https://ru.sputnik.md/20210827/ozhidaniya-realnost-luchinskiy-rezultaty-moldova-30let-nezavisimosti-44306804.html

Ожидания vs реальность: Лучинский о результатах Молдовы за 30 лет независимости

Ожидания vs реальность: Лучинский о результатах Молдовы за 30 лет независимости

Ожидания vs реальность: чего добилась Молдова за 30 лет независимости, проанализировал второй президент страны Петр Лучинский

2021-08-27T19:50+0300

2021-08-27T19:50+0300

2021-08-27T20:02+0300

радио

в молдове

петр лучинский

день независимости

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Спустя 30 лет независимости главное, чего не хватает Молдове, – это согласия в обществе. Об этом в интервью Sputnik заявил второй президент республики Петр Лучинский.Он обратил внимание на то, что 30-я годовщина совпала со сменой политической элиты в стране. "Сейчас есть возможности – и поддержка Европы, и поддержка людей, и нормальные отношения с Россией, по крайней мере, лояльные, и дружеские отношения с соседями – с Украиной и Румынией. У нас есть все компоненты. Чего не хватает? Не хватает согласия в обществе", – отметил второй президент.Это, как считает Лучинский, первый вопрос, который необходимо решить. "Давайте забудем о некоторых распрях, об обидах и так далее. Давайте сконцентрируем усилия на том, чтобы созидать", – добавил Лучинский.Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 года голосами 278 депутатов парламента, также в этот день была подписана и Декларация о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране". В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне. Оригинальный документ Декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа. С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.

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2021

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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