https://ru.sputnik.md/20210827/pogodnye-rekordy-44277307.html

Погодные рекорды Молдовы 27 августа

Погодные рекорды Молдовы 27 августа

Погодные рекорды Молдовы 27 августа

2021-08-27T00:01+0300

2021-08-27T00:01+0300

2021-08-27T00:01+0300

климат

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/02/35336856_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5b1aef9f5a4742a8dd2386adc3fc1f78.jpg

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Самое холодное 27 августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти полвека тому тому назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1973 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум 27 августа зафиксировали в 1992 году. Тогда термометры показали +34,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

климат, погода, рекорды