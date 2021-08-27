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Политика
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https://ru.sputnik.md/20210827/deputat-gosdumy-prezident-zelenskiy-poet-s-chuzhogo-golosa-44306923.html
Депутат Госдумы: президент Зеленский поет с чужого голоса
Депутат Госдумы: президент Зеленский поет с чужого голоса
Депутат Госдумы: президент Зеленский поет с чужого голоса
2021-08-27T19:29+0300
2021-08-27T19:58+0300
политика
приднестровье
украина
артем туров
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Депутат Государственной Думы, член комитета по делам СНГ Артем Туров с возмущением ответил на обвинения в адрес России, озвученные Владимиром Зеленским в ходе визита в Молдову.Туров подчеркивает: российские миротворцы несут свою службу в приднестровском регионе на абсолютно законных основаниях. За тридцать лет на Днестре не прозвучало ни одного выстрела, и в этом, убежден депутат, заслуга всей смешанной группы миротворческих сил."Господин Зеленский, возможно, забыл, что в миротворческую группу в Приднестровье входят также наблюдатели от Украины, и что его страна является одним из гарантов процесса урегулирования конфликта. Украинскому президенту следовало быть благодарным миротворцам за то, что на обоих берегах Днестра идет нормальная жизнь, развивается экономика, дети растут в обстановке мира", – сказал Туров.Он также отметил, что Украина уже неоднократно пыталась организовать провокации в отношении России в Черном море.Туров выразил сожаление, что выполняя установки Запада, глава украинского государства не думает о собственном народе, которому когда-то обещал быть "президентом мира", но слова своего не сдержал.Напомним, в ходе визита в Кишинев в пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "военные силы России в Приднестровском регионе Молдовы являются источником опасности" и что российский Крым – "угроза для навигации и торговли в регионе".
https://ru.sputnik.md/20210827/ukrainy-zelenskiy-nazval-mirotvortsev-pridnestrove-istochnik-opasnosti-44298924.html
https://ru.sputnik.md/20210823/sanktsii-russia-44176909.html
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приднестровье, украина, артем туров, владимир зеленский

Депутат Госдумы: президент Зеленский поет с чужого голоса

19:29 27.08.2021 (обновлено: 19:58 27.08.2021)
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CC BY 4.0 / Офіс Президента України / Визит президента Украины Владимира Зеленского в Молдову
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Молдову - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
CC BY 4.0 / Офіс Президента України /
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Сделанные в Кишиневе заявления главы украинского государства лишний раз подтверждают факт внешнего управления Украиной, считает Артем Туров.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Депутат Государственной Думы, член комитета по делам СНГ Артем Туров с возмущением ответил на обвинения в адрес России, озвученные Владимиром Зеленским в ходе визита в Молдову.

Произнося подобные речи, президент страны, находящейся под внешним управлением, просто поет с чужого голоса, – утверждает Туров. – Зеленский говорит и делает лишь то, что ему диктуют западные "партнеры" Украины – и на Донбассе, и в Черном море, и, к сожалению, здесь, в Приднестровье.

Артем Туров - Sputnik Молдова
Артем Туров
депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ
Туров подчеркивает: российские миротворцы несут свою службу в приднестровском регионе на абсолютно законных основаниях. За тридцать лет на Днестре не прозвучало ни одного выстрела, и в этом, убежден депутат, заслуга всей смешанной группы миротворческих сил.
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"Господин Зеленский, возможно, забыл, что в миротворческую группу в Приднестровье входят также наблюдатели от Украины, и что его страна является одним из гарантов процесса урегулирования конфликта. Украинскому президенту следовало быть благодарным миротворцам за то, что на обоих берегах Днестра идет нормальная жизнь, развивается экономика, дети растут в обстановке мира", – сказал Туров.
Он также отметил, что Украина уже неоднократно пыталась организовать провокации в отношении России в Черном море.
"И эти попытки – лишнее свидетельство внешнего управления Украиной, чье нынешнее руководство делает все, чтобы страна в угоду коллективному Западу стала инструментом "сдерживания" Российской Федерации, страной-раздражителем для России", – заявил депутат Госдумы.
Туров выразил сожаление, что выполняя установки Запада, глава украинского государства не думает о собственном народе, которому когда-то обещал быть "президентом мира", но слова своего не сдержал.
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Напомним, в ходе визита в Кишинев в пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "военные силы России в Приднестровском регионе Молдовы являются источником опасности" и что российский Крым – "угроза для навигации и торговли в регионе".
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