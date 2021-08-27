https://ru.sputnik.md/20210827/dvizhenie-poezda-kishinev-odessa-vozobnovitsya-44288159.html
Движение поезда по маршруту Кишинев-Одесса возобновится
Движение поезда по маршруту Кишинев-Одесса возобновится
Поезд Кишинев Одесса время отправки и в пути
2021-08-27T10:37+0300
2021-08-27T10:37+0300
2021-08-27T10:52+0300
в молдове
украина
молдова
общество
кишинев
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/207/23/2072331_0:274:4453:2779_1920x0_80_0_0_4e9305600435e1847869d63cada54d59.jpg
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявило о возобновлении движения поезда Кишинев-Одесса начиная с 28 августа. Из Кишинева состав отправится в 07.09, прибытие в Одессу ожидается в 10.55. Из Одессы поезд будет отправляться в 18.36 и в Кишинев прибывать в 22.33.Поезд будет курсировать ежедневно. Билеты можно приобрести в кассах вокзала.
https://ru.sputnik.md/20210811/poezd-ungeny---beltsy-zagorelsya-na-khodu-reys-vremenno-zakryli-43793363.html
украина
молдова
кишинев
одесса
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/207/23/2072331_107:0:4066:2969_1920x0_80_0_0_94ca526c21a538265def7631d266e3df.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, украина, молдова, кишинев, одесса
Движение поезда по маршруту Кишинев-Одесса возобновится
10:37 27.08.2021 (обновлено: 10:52 27.08.2021)
Поезд будет курсировать ежедневно, сообщает "Железная дорога Молдовы".
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) объявило о возобновлении движения поезда Кишинев-Одесса начиная с 28 августа.
"В результате совместного соглашения между ЖДМ и "Железной дорогой" Украины с 28 августа возобновляет движение пассажирский поезд по маршруту Одесса-Кишинев-Одесса", - говорится в сообщении ЖДМ.
Из Кишинева состав отправится в 07.09, прибытие в Одессу ожидается в 10.55. Из Одессы поезд будет отправляться в 18.36 и в Кишинев прибывать в 22.33.
Поезд будет курсировать ежедневно. Билеты можно приобрести в кассах вокзала.