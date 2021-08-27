https://ru.sputnik.md/20210827/ekspert-o-zayavleniyakh-zelenskogo-chuvstvuyutsya-notki-otchayaniya-44302916.html
Эксперт - о заявлениях Зеленского: "чувствуются нотки отчаяния"
Эксперт - о заявлениях Зеленского: "чувствуются нотки отчаяния"
Эксперт прокомментировал заявления Зеленского "чувствуются нотки отчаяния"
2021-08-27T17:17+0300
2021-08-27T17:17+0300
2021-08-27T17:17+0300
политика
в молдове
украина
молдова
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Политический аналитик Ян Лисневский прокомментировал для Sputnik Молдова заявления президента Украины Владимира Зеленского в Кишиневе.Напомним, Зеленский говорил о проблеме безопасности в регионе, назвав среди нескольких источников опасности – российских миротворцев в Приднестровье. Кроме того, Зеленский отметил важность нахождения в Черном море стран-участниц НАТО.О заявлениях ЗеленскогоПо его словам, вопрос по "Северному потоку-2" решился очень быстро и в пользу России, кроме того, Украина теперь получает газ через Европу и по довольно высокой цене. Как полагает Лисневский, после всего этого Киев чувствует себя брошенным наедине со своими проблемами.Как считает политолог, украинские власти теперь ищут новых партнеров для продолжения своего антироссийского курса. Но в то же время, как напомнил Лисневский, многие лидеры европейских стран сделали неприятные заявления для Молдовы, Украины и Грузии. Эксперт отметил последнее интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посчитала, что все эти три страны еще не готовы к вступлению в ЕС.Об упоминании миротворцев в ПриднестровьеЛисневский прокомментировал и упоминание Зеленским миротворцев в Приднестровье.Как считает Лисневский, украинский лидер возглавил государство, в котором уже было сделано множество ошибок, в частности, во внутренней политике, на которые указывали даже внешние партнеры.Лисневский добавил, что в Молдове намного лучше ситуация, нежели на Украине. По мнению эксперта, молдавские власти могли бы решить проблему приднестровского урегулирования, если не упустят момент.А Зеленскому, как полагает политолог, следует решать проблемы своей страны не с Молдовой, Грузией, Польшей или даже Эстонией, а только с Россией, посредством диалога.Об уместности таких заявлений со стороны президентаЛисневский признал, что подобные заявления в праздник независимости Молдовы были неуместны. В то же время эксперт уточнил, что у президента Украины, по сути, не было выбора, поскольку эта международная встреча происходит после других двух, на которых многие внешние партнеры отвернулись от Киева. Как напомнил Лисневский, Зеленский высказывал обиду, что президент США Джо Байден на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным не обсудил важные для Украины вопросы."Второй случай был на "Крымской платформе", когда большинство европейских стран, которые с одной стороны готовы поддержать Украину, а с другой - признали множество ошибок Киева. Даже можно вспомнить заявления некоторых президентов, призывающих экономически агентов поддерживать Украину, но не инвестировать серьезно в это государство", - объяснил политолог.По словам Лисневского, в последнее время многие партнеры Украины делали ей замечания и указывали на отсутствие необходимых реформ в юстиции.
https://ru.sputnik.md/20210827/ukrainy-zelenskiy-nazval-mirotvortsev-pridnestrove-istochnik-opasnosti-44298924.html
https://ru.sputnik.md/20210825/moldove-ukraine-gruzii-nado-20-let-dlya-vstupleniya-es-prezident-estonii-44220761.html
https://ru.sputnik.md/20210826/sandu-prokommentirovala-uchastie-krymskoy-platforme-44266825.html
https://ru.sputnik.md/20210827/zayavleniya-prezidentov-moldova-ukraine-romania-poland-44296215.html
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в молдове, украина, молдова, владимир зеленский
Эксперт - о заявлениях Зеленского: "чувствуются нотки отчаяния"
Президент Украины сделал ряд резонансных заявлений в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik.
Политический аналитик Ян Лисневский прокомментировал для Sputnik Молдова
заявления президента Украины Владимира Зеленского в Кишиневе.
Напомним, Зеленский говорил о проблеме безопасности в регионе, назвав среди нескольких источников опасности – российских миротворцев в Приднестровье. Кроме того, Зеленский отметил важность нахождения в Черном море стран-участниц НАТО.
О заявлениях Зеленского
В его последних выступлениях чувствуются нотки отчаяния и разочарования. Это, скорее всего, связано с тем, что крупные державы, такие как Германия и Франция, другие крупные европейские страны, при диалоге с Россией, в первую очередь, защищают свои интересы.
По его словам, вопрос по "Северному потоку-2" решился очень быстро и в пользу России, кроме того, Украина теперь получает газ через Европу и по довольно высокой цене. Как полагает Лисневский, после всего этого Киев чувствует себя брошенным наедине со своими проблемами.
Как считает политолог, украинские власти теперь ищут новых партнеров для продолжения своего антироссийского курса. Но в то же время, как напомнил Лисневский, многие лидеры европейских стран сделали неприятные заявления для Молдовы, Украины и Грузии. Эксперт отметил последнее интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посчитала, что все эти три страны еще не готовы к вступлению в ЕС.
Об упоминании миротворцев в Приднестровье
Лисневский прокомментировал и упоминание Зеленским миротворцев в Приднестровье.
"Он (Зеленский, - прим. ред.) должен создать видимость опасности со стороны России. Но правда в том, что опасность состоит в основном в ошибках, которые делают маленькие государства", - уточнил аналитик.
Как считает Лисневский, украинский лидер возглавил государство, в котором уже было сделано множество ошибок, в частности, во внутренней политике, на которые указывали даже внешние партнеры.
Лисневский добавил, что в Молдове намного лучше ситуация, нежели на Украине. По мнению эксперта, молдавские власти могли бы решить проблему приднестровского урегулирования, если не упустят момент.
А Зеленскому, как полагает политолог, следует решать проблемы своей страны не с Молдовой, Грузией, Польшей или даже Эстонией, а только с Россией, посредством диалога.
"Для этого необходим высокий уровень дипломатии и партнерские отношения. Проблема состоит в не компетенции и примитивности дипломатического диалога в данном случае", - уверен собеседник Sputnik.
Об уместности таких заявлений со стороны президента
Лисневский признал, что подобные заявления в праздник независимости Молдовы были неуместны. В то же время эксперт уточнил, что у президента Украины, по сути, не было выбора, поскольку эта международная встреча происходит после других двух, на которых многие внешние партнеры отвернулись от Киева. Как напомнил Лисневский, Зеленский высказывал обиду, что президент США Джо Байден на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным не обсудил важные для Украины вопросы.
"Второй случай был на "Крымской платформе", когда большинство европейских стран, которые с одной стороны готовы поддержать Украину, а с другой - признали множество ошибок Киева. Даже можно вспомнить заявления некоторых президентов, призывающих экономически агентов поддерживать Украину, но не инвестировать серьезно в это государство", - объяснил политолог.
По словам Лисневского, в последнее время многие партнеры Украины делали ей замечания и указывали на отсутствие необходимых реформ в юстиции.