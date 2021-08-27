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Между последствиями COVID-19 и хронической усталостью есть связь - ученые
Между последствиями COVID-19 и хронической усталостью есть связь - ученые
Какая связь между коронавирусом и усталостью
2021-08-27T10:15+0300
2021-08-27T10:15+0300
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Ученые из США выявили взаимосвязь между осложнениями после перенесенного COVID-19 и хронической усталостью. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Джона Хопкинса, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences, передают "Известия".Организм реагирует на продолжительный стресс, так что ученые предполагают, что и синдром хронической усталости (ME/CFS) и "длинный COVID-19" связаны с лежащими в их основе биологическими отклонениями."Одна подгруппа PASC — это синдром, называемый "длинным COVID-19". Он напоминает миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости (ME/CFS). ME/CFS — это изнурительное состояние, которое вызывается вирусными и бактериальными инфекциями и приводит к многолетним симптомам: глубокой усталости, недомоганию после физической нагрузки, небодрящему сну, когнитивным нарушениям и обморокам после резких движений", — говорится в исследовании.По словам исследователей, понимание сходств PASC и ME/CFS может позволить разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома.
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в мире, врачи

Между последствиями COVID-19 и хронической усталостью есть связь - ученые

10:15 27.08.2021
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© AFP 2021 / Lillian SuwanrumphaКошка на плече протестующего во время демонстрации, призывающей к отставке премьер-министра Таиланда в Бангкоке
Кошка на плече протестующего во время демонстрации, призывающей к отставке премьер-министра Таиланда в Бангкоке - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
Исследователи выявили связь между состоянием хронической усталости и перенесенным коронавирусом.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Ученые из США выявили взаимосвязь между осложнениями после перенесенного COVID-19 и хронической усталостью. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Джона Хопкинса, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences, передают "Известия".
Организм реагирует на продолжительный стресс, так что ученые предполагают, что и синдром хронической усталости (ME/CFS) и "длинный COVID-19" связаны с лежащими в их основе биологическими отклонениями.
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Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы
20 августа, 08:30
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"Одна подгруппа PASC — это синдром, называемый "длинным COVID-19". Он напоминает миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости (ME/CFS). ME/CFS — это изнурительное состояние, которое вызывается вирусными и бактериальными инфекциями и приводит к многолетним симптомам: глубокой усталости, недомоганию после физической нагрузки, небодрящему сну, когнитивным нарушениям и обморокам после резких движений", — говорится в исследовании.
По словам исследователей, понимание сходств PASC и ME/CFS может позволить разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома.
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