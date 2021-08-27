https://ru.sputnik.md/20210827/mitropolii-moldovy-kolokola-zveneli-10-minut-44290227.html
Поздравление с Днем независимости от Митрополии Молдовы: колокола звонили 10 минут
Поздравление с Днем независимости от Митрополии Молдовы: колокола звонили 10 минут
В Кишиневе колокола звенели 10 минут на День независимости
2021-08-27T11:41+0300
2021-08-27T11:41+0300
2021-08-27T11:51+0300
общество
в молдове
молдова
день независимости
митрополит владимир
митрополия молдовы
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Молдова отмечает 30-летие провозглашения независимости. По этому случаю Митрополит Владимир направил всем гражданам поздравительное послание.Кроме того, по распоряжению митрополита во всех церквях в Кишиневе с 11.00 до 11.10 продолжался колокольный звон в честь праздника. Он добавил, что "молдавская православная церковь будет и впредь с самоотверженностью и решимостью стоять на страже защиты и продвижения многовековых ценностей народа Молдовы, а также воспитывать молодое поколение, руководствующееся вечными идеалами, такими, как вера и любовь".
https://ru.sputnik.md/20210827/prezident-moldovy-sandu-pozdravila-nezavisimost-44283637.html
https://ru.sputnik.md/20210827/den-nezavisimosti-moldovy-vozlozheniya-tsvetov-44285877.html
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в молдове, молдова, день независимости, митрополит владимир, митрополия молдовы
Поздравление с Днем независимости от Митрополии Молдовы: колокола звонили 10 минут
11:41 27.08.2021 (обновлено: 11:51 27.08.2021)
В честь праздника в церквях Кишинева на протяжении десяти минут продолжался колокольный звон.
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Молдова отмечает 30-летие провозглашения независимости. По этому случаю Митрополит Владимир направил всем гражданам поздравительное послание.
Кроме того, по распоряжению митрополита во всех церквях в Кишиневе с 11.00 до 11.10 продолжался колокольный звон в честь праздника.
"Мы должны поблагодарить, поздравить и благословить всех тех, кто внес и продолжает вносить свой вклад в достижение и сохранение независимости во всех ее аспектах, работая на благо и процветание государства", - отметил митрополит.
Он добавил, что "молдавская православная церковь будет и впредь с самоотверженностью и решимостью стоять на страже защиты и продвижения многовековых ценностей народа Молдовы, а также воспитывать молодое поколение, руководствующееся вечными идеалами, такими, как вера и любовь".