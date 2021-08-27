https://ru.sputnik.md/20210827/internet-polzovateley-v-kitae-bolshe-milliarda-44287191.html

Интернет-пользователей в Китае - больше миллиарда

Интернет-пользователей в Китае - больше миллиарда

Сколько китайцев пользуются интернетом

2021-08-27T11:05+0300

2021-08-27T11:05+0300

2021-08-27T11:17+0300

общество

в мире

китай

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Число интернет-пользователей в Китае превысило 1 миллиард человек, следует из 48-го доклада о развитии интернета в стране, опубликованного в пятницу Китайским центром сетевой информации, передает РИА Новости.По состоянию на июнь 2021 года число пользователей интернета в Китае достигло отметки в 1 миллиард 11 миллионов, что на 21,75 миллиона человек больше, чем в декабре 2020 года, коэффициент распространения интернета составил 71,6%, отмечается в докладе.При этом 28,0% приходится на пользователей в возрасте 50 лет и старше, показатель за год вырос на 5,2 процентных пункта.Кроме того, в отчете указано, что по состоянию на июнь 2021 года китайские интернет-пользователи в среднем проводили в интернете 26,9 часа в неделю, что на 0,7 часа больше, чем в декабре 2020 года. Хотя пик этого показателя – 30,8 часа пришелся на март 2020 года в разгар пандемии.Сообщается, что по состоянию на июнь 2021 года число интернет-пользователей, проживающих в сельских районах страны, достигло 297 миллионов, а коэффициент распространения интернета в сельской местности составил 59,2%, что на 3,3% больше, чем в декабре 2020 года. Вместе с тем отмечается снижение стоимости использования интернета в сельской местности.Дополняется, что эпидемия сыграла немаловажную роль в развитии интернета. Так, число пользователей программ онлайн-офиса достигло 381 миллиона, что на 35,06 миллиона больше, чем в декабре 2020 года, а число пользователей услуг телемедицины достигло 239 миллионов (23,7% от общего числа всех пользователей интернета).Помимо прочего, в докладе подчеркивается тенденция постоянного роста популярности доставки еды: так, по состоянию на июнь 2021 года количество пользователей приложений, предоставляющих услуги онлайн-заказа и доставки готовой еды и продуктов, в Китае достигло 469 миллионов, что на 49,76 миллиона больше, чем в декабре 2020 года.

https://ru.sputnik.md/20210810/ispanii-vyyavlen-novyy-vid-internet-moshennichestva-43765431.html

https://ru.sputnik.md/20210510/U-Kitaya-budet-sobstvennaya-sistema-sputnikovogo-interneta-34694323.html

китай

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в мире, китай