментального курса на разрешение территориальной проблемы и заключения мирного договора".
Отношения Москвы
и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир
, Шикотан
, Итуруп
и гряды Хабомаи
). Япония
претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956-м СССР
и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России
над Южными Курилами.