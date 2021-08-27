https://ru.sputnik.md/20210827/kishinev-otkryt-novye-otdeleniya-covid-19-44287286.html

В Кишиневе готовы открыть новые отделения в больницах для зараженных COVID-19

В Кишиневе готовы открыть новые отделения в больницах для зараженных COVID-19

В Кишиневе готовы открыть новые отделения в больницах для зараженных COVID-19

2021-08-27T12:50+0300

2021-08-27T12:50+0300

2021-08-27T12:50+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Кишиневе наблюдается тревожный рост новых случаев COVID-19. В связи с этим больницы столицы готовятся к открытию новых отделений для приема пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали главы медучреждений города на оперативном заседании Главного управления медицинской и социальной помощи.Как рассказал глава управления Борис Гылкэ, множество пациентов с тяжелой формой коронавируса госпитализированы в Центр COVID-19 на Moldexpo. "В муниципалитете мы готовы к работе других больниц для госпитализации и лечения пациентов, а также готовы выделить дополнительные койки в интенсивной терапии, медицинское оборудование, лекарства и средства защиты", - уточнил Гылкэ. По его словам, это очередной большой вызов для общества, поэтому всем гражданам следует быть солидарными с врачами и стараться соблюдать все меры защиты, чтобы сохранить здоровье. По данным Гылкэ, с 27 по 31 августа все 70 пунктов вакцинации в муниципалитете будут полностью готовы к работе. В частности, мобильный пункт вакцинации в троллейбусе 27 и 31 августа остановится на площади Великого национального собрания (рядом с улицей Пушкина), а вакцинационный автобус - на пешеходной улице.

https://ru.sputnik.md/20210826/nemerenko-sobiraetsya-reshat-problemu-uchiteley-44262734.html

https://ru.sputnik.md/20210825/reshenie-spetskomissii-kishinev-kak-budut-uchitsya-deti-44235885.html

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация