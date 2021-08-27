https://ru.sputnik.md/20210827/ministr-finansov-mvf-moldova-44283169.html

В Молдову могут приехать эксперты МВФ

В Молдову могут приехать эксперты МВФ

В Молдову могут приехать эксперты МВФ

2021-08-27T09:15+0300

2021-08-27T09:15+0300

2021-08-27T09:15+0300

экономика

в молдове

молдова

международный валютный фонд

думитру будянски

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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Министр финансов Молдовы Думитру Будянски встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани.Как сообщили в Министерстве финансов, основными темами в ходе обсуждений были среднесрочные приоритеты министерства: перераспределение расходов в связи с реструктуризацией ряда ведомств, корректировка государственного бюджета на 2021 год и разработка закона о государственном бюджете на 2022 год. Официальные лица также обсудили возобновление сотрудничества по меморандуму о политике МВФ по республике, который может быть доработан уже нынешней осенью. Учитывая этот факт, на заседании было отмечено, что группа экспертов МВФ может прибыть в Кишинев в конце сентября. Глава Минфина поблагодарил МВФ за специальное выделение нашей стране финансовых ресурсов в размере около 235 миллионов долларов США, отметив, что деньги будут расходоваться ответственно и прозрачно. Думитру Будянски также высоко оценил поддержку, оказанную МВФ Республике Молдова в контексте пандемии COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210825/moldova-mvf-44242951.html

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в молдове, молдова, международный валютный фонд, думитру будянски