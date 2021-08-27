https://ru.sputnik.md/20210827/neft-marki-brent-dorozhaet-tsena-prevysila-72-dollara-za-barrel-44298278.html
Нефть марки Brent дорожает, цена превысила 72 доллара за баррель
Нефть марки Brent дорожает, цена превысила 72 доллара за баррель
Нефть марки Brent дорожает, цена превысила 72 доллара за баррель
2021-08-27T15:08+0300
2021-08-27T15:08+0300
2021-08-27T15:08+0300
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В пятницу утром рост цены на нефть продолжился при поддержке слабого доллара, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. За уходящую торговую неделю цены на энергоноситель продемонстрировали рекордный с октября рост на 9-9,5%, пишет агентство.По состоянию на 8.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,28%, до 71,08 доллара за баррель, октябрьских - на 1,41%, до 72,07 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,39%, до 68,36 доллара за баррель.На этой неделе был зафиксирован сильнейший с октября минувшего года рост цен на нефть: Brent подорожал на 8,9%, а WTI – на 9,55%.Поддержку нефти также оказывает слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 93 пунктов.Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 27 августа. За предыдущую неделю показатель вырос на восемь единиц, до 405 агрегатов.
https://ru.sputnik.md/20210819/neft-marki-brent-vpervye-s-21-maya-podeshevela-do-66-dollarov-44062339.html
https://ru.sputnik.md/20210819/pochemu-v-moldove-nedostatok-topliva-i-chto-budet-s-tsenami-na-benzin-v-sentyabre-44059970.html
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в мире, нефть, котировки
Нефть марки Brent дорожает, цена превысила 72 доллара за баррель
Прирост цен на нефть марки Brent за неделю составил 8,9%.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik.
В пятницу утром рост цены на нефть продолжился при поддержке слабого доллара, об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные торгов. За уходящую торговую неделю цены на энергоноситель продемонстрировали рекордный с октября рост на 9-9,5%, пишет агентство.
По состоянию на 8.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent
растет на 1,28%, до 71,08 доллара за баррель, октябрьских - на 1,41%, до 72,07 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,39%, до 68,36 доллара за баррель.
На этой неделе был зафиксирован сильнейший с октября минувшего года рост цен на нефть: Brent подорожал на 8,9%, а WTI – на 9,55%.
Поддержку нефти также оказывает слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США
) уменьшался на 0,07%, до 93 пунктов.
Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 27 августа. За предыдущую неделю показатель вырос на восемь единиц, до 405 агрегатов.