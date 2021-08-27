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В Книге Гиннесса: житель Молдовы собрал крупнейшую в мире коллекцию подков
В Книге Гиннесса: житель Молдовы собрал крупнейшую в мире коллекцию подков
Петру Костин вошел в Книгу Гиннесса из-за крупнейшей в мире коллекции подков.
2021-08-27T15:43+0300
2021-08-27T15:53+0300
общество
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Второй в своей жизни сертификат Гиннесса получил прямо в день 30-летия независимости Молдовы коллекционер Петру Костин, сообщает Таможенная служба.Сотрудник Таможенной службы увлекается коллекционированием подков, в настоящее время в его коллекции насчитывается 13 855 экземпляров. Это крупнейшая в мире коллекция, что и подтверждается официально врученным Петру Костину сертификатом Книги рекордов Гиннесса.Таким образом, собиратель побил свой же рекорд десятилетней давности: в 2011 году его коллекция насчитывала 3200 подков и всего за декаду выросла в четыре раза. Сертификат Книги рекордов Гиннесса Петру Костин получил во время юбилейной церемонии по случаю 30-летия независимости Республики Молдова, организованной в Яловенском районе с участием представителей парламента Молдовы, Районного совета и мэрии Яловен.Позже, уточняет Таможенная служба, копии сертификата будут выставлены ​​в Яловенском райсовете и в музее Таможенной службы, основателем которого в 2007 году и стал Петру Костин. Он также является автором самой большой карты нашей страны площадью 64 квадратных метра, состоящей из 190 тысяч монет.
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В Книге Гиннесса: житель Молдовы собрал крупнейшую в мире коллекцию подков

15:43 27.08.2021 (обновлено: 15:53 27.08.2021)
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© Photo : Facebook / Serviciul Vamal al Republicii MoldovaЖитель Молдовы Петру Костин вошел в Книгу Гиннесса за самую крупную в мире коллекцию подков
Житель Молдовы Петру Костин вошел в Книгу Гиннесса за самую крупную в мире коллекцию подков - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Photo : Facebook / Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Уроженец Молдовы получил уже второй сертификат Книги Гиннесса.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Второй в своей жизни сертификат Гиннесса получил прямо в день 30-летия независимости Молдовы коллекционер Петру Костин, сообщает Таможенная служба.
Сотрудник Таможенной службы увлекается коллекционированием подков, в настоящее время в его коллекции насчитывается 13 855 экземпляров. Это крупнейшая в мире коллекция, что и подтверждается официально врученным Петру Костину сертификатом Книги рекордов Гиннесса.
Таким образом, собиратель побил свой же рекорд десятилетней давности: в 2011 году его коллекция насчитывала 3200 подков и всего за декаду выросла в четыре раза.
Сертификат Книги рекордов Гиннесса Петру Костин получил во время юбилейной церемонии по случаю 30-летия независимости Республики Молдова, организованной в Яловенском районе с участием представителей парламента Молдовы, Районного совета и мэрии Яловен.
Позже, уточняет Таможенная служба, копии сертификата будут выставлены ​​в Яловенском райсовете и в музее Таможенной службы, основателем которого в 2007 году и стал Петру Костин. Он также является автором самой большой карты нашей страны площадью 64 квадратных метра, состоящей из 190 тысяч монет.
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