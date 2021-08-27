Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210827/evrokomissiya-raportuet-sotnyakh-millionov-es-covid-sertifikatov-44296077.html
Еврокомиссия рапортует о сотнях миллионов выпущенных в ЕС COVID-сертификатах
Еврокомиссия рапортует о сотнях миллионов выпущенных в ЕС COVID-сертификатах
Сколько ковидных сертификатов выпущено в ЕС
2021-08-27T14:37+0300
2021-08-27T14:37+0300
коронавирус
в мире
сертификат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730285_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_764043070d74d426505e9a8f88aa86f7.jpg
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Более 350 миллионов COVID-сертификатов выпущено в странах Евросоюза, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.Также сообщается, что к общеевропейской системе подключены 9 стран, не входящих в ЕС."Уже выдано более 350 миллионов COVID-сертификатов в ЕС", - говорится в сообщении.ЕС законодательно и централизованно ввел в обращение такие сертификаты с июля текущего года, хотя ряд стран в тестовом режиме начали выдавали их чуть раньше.Население Евросоюза составляет порядка 450 миллионов человек, в Twitter не уточняется, включены ли в эту статистику повторные выпуски таких документов.COVID-сертификат является доказательством того, что человек был либо вакцинирован, либо имеет отрицательный тест или переболел коронавирумом и имеет антитела."Девять стран, не входящих в ЕС, также подключены к системе союза", - отметила Еврокомиссия.В частности, недавно Евросоюз начал признавать сертификаты, выданные на Украине и в Турции. России в этом перечне нет.COVID-сертификат призван упростить поездки жителей ЕС и тех стран, которые включены в систему, внутри Евросоюза, поскольку для обладателей таких сертификатов могут смягчаться определенные ограничительные меры, например, по прохождению самоизоляции.Однако попасть в ЕС из третьих стран могут люди и не обладающие европейскими COVID-сертификатами, поскольку они не являются условием въезда в союз.
https://ru.sputnik.md/20210814/opublikovan-spisok-stran-priznavshikh-sertifikat-moldovy-o-vaktsinatsii-43908831.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730285_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_122025192609e208205a0c141481d2ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сертификат

Еврокомиссия рапортует о сотнях миллионов выпущенных в ЕС COVID-сертификатах

14:37 27.08.2021
201
© ANDREAS SOLAROGreen Pass коронавирусный сертификат
Green Pass коронавирусный сертификат - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© ANDREAS SOLARO
Сертификат служит либо подтверждением вакцинации, либо отрицательного результата теста, либо наличия антител из-за перенесенного коронавируса.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Более 350 миллионов COVID-сертификатов выпущено в странах Евросоюза, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.
Также сообщается, что к общеевропейской системе подключены 9 стран, не входящих в ЕС.
"Уже выдано более 350 миллионов COVID-сертификатов в ЕС", - говорится в сообщении.
Пункт вакцинации от коронавируса в Молдову - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
Коронавирус
Опубликован список стран, признавших сертификат Молдовы о вакцинации
14 августа, 18:57
3800
ЕС законодательно и централизованно ввел в обращение такие сертификаты с июля текущего года, хотя ряд стран в тестовом режиме начали выдавали их чуть раньше.

Население Евросоюза составляет порядка 450 миллионов человек, в Twitter не уточняется, включены ли в эту статистику повторные выпуски таких документов.

COVID-сертификат является доказательством того, что человек был либо вакцинирован, либо имеет отрицательный тест или переболел коронавирумом и имеет антитела.

"Девять стран, не входящих в ЕС, также подключены к системе союза", - отметила Еврокомиссия.

В частности, недавно Евросоюз начал признавать сертификаты, выданные на Украине и в Турции. России в этом перечне нет.

COVID-сертификат призван упростить поездки жителей ЕС и тех стран, которые включены в систему, внутри Евросоюза, поскольку для обладателей таких сертификатов могут смягчаться определенные ограничительные меры, например, по прохождению самоизоляции.

Однако попасть в ЕС из третьих стран могут люди и не обладающие европейскими COVID-сертификатами, поскольку они не являются условием въезда в союз.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:17Эксперт - о заявлениях Зеленского: "чувствуются нотки отчаяния"
16:43"Хватит одной ракеты". Российский флот вооружат "убийцей авианосцев"
16:16Снос по-крупному: в Китае взорвали сразу 15 "недостроек"
15:43В Книге Гиннесса: житель Молдовы собрал крупнейшую в мире коллекцию подков
15:17Президент Украины назвал миротворцев в Приднестровье "источником опасности"
15:08Нефть марки Brent дорожает, цена превысила 72 доллара за баррель
14:37Еврокомиссия рапортует о сотнях миллионов выпущенных в ЕС COVID-сертификатах
14:16США объявляют российскому спорту "войну без границ"
13:57Совместные заявления президентов Молдовы, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
13:48"Против России ведется глубокая работа" - министр обороны РФ
13:20Обливший Порошенко зеленкой мужчина попал в реанимацию
12:50В Кишиневе готовы открыть новые отделения в больницах для зараженных COVID-19
12:24Военный парад в Кишиневе к 30-летию незвисимости завершен
12:16На парад в Кишинев прибыли президент и премьер Украины
12:00Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл на парад в Кишинев
11:44Заявления президента Майи Санду на открытии торжеств по случаю Дня независимости Молдовы
11:41Поздравление с Днем независимости от Митрополии Молдовы: колокола звонили 10 минут
11:28Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы
11:13День независимости Молдовы: праздник начался с опозданием
11:05Интернет-пользователей в Китае - больше миллиарда