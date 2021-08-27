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Почем банкет: сколько Молдова потратила на парад и торжества
Почем банкет: сколько Молдова потратила на парад и торжества
Молдова потратила на военный парад и весь День независимости
2021-08-27T19:27+0300
2021-08-27T19:39+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
день независимости
анджей дуда
майя санду
клаус йоханнис
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Затраты на празднование 30-й годовщины провозглашения независимости Молдовы составляют почти пять с половиной миллионов леев. Такие данные представили в отчете правительства Молдовы. Согласно документу, больше всего денег из государственного бюджета потрачено на военный парад - 2,5 миллиона леев. Как отмечено в отчете, еще 1,6 миллиона выделили на обустройство сцены, звукового и светового оборудования и трибуны для зрителей. "Другие затраты на проведение концерта, включая гонорары артистам, превышают 1,2 миллиона леев," - говорится в отчете.На торжественном мероприятии в Кишиневе присутствовали официальные лица Молдовы во главе с президентом Майией Санду, а также почетные гости праздника - президент Польши Анджей Дуда, лидер Румынии Клаус Йоханнис, а также президент Украины Владимир Зеленский и премьер этой страны Денис Шмыгаль.Однако некоторые зарубежные гости задержались: в связи с густым туманом с утра в Кишиневе не смогли приземлиться лайнеры с румынским президентом и делегацией из Украины.Президент Румынии успел на парад к самому его началу, украинские официальные лица успели только к концу мероприятия.Парад в столице начался с торжественного выноса знамени прославленного молдавского воеводы Штефана чел Маре. Шествие открыла рота почетного караула. Затем по главной площади страны прошли подразделения Национальной армии, войск карабинеров, МВД, спасатели и пожарные. Всего в параде приняли участие порядка 900 человек.Юбилей независимости МолдовыВ Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов к монументам "Скорбящая мать" на мемориале "Вечность" и Штефану чел Маре в центре столицы.Затем на площади Великого Национального собрания в Кишиневе прошел военный парад. За ним последовал праздничный концерт, а после все желающие смогли посмотреть несколько документальных фильмов.Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в этот день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
https://ru.sputnik.md/20210827/zayavleniya-pervykh-lits-na-otkrytii-torzhestv-po-sluchayu-dnya-nezavisimosti-moldovy-44290556.html
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в молдове, кишинев, молдова, день независимости, анджей дуда, майя санду, клаус йоханнис, владимир зеленский

Почем банкет: сколько Молдова потратила на парад и торжества

19:27 27.08.2021 (обновлено: 19:39 27.08.2021)
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© Sputnik / Anatolii KiriakВоенный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы 2021
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Торжественные мероприятия в центре Кишинева отгремели, однако дорого обошлись и без того небогатой государственной казне.
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Затраты на празднование 30-й годовщины провозглашения независимости Молдовы составляют почти пять с половиной миллионов леев.
Такие данные представили в отчете правительства Молдовы.
Согласно документу, больше всего денег из государственного бюджета потрачено на военный парад - 2,5 миллиона леев.
Как отмечено в отчете, еще 1,6 миллиона выделили на обустройство сцены, звукового и светового оборудования и трибуны для зрителей.
"Другие затраты на проведение концерта, включая гонорары артистам, превышают 1,2 миллиона леев," - говорится в отчете.
На торжественном мероприятии в Кишиневе присутствовали официальные лица Молдовы во главе с президентом Майией Санду, а также почетные гости праздника - президент Польши Анджей Дуда, лидер Румынии Клаус Йоханнис, а также президент Украины Владимир Зеленский и премьер этой страны Денис Шмыгаль.
Однако некоторые зарубежные гости задержались: в связи с густым туманом с утра в Кишиневе не смогли приземлиться лайнеры с румынским президентом и делегацией из Украины.
Президент Румынии успел на парад к самому его началу, украинские официальные лица успели только к концу мероприятия.
Возложение цветов в Кишиневе на 30-летие независимости Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
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Заявления президента Майи Санду на открытии торжеств по случаю Дня независимости Молдовы
11:44
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Парад в столице начался с торжественного выноса знамени прославленного молдавского воеводы Штефана чел Маре. Шествие открыла рота почетного караула. Затем по главной площади страны прошли подразделения Национальной армии, войск карабинеров, МВД, спасатели и пожарные. Всего в параде приняли участие порядка 900 человек.

Юбилей независимости Молдовы

В Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.
Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов к монументам "Скорбящая мать" на мемориале "Вечность" и Штефану чел Маре в центре столицы.
Затем на площади Великого Национального собрания в Кишиневе прошел военный парад. За ним последовал праздничный концерт, а после все желающие смогли посмотреть несколько документальных фильмов.
Возложение цветов в Кишиневе на 30-летие независимости Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
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День независимости Молдовы: праздник начался с опозданием
11:13
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Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 года

За независимость Республики Молдова в этот день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".
В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.
Ziua orașului Chișinau 2020 - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
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Как проехать по Кишиневу: какие улицы будут перекрыты в День независимости
08:26
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Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.
С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
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