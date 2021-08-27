Коронавирус
Еврокомиссия рапортует о сотнях миллионов выпущенных в ЕС COVID-сертификатах
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© ANDREAS SOLAROGreen Pass коронавирусный сертификат
© ANDREAS SOLARO
Сертификат служит либо подтверждением вакцинации, либо отрицательного результата теста, либо наличия антител из-за перенесенного коронавируса.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Более 350 миллионов COVID-сертификатов выпущено в странах Евросоюза, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.
Также сообщается, что к общеевропейской системе подключены 9 стран, не входящих в ЕС.
"Уже выдано более 350 миллионов COVID-сертификатов в ЕС", - говорится в сообщении.
14 августа, 18:57
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ЕС законодательно и централизованно ввел в обращение такие сертификаты с июля текущего года, хотя ряд стран в тестовом режиме начали выдавали их чуть раньше.
Население Евросоюза составляет порядка 450 миллионов человек, в Twitter не уточняется, включены ли в эту статистику повторные выпуски таких документов.
COVID-сертификат является доказательством того, что человек был либо вакцинирован, либо имеет отрицательный тест или переболел коронавирумом и имеет антитела.
"Девять стран, не входящих в ЕС, также подключены к системе союза", - отметила Еврокомиссия.
В частности, недавно Евросоюз начал признавать сертификаты, выданные на Украине и в Турции. России в этом перечне нет.
COVID-сертификат призван упростить поездки жителей ЕС и тех стран, которые включены в систему, внутри Евросоюза, поскольку для обладателей таких сертификатов могут смягчаться определенные ограничительные меры, например, по прохождению самоизоляции.
Однако попасть в ЕС из третьих стран могут люди и не обладающие европейскими COVID-сертификатами, поскольку они не являются условием въезда в союз.
Население Евросоюза составляет порядка 450 миллионов человек, в Twitter не уточняется, включены ли в эту статистику повторные выпуски таких документов.
COVID-сертификат является доказательством того, что человек был либо вакцинирован, либо имеет отрицательный тест или переболел коронавирумом и имеет антитела.
"Девять стран, не входящих в ЕС, также подключены к системе союза", - отметила Еврокомиссия.
В частности, недавно Евросоюз начал признавать сертификаты, выданные на Украине и в Турции. России в этом перечне нет.
COVID-сертификат призван упростить поездки жителей ЕС и тех стран, которые включены в систему, внутри Евросоюза, поскольку для обладателей таких сертификатов могут смягчаться определенные ограничительные меры, например, по прохождению самоизоляции.
Однако попасть в ЕС из третьих стран могут люди и не обладающие европейскими COVID-сертификатами, поскольку они не являются условием въезда в союз.