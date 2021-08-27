Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210827/covid-19-moldova-44306157.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Сколько новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки
2021-08-27T19:02+0300
2021-08-27T19:59+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391818_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16a573e1c1ac27922ea796e1df4630a4.jpg
КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 277 новых случаев инфицирования COVID-19, среди которых 228 невакцинированных граждан. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечено 12 случаев импорта инфекции: по два случая из Румынии, Албании, России, Италии, по одному из Германии, Нидерландов, Швеции и Украины. Общее число случаев заражения в стране достигло 266 591.За минувшие сутки проведено 5757 тестов.Выявлено три случая заражения среди медицинских работников: один – у врача, два – у медсестер.В то же время за сутки выздоровело 325 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 256 608.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло три человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 6387.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210827/kishinev-otkryt-novye-otdeleniya-covid-19-44287286.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391818_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_871cb48248d834010feaeb5fcb27c260.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

19:02 27.08.2021 (обновлено: 19:59 27.08.2021)
327
© Photo : Miroslav RotariSalon pentru copii
Salon pentru copii - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 277 новых случаев инфицирования COVID-19, среди которых 228 невакцинированных граждан. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Отмечено 12 случаев импорта инфекции: по два случая из Румынии, Албании, России, Италии, по одному из Германии, Нидерландов, Швеции и Украины.
Общее число случаев заражения в стране достигло 266 591.
За минувшие сутки проведено 5757 тестов.
Выявлено три случая заражения среди медицинских работников: один – у врача, два – у медсестер.

Всего в больницах находятся 848 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 108 (из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ).

В то же время за сутки выздоровело 325 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 256 608.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло три человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 6387.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
Коронавирус
В Кишиневе готовы открыть новые отделения в больницах для зараженных COVID-19
12:50
293
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:08Сообщение о бомбе: звонок поступил в аэропорт Кишинева
20:45Захарова рассказала, что британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ
20:15Юбилей независимости Молдовы отпраздновали в Таврическом дворце
19:50Ожидания vs реальность: Лучинский о результатах Молдовы за 30 лет независимости
19:29Депутат Госдумы: президент Зеленский поет с чужого голоса
19:27Почем банкет: сколько Молдова потратила на парад и торжества
19:02Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
19:00В Сынжерее объявили "красный код" COVID-опасности: все празднования отменили
18:54Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса"
18:48В гордом строю: военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы
18:18Молдова 30-летняя: слова поздравлений и акции в разных странах
17:48Юбилей независимости Молдовы: туман, евроинтеграция и румынский язык
17:17Эксперт - о заявлениях Зеленского: "чувствуются нотки отчаяния"
16:43"Хватит одной ракеты". Российский флот вооружат "убийцей авианосцев"
16:16Снос по-крупному: в Китае взорвали сразу 15 "недостроек"
15:43В Книге Гиннесса: житель Молдовы собрал крупнейшую в мире коллекцию подков
15:17Президент Украины назвал миротворцев в Приднестровье "источником опасности"
15:08Нефть марки Brent дорожает, цена превысила 72 доллара за баррель
14:37Еврокомиссия рапортует о сотнях миллионов выпущенных в ЕС COVID-сертификатах
14:16США объявляют российскому спорту "войну без границ"