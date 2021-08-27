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Военный парад в Кишиневе к 30-летию незвисимости завершен
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https://ru.sputnik.md/20210827/nezavisimosti-programma-44273182.html
Как в Молдове отметят 30 лет со Дня провозглашения независимости
Как в Молдове отметят 30 лет со Дня провозглашения независимости
День независимости в Молдове программа и военный парад
2021-08-27T07:30+0300
2021-08-27T09:52+0300
общество
в молдове
молдова
день независимости
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.Мероприятия по случаю годовщины начнутся с возложения официальными лицами цветов к монументу "Скорбящей матери" и Штефана чел Маре. Затем основные торжества пройдут на площади Великого Национального собрания в центре Кишинева.В частности, ожидается масштабный военный парад. На нем будут присутствовать как официальные лица Молдовы, так и лидеры нескольких стран. Это президент Польши Анджей Дуда, лидер Украины Владимир Зеленский и румынский президент Клаус Йоханнис. Также сообщалось о визите в этот день в Кишинев премьер-министра Украины Денисе Шмыгале.Провозглашение независимости МолдовыЗа независимость Республики Молдова проголосовали 27 августа 1991 года 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 по 2020 год Молдовой управляли шесть президентов: Мирча Снегур (3 сентября 1990 – 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 – 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 – 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 – 23 декабря 2016), Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 – 24 декабря 2020) и Майя Санду (также избрана народом, 24 декабря 2020 – по настоящее время). Помимо этого, три политика успели побыть исполняющим обязанности президента Молдовы: Михай Гимпу (11 сентября 2009 – 28 декабря 2010), Владимир Филат (28 декабря – 30 декабря 2010), Мариан Лупу (30 декабря 2010 – 23 марта 2012).С 1991 по 2021 год в стране провели десять парламентских выборов, а во главе правительства побывало 15 премьер-министров. Последняя из них – Наталья Гаврилица, недавно назначенная на эту должность. Республика Молдова – нейтральное государство, парламентская республика. В Конституции страны указано, что страна провозглашает "постоянный нейтралитет". Молдова не является членом ни одного военно-политического блока, тем не менее имеет программу партнерства с НАТО.
https://ru.sputnik.md/20210825/den-nezavisimosti-moldova-44216315.html
https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-vypustili-pamyatnye-monety-30-letiyu-44248745.html
https://ru.sputnik.md/20210821/nochnaya-repetitsiya-parad-deny-nezavisimosti-moldova-44119414.html
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в молдове, молдова, день независимости

Как в Молдове отметят 30 лет со Дня провозглашения независимости

07:30 27.08.2021 (обновлено: 09:52 27.08.2021)
512
© Sputnik / Miroslav RotariПразднование Дня независимости в Молдове
Празднование Дня независимости в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
За 30 лет независимости Молдовой управляли шесть президентов, 15 премьер-министров, а депутатов парламента избирали десять раз.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.
Мероприятия по случаю годовщины начнутся с возложения официальными лицами цветов к монументу "Скорбящей матери" и Штефана чел Маре. Затем основные торжества пройдут на площади Великого Национального собрания в центре Кишинева.
В частности, ожидается масштабный военный парад. На нем будут присутствовать как официальные лица Молдовы, так и лидеры нескольких стран. Это президент Польши Анджей Дуда, лидер Украины Владимир Зеленский и румынский президент Клаус Йоханнис. Также сообщалось о визите в этот день в Кишинев премьер-министра Украины Денисе Шмыгале.
Președinția Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
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"Большие гости": кого Санду ждет в Кишиневе на День независимости
25 августа, 09:20
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Провозглашение независимости Молдовы

За независимость Республики Молдова проголосовали 27 августа 1991 года 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".
В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.
Памятные монеты ко Дню независимости - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
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В Молдове выпустили памятные монеты к 30-летию независимости
Вчера, 10:12
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Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.
С 1991 по 2020 год Молдовой управляли шесть президентов: Мирча Снегур (3 сентября 1990 – 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 – 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 – 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 – 23 декабря 2016), Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 – 24 декабря 2020) и Майя Санду (также избрана народом, 24 декабря 2020 – по настоящее время).
Repetiția paradei militare dedicate aniversării a 30 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
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Как прошла ночная репетиция парада ко Дню независимости Молдовы
21 августа, 14:50
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Помимо этого, три политика успели побыть исполняющим обязанности президента Молдовы: Михай Гимпу (11 сентября 2009 – 28 декабря 2010), Владимир Филат (28 декабря – 30 декабря 2010), Мариан Лупу (30 декабря 2010 – 23 марта 2012).
С 1991 по 2021 год в стране провели десять парламентских выборов, а во главе правительства побывало 15 премьер-министров. Последняя из них – Наталья Гаврилица, недавно назначенная на эту должность.
Все главы правительства Молдовы - Sputnik Молдова
Все главы правительства Молдовы (MOB) - Sputnik Молдова
Республика Молдова – нейтральное государство, парламентская республика. В Конституции страны указано, что страна провозглашает "постоянный нейтралитет". Молдова не является членом ни одного военно-политического блока, тем не менее имеет программу партнерства с НАТО.
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