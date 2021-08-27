https://ru.sputnik.md/20210827/oblivshiy-poroshenko-zelenkoy-muzhchina-popal-v-reanimatsiyu-44291398.html
Обливший Порошенко зеленкой мужчина попал в реанимацию
Обливший Порошенко зеленкой мужчина попал в реанимацию
Обливший Порошенко зеленкой мужчина попал в реанимацию
2021-08-27T13:20+0300
2021-08-27T13:20+0300
2021-08-27T13:20+0300
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петр порошенко
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Напавший на бывшего президента Украины Петра Порошенко на празднике в честь Дня независимости Украины мужчина попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на депутата от парии "Евросолидарность" Александра Погребицкого, передает РИА Новости.По словам парламентария, подозреваемого госпитализировали сразу после того, как накануне вечером его отпустили из отделения полиции в Киеве. Отмечается, что нарушитель провел в больнице около шести часов, затем его выписали.Во вторник бывшего украинского лидера облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Нападавшего задержали и доставили в Печерское управление полиции. СК Украины возбудил дело по статье "хулиганство", злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ru.sputnik.md/20210413/avtomobil-lidera-odnoy-iz-moldavskikh-partiy-oblili-zelenkoy-34359030.html
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в мире, украина, петр порошенко
Обливший Порошенко зеленкой мужчина попал в реанимацию
В День независимости Украины, 24 августа, неизвестный облил экс-президента Украины зеленкой.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik.
Напавший на бывшего президента Украины Петра Порошенко
на празднике в честь Дня независимости Украины
мужчина попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией. Об этом сообщает "Страна.ua"
со ссылкой на депутата от парии "Евросолидарность" Александра Погребицкого, передает РИА Новости
.
По словам парламентария, подозреваемого госпитализировали сразу после того, как накануне вечером его отпустили из отделения полиции в Киеве.
Отмечается, что нарушитель провел в больнице около шести часов, затем его выписали.
Во вторник бывшего украинского лидера облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Нападавшего задержали и доставили в Печерское управление полиции. СК Украины возбудил дело по статье "хулиганство", злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.