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Военный парад в Кишиневе к 30-летию незвисимости завершен
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Торжества откладываются: туман мешает прилету президентов Украины и Румынии
Торжества откладываются: туман мешает прилету президентов Украины и Румынии
Из-за густого тумана примерно на час задержаны вылеты бортов глав Румынии и Украины, которые должны прибыть в Кишинев для участия в торжествах по случаю... 27.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-27T09:44+0300
2021-08-27T10:07+0300
в мире
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общество
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Военный парад в Кишиневе и другие торжества по случаю Дня независимости Молдовы откладываются примерно на час, сообщили в пресс-службе правительства. Из-за густого тумана самолет украинского президента Владимира Зеленского не может приземлиться в Кишиневе, отмечает пресс-служба. В то же время борт президента Румынии Клауса Йоханниса все еще находится в аэропорту Бухареста и не может вылететь в связи с плохой видимостью. Юбилей независимости МолдовыВ Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов к монументу "Скорбящая мать" на мемориальном комплексе "Вечность".Затем в программе официальных мероприятий - возложение официальными лицами венков к памятнику воеводе Молдовы Штефану чел Маре в центре Кишинева. Основные торжества запланированы на площади Великого Национального собрания.В частности, ожидается масштабный военный парад. На нем должны присутствовать как официальные лица Молдовы, так и лидеры нескольких стран. Это президент Польши Анджей Дуда, лидер Украины Владимир Зеленский и румынский президент Клаус Йоханнис.Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
https://ru.sputnik.md/20210825/den-nezavisimosti-moldova-44216315.html
https://ru.sputnik.md/20210827/ulitsy-perekryty-kishinev-den-nezavisimosti-44282525.html
https://ru.sputnik.md/20210827/prezident-moldovy-sandu-pozdravila-nezavisimost-44283637.html
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в мире, молдова

Торжества откладываются: туман мешает прилету президентов Украины и Румынии

09:44 27.08.2021 (обновлено: 10:07 27.08.2021)
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Самолет - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Из-за густого тумана примерно на час задержаны вылеты бортов глав Румынии и Украины, которые должны прибыть в Кишинев для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы.
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Военный парад в Кишиневе и другие торжества по случаю Дня независимости Молдовы откладываются примерно на час, сообщили в пресс-службе правительства.
Из-за густого тумана самолет украинского президента Владимира Зеленского не может приземлиться в Кишиневе, отмечает пресс-служба.
В то же время борт президента Румынии Клауса Йоханниса все еще находится в аэропорту Бухареста и не может вылететь в связи с плохой видимостью.
Președinția Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
Политика
"Большие гости": кого Санду ждет в Кишиневе на День независимости
25 августа, 09:20
836

Юбилей независимости Молдовы

В Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.
Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов к монументу "Скорбящая мать" на мемориальном комплексе "Вечность".
Затем в программе официальных мероприятий - возложение официальными лицами венков к памятнику воеводе Молдовы Штефану чел Маре в центре Кишинева. Основные торжества запланированы на площади Великого Национального собрания.
В частности, ожидается масштабный военный парад. На нем должны присутствовать как официальные лица Молдовы, так и лидеры нескольких стран. Это президент Польши Анджей Дуда, лидер Украины Владимир Зеленский и румынский президент Клаус Йоханнис.
Ziua orașului Chișinau 2020 - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
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Как проехать по Кишиневу: какие улицы будут перекрыты в День независимости
08:26
327

Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 года

За независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".
В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.
По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
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Первые лица Молдовы поздравили граждан: будем строить страну вместе
09:30
205
Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.
С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
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