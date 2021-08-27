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В Кишиневе готовы открыть новые отделения в больницах для зараженных COVID-19
В Кишиневе готовы открыть новые отделения в больницах для зараженных COVID-19
В Кишиневе готовы открыть новые отделения в больницах для зараженных COVID-19
2021-08-27T12:50+0300
2021-08-27T12:50+0300
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Кишиневе наблюдается тревожный рост новых случаев COVID-19. В связи с этим больницы столицы готовятся к открытию новых отделений для приема пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали главы медучреждений города на оперативном заседании Главного управления медицинской и социальной помощи.Как рассказал глава управления Борис Гылкэ, множество пациентов с тяжелой формой коронавируса госпитализированы в Центр COVID-19 на Moldexpo. "В муниципалитете мы готовы к работе других больниц для госпитализации и лечения пациентов, а также готовы выделить дополнительные койки в интенсивной терапии, медицинское оборудование, лекарства и средства защиты", - уточнил Гылкэ. По его словам, это очередной большой вызов для общества, поэтому всем гражданам следует быть солидарными с врачами и стараться соблюдать все меры защиты, чтобы сохранить здоровье. По данным Гылкэ, с 27 по 31 августа все 70 пунктов вакцинации в муниципалитете будут полностью готовы к работе. В частности, мобильный пункт вакцинации в троллейбусе 27 и 31 августа остановится на площади Великого национального собрания (рядом с улицей Пушкина), а вакцинационный автобус - на пешеходной улице.
https://ru.sputnik.md/20210826/nemerenko-sobiraetsya-reshat-problemu-uchiteley-44262734.html
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

В Кишиневе готовы открыть новые отделения в больницах для зараженных COVID-19

12:50 27.08.2021
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В молдавской столице все больше новых случаев заражения коронавирусом, вскоре в больницах города могут оборудовать новые отделения для госпитализации таких пациентов.
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Кишиневе наблюдается тревожный рост новых случаев COVID-19. В связи с этим больницы столицы готовятся к открытию новых отделений для приема пациентов с коронавирусом.
Об этом рассказали главы медучреждений города на оперативном заседании Главного управления медицинской и социальной помощи.
Как рассказал глава управления Борис Гылкэ, множество пациентов с тяжелой формой коронавируса госпитализированы в Центр COVID-19 на Moldexpo.
"В муниципалитете мы готовы к работе других больниц для госпитализации и лечения пациентов, а также готовы выделить дополнительные койки в интенсивной терапии, медицинское оборудование, лекарства и средства защиты", - уточнил Гылкэ.
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По его словам, это очередной большой вызов для общества, поэтому всем гражданам следует быть солидарными с врачами и стараться соблюдать все меры защиты, чтобы сохранить здоровье.
По данным Гылкэ, с 27 по 31 августа все 70 пунктов вакцинации в муниципалитете будут полностью готовы к работе.
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В частности, мобильный пункт вакцинации в троллейбусе 27 и 31 августа остановится на площади Великого национального собрания (рядом с улицей Пушкина), а вакцинационный автобус - на пешеходной улице.
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