https://ru.sputnik.md/20210827/cristiano-ronaldo-pereshel-manchester-united-juventus-44306029.html

Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса"

Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса"

Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" трансфер официально состоялся

2021-08-27T18:54+0300

2021-08-27T18:54+0300

2021-08-27T19:15+0300

спорт

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/10/35132565_0:6:2456:1388_1920x0_80_0_0_f9d4129d26206d303977424964767a76.jpg

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Португальский футболист Криштиану Роналду покинул итальянский "Ювентус" и перешел в английский "Манчестер Юнайтед". Два клуба согласовали трансфер, сообщается на официальном сайте "манукианцев".Ранее информацию о том, что Роналду покинет "Ювентус", подтвердил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Напомним, что Роналду уже играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Именно там Роналду стал суперзвездой под руководством Алекса Фергюссона и уже в этом статусе он перешел в мадридский "Реал" (2009-2018). Затем Роналду перешел в туринский "Ювентус".В составе "МЮ" Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны.В 2008 году португалец вместе с "Юнайтед" стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

https://ru.sputnik.md/20200205/29094664.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в мире