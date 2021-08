https://ru.sputnik.md/20210827/mezhdu-posledstviyami-covid-19-i-khronicheskoy-ustalostyu-est-svyaz---uchenye-44286111.html

Между последствиями COVID-19 и хронической усталостью есть связь - ученые

2021-08-27T10:15+0300

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Ученые из США выявили взаимосвязь между осложнениями после перенесенного COVID-19 и хронической усталостью. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Джона Хопкинса, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences, передают "Известия".Организм реагирует на продолжительный стресс, так что ученые предполагают, что и синдром хронической усталости (ME/CFS) и "длинный COVID-19" связаны с лежащими в их основе биологическими отклонениями."Одна подгруппа PASC — это синдром, называемый "длинным COVID-19". Он напоминает миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости (ME/CFS). ME/CFS — это изнурительное состояние, которое вызывается вирусными и бактериальными инфекциями и приводит к многолетним симптомам: глубокой усталости, недомоганию после физической нагрузки, небодрящему сну, когнитивным нарушениям и обморокам после резких движений", — говорится в исследовании.По словам исследователей, понимание сходств PASC и ME/CFS может позволить разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома.

