https://ru.sputnik.md/20210827/evrokomissiya-raportuet-sotnyakh-millionov-es-covid-sertifikatov-44296077.html

Еврокомиссия рапортует о сотнях миллионов выпущенных в ЕС COVID-сертификатах

Еврокомиссия рапортует о сотнях миллионов выпущенных в ЕС COVID-сертификатах

Сколько ковидных сертификатов выпущено в ЕС

2021-08-27T14:37+0300

2021-08-27T14:37+0300

2021-08-27T14:37+0300

коронавирус

в мире

сертификат

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Более 350 миллионов COVID-сертификатов выпущено в странах Евросоюза, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.Также сообщается, что к общеевропейской системе подключены 9 стран, не входящих в ЕС."Уже выдано более 350 миллионов COVID-сертификатов в ЕС", - говорится в сообщении.ЕС законодательно и централизованно ввел в обращение такие сертификаты с июля текущего года, хотя ряд стран в тестовом режиме начали выдавали их чуть раньше.Население Евросоюза составляет порядка 450 миллионов человек, в Twitter не уточняется, включены ли в эту статистику повторные выпуски таких документов.COVID-сертификат является доказательством того, что человек был либо вакцинирован, либо имеет отрицательный тест или переболел коронавирумом и имеет антитела."Девять стран, не входящих в ЕС, также подключены к системе союза", - отметила Еврокомиссия.В частности, недавно Евросоюз начал признавать сертификаты, выданные на Украине и в Турции. России в этом перечне нет.COVID-сертификат призван упростить поездки жителей ЕС и тех стран, которые включены в систему, внутри Евросоюза, поскольку для обладателей таких сертификатов могут смягчаться определенные ограничительные меры, например, по прохождению самоизоляции.Однако попасть в ЕС из третьих стран могут люди и не обладающие европейскими COVID-сертификатами, поскольку они не являются условием въезда в союз.

https://ru.sputnik.md/20210814/opublikovan-spisok-stran-priznavshikh-sertifikat-moldovy-o-vaktsinatsii-43908831.html

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в мире, сертификат