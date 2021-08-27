https://ru.sputnik.md/20210827/narezaya-krugi-gde-seychas-samolet-s-prezidentom-zelenskim-kotorogo-zhdut-v-kishineve-44288949.html

Нарезая круги: где сейчас самолет с президентом Зеленским, которого ждут в Кишиневе

Нарезая круги: где сейчас самолет с президентом Зеленским, которого ждут в Кишиневе

Где сейчас самолет с президентом Зеленским, которого ждут в Кишиневе

2021-08-27T10:54+0300

2021-08-27T10:54+0300

2021-08-27T11:38+0300

общество

в молдове

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту, сделав не один круг над территорией Республики Молдова, покинул воздушное пространство страны и направился в аэропорт Одессы.Между тем украинского лидера ждут в Кишиневе на торжествах по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. Точной информации пока нет, однако прибытие в Кишинев украинского президента остается под вопросом. Украинские СМИ пишут, что борт вернулся в Одессу, других подробностей не сообщается.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, владимир зеленский