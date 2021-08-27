https://ru.sputnik.md/20210827/ekspert-o-zayavleniyakh-zelenskogo-chuvstvuyutsya-notki-otchayaniya-44302916.html

Эксперт - о заявлениях Зеленского: "чувствуются нотки отчаяния"

Эксперт - о заявлениях Зеленского: "чувствуются нотки отчаяния"

Эксперт прокомментировал заявления Зеленского "чувствуются нотки отчаяния"

2021-08-27T17:17+0300

2021-08-27T17:17+0300

2021-08-27T17:17+0300

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молдова

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Политический аналитик Ян Лисневский прокомментировал для Sputnik Молдова заявления президента Украины Владимира Зеленского в Кишиневе.Напомним, Зеленский говорил о проблеме безопасности в регионе, назвав среди нескольких источников опасности – российских миротворцев в Приднестровье. Кроме того, Зеленский отметил важность нахождения в Черном море стран-участниц НАТО.О заявлениях ЗеленскогоПо его словам, вопрос по "Северному потоку-2" решился очень быстро и в пользу России, кроме того, Украина теперь получает газ через Европу и по довольно высокой цене. Как полагает Лисневский, после всего этого Киев чувствует себя брошенным наедине со своими проблемами.Как считает политолог, украинские власти теперь ищут новых партнеров для продолжения своего антироссийского курса. Но в то же время, как напомнил Лисневский, многие лидеры европейских стран сделали неприятные заявления для Молдовы, Украины и Грузии. Эксперт отметил последнее интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посчитала, что все эти три страны еще не готовы к вступлению в ЕС.Об упоминании миротворцев в ПриднестровьеЛисневский прокомментировал и упоминание Зеленским миротворцев в Приднестровье.Как считает Лисневский, украинский лидер возглавил государство, в котором уже было сделано множество ошибок, в частности, во внутренней политике, на которые указывали даже внешние партнеры.Лисневский добавил, что в Молдове намного лучше ситуация, нежели на Украине. По мнению эксперта, молдавские власти могли бы решить проблему приднестровского урегулирования, если не упустят момент.А Зеленскому, как полагает политолог, следует решать проблемы своей страны не с Молдовой, Грузией, Польшей или даже Эстонией, а только с Россией, посредством диалога.Об уместности таких заявлений со стороны президентаЛисневский признал, что подобные заявления в праздник независимости Молдовы были неуместны. В то же время эксперт уточнил, что у президента Украины, по сути, не было выбора, поскольку эта международная встреча происходит после других двух, на которых многие внешние партнеры отвернулись от Киева. Как напомнил Лисневский, Зеленский высказывал обиду, что президент США Джо Байден на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным не обсудил важные для Украины вопросы."Второй случай был на "Крымской платформе", когда большинство европейских стран, которые с одной стороны готовы поддержать Украину, а с другой - признали множество ошибок Киева. Даже можно вспомнить заявления некоторых президентов, призывающих экономически агентов поддерживать Украину, но не инвестировать серьезно в это государство", - объяснил политолог.По словам Лисневского, в последнее время многие партнеры Украины делали ей замечания и указывали на отсутствие необходимых реформ в юстиции.

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в молдове, украина, молдова, владимир зеленский