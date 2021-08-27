https://ru.sputnik.md/20210827/mir-za-sutki-tragediya-v-kabule-prezident-narushil-karantin-vzryvy-v-kazakhstane-44282349.html

Мир за сутки: трагедия в Кабуле, президент нарушил карантин, взрывы в Казахстане

Мир за сутки: трагедия в Кабуле, президент нарушил карантин, взрывы в Казахстане

Мир за сутки: трагедия в Кабуле, президент нарушил карантин, взрывы в Казахстане

2021-08-27T08:55+0300

2021-08-27T08:55+0300

2021-08-27T10:00+0300

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Более 1300 человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в афганском Минздраве.Как заявил собеседник агентства, число пострадавших в результате терактов составляет 1338 человек, жертвами стали 60.Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен входящий в ИГ* "Вилаят Хорасан".Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что речь идет об устроенных ими контролируемых взрывах.Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.Президент Аргентины нарушил карантин, который ввел самПрезидента Аргентины Альберто Фернандеса обвинили в нарушении COVID-карантина, который он сам же и установил. Прокуратура запросила список всех посещений президентской резиденции во время празднования дня рождения первой леди Фабиолы Яньес. Обвинения предъявлены и в ее адрес. Фигурантами дела стали также все присутствовавшие на дне рождения гости, сообщает МИР24 со ссылкой на телеканал Todo Noticias.Скандал вспыхнул в начале августа. Фотографии, датированные 14 июля 2020 года, попали в сеть - на них Фернандес и Яньес в компании десяти человек отмечают праздник, несмотря на то, что в Аргентине из-за пандемии коронавируса действовали строгие карантинные меры, включая запрет встреч в закрытых помещениях. После публикации фото Альберто Фернандес подтвердил, что Яньес пригласила гостей на свой день рождения, и извинился за произошедшее.Министр обороны Казахстана готов подать в отставку После взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.В ведомстве отметили, что сейчас перед министром стоит задача ликвидировать последствия ЧП, а окончательное решение примет руководство республики.К вечеру пятницы число пострадавших при пожаре и взрыве на складе воинской части на юге Казахстана возросло до 90 человек. Огонь полыхал на складе площадью 697 квадратных метров, передают "Известия".Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.

https://ru.sputnik.md/20210826/kabul-vzryv-44272631.html

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