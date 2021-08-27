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Движение поезда по маршруту Кишинев-Одесса возобновится
Движение поезда по маршруту Кишинев-Одесса возобновится
Поезд Кишинев Одесса время отправки и в пути
2021-08-27T10:37+0300
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявило о возобновлении движения поезда Кишинев-Одесса начиная с 28 августа. Из Кишинева состав отправится в 07.09, прибытие в Одессу ожидается в 10.55. Из Одессы поезд будет отправляться в 18.36 и в Кишинев прибывать в 22.33.Поезд будет курсировать ежедневно. Билеты можно приобрести в кассах вокзала.
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в молдове, украина, молдова, кишинев, одесса

Движение поезда по маршруту Кишинев-Одесса возобновится

10:37 27.08.2021 (обновлено: 10:52 27.08.2021)
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© Sputnik / Мирослав Ротарьпоезд
поезд - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Поезд будет курсировать ежедневно, сообщает "Железная дорога Молдовы".
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявило о возобновлении движения поезда Кишинев-Одесса начиная с 28 августа.

"В результате совместного соглашения между ЖДМ и "Железной дорогой" Украины с 28 августа возобновляет движение пассажирский поезд по маршруту Одесса-Кишинев-Одесса", - говорится в сообщении ЖДМ.

Из Кишинева состав отправится в 07.09, прибытие в Одессу ожидается в 10.55. Из Одессы поезд будет отправляться в 18.36 и в Кишинев прибывать в 22.33.
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Поезд будет курсировать ежедневно. Билеты можно приобрести в кассах вокзала.
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