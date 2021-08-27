https://ru.sputnik.md/20210827/pogodnye-rekordy-44277307.html
Погодные рекорды Молдовы 27 августа
Погодные рекорды Молдовы 27 августа
Погодные рекорды Молдовы 27 августа
2021-08-27T00:01+0300
2021-08-27T00:01+0300
2021-08-27T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Самое холодное 27 августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти полвека тому тому назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1973 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум 27 августа зафиксировали в 1992 году. Тогда термометры показали +34,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 27 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Самое холодное 27 августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти полвека тому тому назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1973 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 27 августа зафиксировали в 1992 году. Тогда термометры показали +34,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.