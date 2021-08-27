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Мир за сутки: трагедия в Кабуле, президент нарушил карантин, взрывы в Казахстане
Мир за сутки: трагедия в Кабуле, президент нарушил карантин, взрывы в Казахстане
Мир за сутки: трагедия в Кабуле, президент нарушил карантин, взрывы в Казахстане
2021-08-27T08:55+0300
2021-08-27T10:00+0300
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Более 1300 человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в афганском Минздраве.Как заявил собеседник агентства, число пострадавших в результате терактов составляет 1338 человек, жертвами стали 60.Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен входящий в ИГ* "Вилаят Хорасан".Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что речь идет об устроенных ими контролируемых взрывах.Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.Президент Аргентины нарушил карантин, который ввел самПрезидента Аргентины Альберто Фернандеса обвинили в нарушении COVID-карантина, который он сам же и установил. Прокуратура запросила список всех посещений президентской резиденции во время празднования дня рождения первой леди Фабиолы Яньес. Обвинения предъявлены и в ее адрес. Фигурантами дела стали также все присутствовавшие на дне рождения гости, сообщает МИР24 со ссылкой на телеканал Todo Noticias.Скандал вспыхнул в начале августа. Фотографии, датированные 14 июля 2020 года, попали в сеть - на них Фернандес и Яньес в компании десяти человек отмечают праздник, несмотря на то, что в Аргентине из-за пандемии коронавируса действовали строгие карантинные меры, включая запрет встреч в закрытых помещениях. После публикации фото Альберто Фернандес подтвердил, что Яньес пригласила гостей на свой день рождения, и извинился за произошедшее.Министр обороны Казахстана готов подать в отставку После взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.В ведомстве отметили, что сейчас перед министром стоит задача ликвидировать последствия ЧП, а окончательное решение примет руководство республики.К вечеру пятницы число пострадавших при пожаре и взрыве на складе воинской части на юге Казахстана возросло до 90 человек. Огонь полыхал на складе площадью 697 квадратных метров, передают "Известия".Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.
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в мире

Мир за сутки: трагедия в Кабуле, президент нарушил карантин, взрывы в Казахстане

08:55 27.08.2021 (обновлено: 10:00 27.08.2021)
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© AFP 2021 / WAKIL KOHSARВолонтеры и медицинский персонал выгружают тела из пикапа возле больницы после двух мощных взрывов
Волонтеры и медицинский персонал выгружают тела из пикапа возле больницы после двух мощных взрывов - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Более 1300 человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в афганском Минздраве.
Как заявил собеседник агентства, число пострадавших в результате терактов составляет 1338 человек, жертвами стали 60.
Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных.
Взрыв в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Около аэропорта Кабула прогремели два взрыва
Вчера, 18:42
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Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен входящий в ИГ* "Вилаят Хорасан".
Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что речь идет об устроенных ими контролируемых взрывах.
Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.

Президент Аргентины нарушил карантин, который ввел сам

Президента Аргентины Альберто Фернандеса обвинили в нарушении COVID-карантина, который он сам же и установил. Прокуратура запросила список всех посещений президентской резиденции во время празднования дня рождения первой леди Фабиолы Яньес. Обвинения предъявлены и в ее адрес. Фигурантами дела стали также все присутствовавшие на дне рождения гости, сообщает МИР24 со ссылкой на телеканал Todo Noticias.
Скандал вспыхнул в начале августа. Фотографии, датированные 14 июля 2020 года, попали в сеть - на них Фернандес и Яньес в компании десяти человек отмечают праздник, несмотря на то, что в Аргентине из-за пандемии коронавируса действовали строгие карантинные меры, включая запрет встреч в закрытых помещениях. После публикации фото Альберто Фернандес подтвердил, что Яньес пригласила гостей на свой день рождения, и извинился за произошедшее.

Министр обороны Казахстана готов подать в отставку

После взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.

"Мы подтверждаем, что он готов подать в отставку", - сказали РИА Новости в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что сейчас перед министром стоит задача ликвидировать последствия ЧП, а окончательное решение примет руководство республики.
К вечеру пятницы число пострадавших при пожаре и взрыве на складе воинской части на юге Казахстана возросло до 90 человек. Огонь полыхал на складе площадью 697 квадратных метров, передают "Известия".

"Радиус разлета осколков составил до 2 километров. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила", — уточнили в МЧС.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.
Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.
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