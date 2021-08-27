https://ru.sputnik.md/20210827/knige-ginnessa-zhitel-moldovy-sobral-krupneyshuyu-kollektsiyu-podkov-44298635.html

В Книге Гиннесса: житель Молдовы собрал крупнейшую в мире коллекцию подков

В Книге Гиннесса: житель Молдовы собрал крупнейшую в мире коллекцию подков

Петру Костин вошел в Книгу Гиннесса из-за крупнейшей в мире коллекции подков.

2021-08-27T15:43+0300

2021-08-27T15:43+0300

2021-08-27T15:53+0300

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Второй в своей жизни сертификат Гиннесса получил прямо в день 30-летия независимости Молдовы коллекционер Петру Костин, сообщает Таможенная служба.Сотрудник Таможенной службы увлекается коллекционированием подков, в настоящее время в его коллекции насчитывается 13 855 экземпляров. Это крупнейшая в мире коллекция, что и подтверждается официально врученным Петру Костину сертификатом Книги рекордов Гиннесса.Таким образом, собиратель побил свой же рекорд десятилетней давности: в 2011 году его коллекция насчитывала 3200 подков и всего за декаду выросла в четыре раза. Сертификат Книги рекордов Гиннесса Петру Костин получил во время юбилейной церемонии по случаю 30-летия независимости Республики Молдова, организованной в Яловенском районе с участием представителей парламента Молдовы, Районного совета и мэрии Яловен.Позже, уточняет Таможенная служба, копии сертификата будут выставлены ​​в Яловенском райсовете и в музее Таможенной службы, основателем которого в 2007 году и стал Петру Костин. Он также является автором самой большой карты нашей страны площадью 64 квадратных метра, состоящей из 190 тысяч монет.

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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