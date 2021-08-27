https://ru.sputnik.md/20210827/nezavisimosti-programma-44273182.html

Как в Молдове отметят 30 лет со Дня провозглашения независимости

Как в Молдове отметят 30 лет со Дня провозглашения независимости

День независимости в Молдове программа и военный парад

2021-08-27T07:30+0300

2021-08-27T07:30+0300

2021-08-27T09:52+0300

общество

в молдове

молдова

день независимости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2737/99/27379935_0:511:2732:2048_1920x0_80_0_0_636fc5f4c13b340f1d7eb956c3574040.jpg

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.Мероприятия по случаю годовщины начнутся с возложения официальными лицами цветов к монументу "Скорбящей матери" и Штефана чел Маре. Затем основные торжества пройдут на площади Великого Национального собрания в центре Кишинева.В частности, ожидается масштабный военный парад. На нем будут присутствовать как официальные лица Молдовы, так и лидеры нескольких стран. Это президент Польши Анджей Дуда, лидер Украины Владимир Зеленский и румынский президент Клаус Йоханнис. Также сообщалось о визите в этот день в Кишинев премьер-министра Украины Денисе Шмыгале.Провозглашение независимости МолдовыЗа независимость Республики Молдова проголосовали 27 августа 1991 года 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 по 2020 год Молдовой управляли шесть президентов: Мирча Снегур (3 сентября 1990 – 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 – 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 – 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 – 23 декабря 2016), Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 – 24 декабря 2020) и Майя Санду (также избрана народом, 24 декабря 2020 – по настоящее время). Помимо этого, три политика успели побыть исполняющим обязанности президента Молдовы: Михай Гимпу (11 сентября 2009 – 28 декабря 2010), Владимир Филат (28 декабря – 30 декабря 2010), Мариан Лупу (30 декабря 2010 – 23 марта 2012).С 1991 по 2021 год в стране провели десять парламентских выборов, а во главе правительства побывало 15 премьер-министров. Последняя из них – Наталья Гаврилица, недавно назначенная на эту должность. Республика Молдова – нейтральное государство, парламентская республика. В Конституции страны указано, что страна провозглашает "постоянный нейтралитет". Молдова не является членом ни одного военно-политического блока, тем не менее имеет программу партнерства с НАТО.

https://ru.sputnik.md/20210825/den-nezavisimosti-moldova-44216315.html

https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-vypustili-pamyatnye-monety-30-letiyu-44248745.html

https://ru.sputnik.md/20210821/nochnaya-repetitsiya-parad-deny-nezavisimosti-moldova-44119414.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, день независимости