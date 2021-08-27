https://ru.sputnik.md/20210827/gustoy-tuman-prezidenty-zelenskiy-yokhannis-kishinev-44285211.html

Торжества откладываются: туман мешает прилету президентов Украины и Румынии

Торжества откладываются: туман мешает прилету президентов Украины и Румынии

Из-за густого тумана примерно на час задержаны вылеты бортов глав Румынии и Украины, которые должны прибыть в Кишинев для участия в торжествах по случаю... 27.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-27T09:44+0300

2021-08-27T09:44+0300

2021-08-27T10:07+0300

в мире

молдова

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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Военный парад в Кишиневе и другие торжества по случаю Дня независимости Молдовы откладываются примерно на час, сообщили в пресс-службе правительства. Из-за густого тумана самолет украинского президента Владимира Зеленского не может приземлиться в Кишиневе, отмечает пресс-служба. В то же время борт президента Румынии Клауса Йоханниса все еще находится в аэропорту Бухареста и не может вылететь в связи с плохой видимостью. Юбилей независимости МолдовыВ Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов к монументу "Скорбящая мать" на мемориальном комплексе "Вечность".Затем в программе официальных мероприятий - возложение официальными лицами венков к памятнику воеводе Молдовы Штефану чел Маре в центре Кишинева. Основные торжества запланированы на площади Великого Национального собрания.В частности, ожидается масштабный военный парад. На нем должны присутствовать как официальные лица Молдовы, так и лидеры нескольких стран. Это президент Польши Анджей Дуда, лидер Украины Владимир Зеленский и румынский президент Клаус Йоханнис.Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.

https://ru.sputnik.md/20210825/den-nezavisimosti-moldova-44216315.html

https://ru.sputnik.md/20210827/ulitsy-perekryty-kishinev-den-nezavisimosti-44282525.html

https://ru.sputnik.md/20210827/prezident-moldovy-sandu-pozdravila-nezavisimost-44283637.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в мире, молдова