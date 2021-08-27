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Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса"
Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса"
Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" трансфер официально состоялся
2021-08-27T18:54+0300
2021-08-27T19:15+0300
спорт
в мире
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Португальский футболист Криштиану Роналду покинул итальянский "Ювентус" и перешел в английский "Манчестер Юнайтед". Два клуба согласовали трансфер, сообщается на официальном сайте "манукианцев".Ранее информацию о том, что Роналду покинет "Ювентус", подтвердил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Напомним, что Роналду уже играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Именно там Роналду стал суперзвездой под руководством Алекса Фергюссона и уже в этом статусе он перешел в мадридский "Реал" (2009-2018). Затем Роналду перешел в туринский "Ювентус".В составе "МЮ" Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны.В 2008 году португалец вместе с "Юнайтед" стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
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Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса"

18:54 27.08.2021 (обновлено: 19:15 27.08.2021)
117
© REUTERS / Pool / Alex PantlingCristiano Ronaldo, le 15 juin 2021
Cristiano Ronaldo, le 15 juin 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Pool / Alex Pantling
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Один из самых звездных игроков мира сменил свою клубную прописку. Криштиану Роналду вернулся в Манчестер.
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Португальский футболист Криштиану Роналду покинул итальянский "Ювентус" и перешел в английский "Манчестер Юнайтед". Два клуба согласовали трансфер, сообщается на официальном сайте "манукианцев".
Ранее информацию о том, что Роналду покинет "Ювентус", подтвердил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.
Напомним, что Роналду уже играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Именно там Роналду стал суперзвездой под руководством Алекса Фергюссона и уже в этом статусе он перешел в мадридский "Реал" (2009-2018).
Затем Роналду перешел в туринский "Ювентус".
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду празднует победу в матче второго этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между «Реал Мадрид» и «Ювентус» в Мадриде, 2018 год. - Sputnik Молдова, 1920, 05.02.2020
Фото
Криштиану Роналду, уже 35-летний, но по-прежнему невероятный
5 февраля 2020, 16:58
287
В составе "МЮ" Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны.
В 2008 году португалец вместе с "Юнайтед" стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
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