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Нарезая круги: где сейчас самолет с президентом Зеленским, которого ждут в Кишиневе
Нарезая круги: где сейчас самолет с президентом Зеленским, которого ждут в Кишиневе
Где сейчас самолет с президентом Зеленским, которого ждут в Кишиневе
2021-08-27T10:54+0300
2021-08-27T11:38+0300
общество
в молдове
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту, сделав не один круг над территорией Республики Молдова, покинул воздушное пространство страны и направился в аэропорт Одессы.Между тем украинского лидера ждут в Кишиневе на торжествах по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. Точной информации пока нет, однако прибытие в Кишинев украинского президента остается под вопросом. Украинские СМИ пишут, что борт вернулся в Одессу, других подробностей не сообщается.
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в молдове, владимир зеленский

Нарезая круги: где сейчас самолет с президентом Зеленским, которого ждут в Кишиневе

10:54 27.08.2021 (обновлено: 11:38 27.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausРабота на высоте
Работа на высоте - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Похоже, авиалайнер, на борту которого находится президент Украины Владимир Зеленский, серьезно задерживается.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту, сделав не один круг над территорией Республики Молдова, покинул воздушное пространство страны и направился в аэропорт Одессы.
Между тем украинского лидера ждут в Кишиневе на торжествах по случаю 30-летия независимости Республики Молдова.
Точной информации пока нет, однако прибытие в Кишинев украинского президента остается под вопросом. Украинские СМИ пишут, что борт вернулся в Одессу, других подробностей не сообщается.
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