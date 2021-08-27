https://ru.sputnik.md/20210827/den-nezavisimosti-moldovy-vozlozheniya-tsvetov-44285877.html

День независимости Молдовы: праздник начался с опозданием

День независимости Молдовы: праздник начался с опозданием

Возложение цветов Майи Санду в центре Кишинева

2021-08-27T11:13+0300

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общество

в молдове

молдова

игорь гросу

майя санду

день независимости

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Открылось празднование 30-летия независимости Республики Молдова возложением цветов к монументу "Скорбящая мать" на мемориальном комплексе "Вечность". Затем официальные лица возложили венки к памятнику воеводе Молдовы Штефану чел Маре в центре Кишинева. Официальная церемония у памятника Штефана чел Маре началась с опозданием. В ней приняли участие президент Майя Санду вместе с польским лидером Анджеем Дудой, который накануне прибыл в страну с официальным визитом. Также цветы возложили другие представители власти Молдовы: спикер Игорь Гросу и премьер-министр Наталья Гаврилица.Цветы к памятнику молдавскому воеводе возложили парламентарии, представители дипломатических миссий и различных организаций.Кроме того, на церемонии присутствовали и члены первого парламента страны. Юбилей независимости МолдовыВ Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов.В частности, ожидается масштабный военный парад на площади Великого Национального собрания. На нем будут присутствовать как официальные лица Молдовы, так и президент Польши Анджей Дуда. После парада там же пройдет праздничный концерт, а после зрителям покажут несколько документальных фильмов. Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.

https://ru.sputnik.md/20210827/gustoy-tuman-prezidenty-zelenskiy-yokhannis-kishinev-44285211.html

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