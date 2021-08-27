https://ru.sputnik.md/20210827/moldova-prinimaet-pozdravleniya-raznykh-stranakh-mira-aktsii-44304643.html

Молдова 30-летняя: слова поздравлений и акции в разных странах

Молдова 30-летняя: слова поздравлений и акции в разных странах

Молдова принимает поздравления: в разных странах мира провели свои акции

2021-08-27T18:18+0300

2021-08-27T18:18+0300

2021-08-27T20:31+0300

общество

в молдове

молдова

день независимости

владимир путин

анджей дуда

майя санду

александр лукашенко

клаус йоханнис

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Молдове продолжают отмечать День независимости. По случаю национального праздника в Молдову направляют поздравления из всех уголков земного шара. Республику поздравляют главы других государств, представители дипломатических миссий. Кроме того, знаки внимания молдавскому государству по-своему оказывают в разных странах. Главы государств и дипмиссии Поздравления с Днем независимости Молдовы президенту страны Майе Санду направил российский лидер Владимир Путин. Свои поздравления молдавскому народу и Майе Санду передал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своем заявлении он выразил надежду, что определенная разность интересов не помешает Минску и Кишиневу вести конструктивный диалог. Поздравления республике направили и посольство Российской Федерации в Кишиневе, посольство США и представительство Евросоюза.Посольство России поздравило нашу страну на государственном языке.А представительство Евросоюза подготовило "живую" картинку.По случаю Дня независимости в Молдову на масштабный военный парад прибыли президент Украины Владимир Зеленский и румынский лидер Клаус Йоханнис. Также в Кишиневе с официальным визитом находится польский президент Анджей Дуда.Акции, посвященные МолдовеВ Бразилии своеобразно поздравили Молдову с юбилеем независимости. Там подсветили цветами молдавского триколора один из небоскребов. Посольство Республики Молдова в Канаде сообщило, что 27 августа, в День независимости страны, Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского флага - синим, желтым и красным.Это стало возможным после того, как администрация Ниагарских парков одобрила запрос посольства в Канаде. По сообщению посольства, триколор Республики Молдова будет проецироваться на воды водопада с 22.00 до 22.15 (по времени Оттавы). Помимо этого, сообщалось, что в Афинах начиная с 20.30 до 06.00 центральный фонтан города также будет освещен в цвета молдавского флага.

https://ru.sputnik.md/20210827/zayavleniya-prezidentov-moldova-ukraine-romania-poland-44296215.html

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в молдове, молдова, день независимости, владимир путин, анджей дуда, майя санду, александр лукашенко, клаус йоханнис, владимир зеленский