https://ru.sputnik.md/20210827/mezhdu-posledstviyami-covid-19-i-khronicheskoy-ustalostyu-est-svyaz---uchenye-44286111.html
Между последствиями COVID-19 и хронической усталостью есть связь - ученые
Между последствиями COVID-19 и хронической усталостью есть связь - ученые
Какая связь между коронавирусом и усталостью
2021-08-27T10:15+0300
2021-08-27T10:15+0300
2021-08-27T10:15+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Ученые из США выявили взаимосвязь между осложнениями после перенесенного COVID-19 и хронической усталостью. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Джона Хопкинса, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences, передают "Известия".Организм реагирует на продолжительный стресс, так что ученые предполагают, что и синдром хронической усталости (ME/CFS) и "длинный COVID-19" связаны с лежащими в их основе биологическими отклонениями."Одна подгруппа PASC — это синдром, называемый "длинным COVID-19". Он напоминает миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости (ME/CFS). ME/CFS — это изнурительное состояние, которое вызывается вирусными и бактериальными инфекциями и приводит к многолетним симптомам: глубокой усталости, недомоганию после физической нагрузки, небодрящему сну, когнитивным нарушениям и обморокам после резких движений", — говорится в исследовании.По словам исследователей, понимание сходств PASC и ME/CFS может позволить разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома.
https://ru.sputnik.md/20210820/mnenie-spetsialista-pochemu-koronavirus-vnov-kosit-zhiteley-moldovy-44037127.html
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в мире, врачи
Между последствиями COVID-19 и хронической усталостью есть связь - ученые
Исследователи выявили связь между состоянием хронической усталости и перенесенным коронавирусом.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik.
Ученые из США выявили взаимосвязь между осложнениями после перенесенного COVID-19
и хронической усталостью. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Джона Хопкинса, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences
, передают "Известия"
.
Организм реагирует на продолжительный стресс, так что ученые предполагают, что и синдром хронической усталости (ME/CFS) и "длинный COVID-19" связаны с лежащими в их основе биологическими отклонениями.
"Одна подгруппа PASC — это синдром, называемый "длинным COVID-19". Он напоминает миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости (ME/CFS). ME/CFS — это изнурительное состояние, которое вызывается вирусными и бактериальными инфекциями и приводит к многолетним симптомам: глубокой усталости, недомоганию после физической нагрузки, небодрящему сну, когнитивным нарушениям и обморокам после резких движений", — говорится в исследовании.
По словам исследователей, понимание сходств PASC и ME/CFS может позволить разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома.