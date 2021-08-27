https://ru.sputnik.md/20210827/ministr-finansov-mvf-moldova-44283169.html
В Молдову могут приехать эксперты МВФ
В Молдову могут приехать эксперты МВФ
В Молдову могут приехать эксперты МВФ
2021-08-27T09:15+0300
2021-08-27T09:15+0300
2021-08-27T09:15+0300
экономика
в молдове
молдова
международный валютный фонд
думитру будянски
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Министр финансов Молдовы Думитру Будянски встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани.Как сообщили в Министерстве финансов, основными темами в ходе обсуждений были среднесрочные приоритеты министерства: перераспределение расходов в связи с реструктуризацией ряда ведомств, корректировка государственного бюджета на 2021 год и разработка закона о государственном бюджете на 2022 год. Официальные лица также обсудили возобновление сотрудничества по меморандуму о политике МВФ по республике, который может быть доработан уже нынешней осенью. Учитывая этот факт, на заседании было отмечено, что группа экспертов МВФ может прибыть в Кишинев в конце сентября. Глава Минфина поблагодарил МВФ за специальное выделение нашей стране финансовых ресурсов в размере около 235 миллионов долларов США, отметив, что деньги будут расходоваться ответственно и прозрачно. Думитру Будянски также высоко оценил поддержку, оказанную МВФ Республике Молдова в контексте пандемии COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210825/moldova-mvf-44242951.html
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в молдове, молдова, международный валютный фонд, думитру будянски
В Молдову могут приехать эксперты МВФ
Глава молдавского Минфина побеседовал с представителями МВФ о корректировке госбюджета на 2021 год и реструктуризации министерств.
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Министр финансов Молдовы Думитру Будянски встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани.
Как сообщили в Министерстве финансов, основными темами в ходе обсуждений были среднесрочные приоритеты министерства: перераспределение расходов в связи с реструктуризацией ряда ведомств, корректировка государственного бюджета на 2021 год и разработка закона о государственном бюджете на 2022 год.
Официальные лица также обсудили возобновление сотрудничества по меморандуму о политике МВФ по республике, который может быть доработан уже нынешней осенью.
Учитывая этот факт, на заседании было отмечено, что группа экспертов МВФ может прибыть в Кишинев в конце сентября.
Глава Минфина поблагодарил МВФ за специальное выделение нашей стране финансовых ресурсов в размере около 235 миллионов долларов США, отметив, что деньги будут расходоваться ответственно и прозрачно.
Думитру Будянски также высоко оценил поддержку, оказанную МВФ Республике Молдова в контексте пандемии COVID-19.