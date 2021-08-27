https://ru.sputnik.md/20210827/mitropolii-moldovy-kolokola-zveneli-10-minut-44290227.html

Поздравление с Днем независимости от Митрополии Молдовы: колокола звонили 10 минут

Поздравление с Днем независимости от Митрополии Молдовы: колокола звонили 10 минут

В Кишиневе колокола звенели 10 минут на День независимости

2021-08-27T11:41+0300

2021-08-27T11:41+0300

2021-08-27T11:51+0300

общество

в молдове

молдова

день независимости

митрополит владимир

митрополия молдовы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/19/31429632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9fb20153eaa792481bbad4880d9f62b.jpg

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Молдова отмечает 30-летие провозглашения независимости. По этому случаю Митрополит Владимир направил всем гражданам поздравительное послание.Кроме того, по распоряжению митрополита во всех церквях в Кишиневе с 11.00 до 11.10 продолжался колокольный звон в честь праздника. Он добавил, что "молдавская православная церковь будет и впредь с самоотверженностью и решимостью стоять на страже защиты и продвижения многовековых ценностей народа Молдовы, а также воспитывать молодое поколение, руководствующееся вечными идеалами, такими, как вера и любовь".

https://ru.sputnik.md/20210827/prezident-moldovy-sandu-pozdravila-nezavisimost-44283637.html

https://ru.sputnik.md/20210827/den-nezavisimosti-moldovy-vozlozheniya-tsvetov-44285877.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, день независимости, митрополит владимир, митрополия молдовы