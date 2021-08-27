https://ru.sputnik.md/20210827/moldova-prinimaet-pozdravleniya-raznykh-stranakh-mira-aktsii-44304643.html
Молдова 30-летняя: слова поздравлений и акции в разных странах
Молдова 30-летняя: слова поздравлений и акции в разных странах
Молдова принимает поздравления: в разных странах мира провели свои акции
2021-08-27T18:18+0300
2021-08-27T18:18+0300
2021-08-27T20:31+0300
общество
в молдове
молдова
день независимости
владимир путин
анджей дуда
майя санду
александр лукашенко
клаус йоханнис
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Молдове продолжают отмечать День независимости. По случаю национального праздника в Молдову направляют поздравления из всех уголков земного шара. Республику поздравляют главы других государств, представители дипломатических миссий. Кроме того, знаки внимания молдавскому государству по-своему оказывают в разных странах. Главы государств и дипмиссии Поздравления с Днем независимости Молдовы президенту страны Майе Санду направил российский лидер Владимир Путин. Свои поздравления молдавскому народу и Майе Санду передал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своем заявлении он выразил надежду, что определенная разность интересов не помешает Минску и Кишиневу вести конструктивный диалог. Поздравления республике направили и посольство Российской Федерации в Кишиневе, посольство США и представительство Евросоюза.Посольство России поздравило нашу страну на государственном языке.А представительство Евросоюза подготовило "живую" картинку.По случаю Дня независимости в Молдову на масштабный военный парад прибыли президент Украины Владимир Зеленский и румынский лидер Клаус Йоханнис. Также в Кишиневе с официальным визитом находится польский президент Анджей Дуда.Акции, посвященные МолдовеВ Бразилии своеобразно поздравили Молдову с юбилеем независимости. Там подсветили цветами молдавского триколора один из небоскребов. Посольство Республики Молдова в Канаде сообщило, что 27 августа, в День независимости страны, Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского флага - синим, желтым и красным.Это стало возможным после того, как администрация Ниагарских парков одобрила запрос посольства в Канаде. По сообщению посольства, триколор Республики Молдова будет проецироваться на воды водопада с 22.00 до 22.15 (по времени Оттавы). Помимо этого, сообщалось, что в Афинах начиная с 20.30 до 06.00 центральный фонтан города также будет освещен в цвета молдавского флага.
https://ru.sputnik.md/20210827/zayavleniya-prezidentov-moldova-ukraine-romania-poland-44296215.html
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в молдове, молдова, день независимости, владимир путин, анджей дуда, майя санду, александр лукашенко, клаус йоханнис, владимир зеленский
Молдова 30-летняя: слова поздравлений и акции в разных странах
18:18 27.08.2021 (обновлено: 20:31 27.08.2021)
Со всех уголков мира в Молдову направляют поздравления с 30-летием независимости.
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Молдове продолжают отмечать День независимости. По случаю национального праздника в Молдову направляют поздравления из всех уголков земного шара. Республику поздравляют главы других государств, представители дипломатических миссий. Кроме того, знаки внимания молдавскому государству по-своему оказывают в разных странах.
Главы государств и дипмиссии
Поздравления с Днем независимости Молдовы президенту страны Майе Санду направил российский лидер Владимир Путин.
Народы наших стран связывают многовековые узы дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы могли бы обеспечить конструктивное развитие двустороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях. Это, несомненно, отвечает интересам граждан России и Молдовы, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности.
Владимир Путин
президент России
Свои поздравления молдавскому народу и Майе Санду передал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своем заявлении он выразил надежду, что определенная разность интересов не помешает Минску и Кишиневу вести конструктивный диалог.
"Искренне надеюсь, что некоторая разность приоритетов и векторов развития не помешает Минску и Кишиневу продолжить конструктивный и плодотворный диалог, руководствуясь в первую очередь подлинными интересами белорусов и молдаван", - приводит текст поздравления пресс-служба белорусского президента.
Поздравления республике направили и посольство Российской Федерации в Кишиневе, посольство США и представительство Евросоюза.
Посольство России поздравило нашу страну на государственном языке.
А представительство Евросоюза подготовило "живую" картинку.
"Европейский союз все эти 30 лет смотрел с оптимизмом и уверенностью в будущее Республики Молдова как государства-партнера и друга. И сегодня мы снова хотим сказать от всей души: с днем рождения, Республика Молдова!" - говорится в заявлении представительства ЕС.
По случаю Дня независимости в Молдову на масштабный военный парад прибыли президент Украины Владимир Зеленский и румынский лидер Клаус Йоханнис. Также в Кишиневе с официальным визитом находится польский президент Анджей Дуда.
Акции, посвященные Молдове
В Бразилии своеобразно поздравили Молдову с юбилеем независимости.
Там подсветили цветами молдавского триколора один из небоскребов.
"С днем рождения, Молдова, из Бразилии. Спасибо почетному консулу Молдовы в Бразилии Флавио Мендес Бительману. Личность, которая прилагает усилия и преданность быть послом в нашей стране", - такое сообщение было опубликовано на официальной странице Агентства по инвестициям в Facebook.
Посольство Республики Молдова в Канаде сообщило, что 27 августа, в День независимости страны, Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского флага - синим, желтым и красным.
Это стало возможным после того, как администрация Ниагарских парков одобрила запрос посольства в Канаде.
По сообщению посольства, триколор Республики Молдова будет проецироваться на воды водопада с 22.00 до 22.15 (по времени Оттавы).
Помимо этого, сообщалось, что в Афинах начиная с 20.30 до 06.00 центральный фонтан города также будет освещен в цвета молдавского флага.