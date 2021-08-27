https://ru.sputnik.md/20210827/dvizhenie-poezda-kishinev-odessa-vozobnovitsya-44288159.html

Движение поезда по маршруту Кишинев-Одесса возобновится

Движение поезда по маршруту Кишинев-Одесса возобновится

Поезд Кишинев Одесса время отправки и в пути

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в молдове

украина

молдова

общество

кишинев

одесса

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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявило о возобновлении движения поезда Кишинев-Одесса начиная с 28 августа. Из Кишинева состав отправится в 07.09, прибытие в Одессу ожидается в 10.55. Из Одессы поезд будет отправляться в 18.36 и в Кишинев прибывать в 22.33.Поезд будет курсировать ежедневно. Билеты можно приобрести в кассах вокзала.

https://ru.sputnik.md/20210811/poezd-ungeny---beltsy-zagorelsya-na-khodu-reys-vremenno-zakryli-43793363.html

украина

молдова

кишинев

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2021

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