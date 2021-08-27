https://ru.sputnik.md/20210827/prezident-moldovy-sandu-pozdravila-nezavisimost-44283637.html
Первые лица Молдовы поздравили граждан: будем строить страну вместе
Первые лица Молдовы поздравили граждан: будем строить страну вместе
Санду поздравила граждан с независимостью: будем строить страну вместе
2021-08-27T09:30+0300
2021-08-27T09:30+0300
2021-08-27T10:29+0300
общество
в молдове
молдова
майя санду
день независимости
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила гражданам страны поздравления по случаю 30-летия провозглашения независимости республики."Мы будем строить процветающую и свободную страну, гостеприимный дом для ее граждан", - отметила президент Молдовы Майя Санду на своей странице в Facebook.Кроме того, она опубликовала ролик, в котором рассказала о том, как Молдова становилась независимой. В видео также показали некоторые кадры из хроники. "Депутаты первого демократически избранного парламента проголосовали за независимость Молдовы. Парламентарии исполнили волю народа, в то время, как сотни граждан находились в центре Кишинева на Великом Национальном собрании. 27 августа 1991 года люди объявили о своей решимости построить свою страну", - говорит Санду.Как уточнила президент, впоследствии люди узнали, насколько тяжелым может оказаться бремя свободы и "заплатили за это сполна бедностью и упущенными шансами". В частности, многие покинули страну. В то же время Санду выразила надежду, что граждане вернутся в страну.Спикер парламента Игорь Гросу также поздравил Республику Молдова с юбилеем независимости. Слова поздравления сказал и примар Кишинева Ион Чебан. По его мнению, важно, чтобы граждане не только просили, но и способствовали тому, чтобы страна развивалась. Как уверен Чебан, всем нужно мобилизоваться и внести вклад для процветания республики.Юбилей независимости МолдовыВ Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов к монументу "Скорбящая мать" на мемориальном комплексе "Вечность".Затем официальные лица возложат венки к памятнику воеводе Молдовы Штефану чел Маре в центре Кишинева. Основные торжества пройдут на площади Великого Национального собрания.В частности, ожидается масштабный военный парад. На нем будут присутствовать как официальные лица Молдовы, так и лидеры нескольких стран. Это президент Польши Анджей Дуда, лидер Украины Владимир Зеленский и румынский президент Клаус Йоханнис. Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
https://ru.sputnik.md/20210826/luchinskiy-nezavisimosti-44268401.html
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в молдове, молдова, майя санду, день независимости
Первые лица Молдовы поздравили граждан: будем строить страну вместе
09:30 27.08.2021 (обновлено: 10:29 27.08.2021)
Президент Молдовы уверена, что уехавшие из Молдовы граждане вернутся в страну.
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила гражданам страны поздравления по случаю 30-летия провозглашения независимости республики.
"Мы будем строить процветающую и свободную страну, гостеприимный дом для ее граждан", - отметила президент Молдовы Майя Санду на своей странице в Facebook.
Мы будем строить страну все вместе. Это наш долг перед теми, кто боролся за независимость, и это обещание, которое мы даем сегодняшним детям. В нашей стране много светлых, трудолюбивых, хороших людей, - и с ними у нас есть будущее!
Майя Санду
президент Молдовы
Кроме того, она опубликовала ролик, в котором рассказала о том, как Молдова становилась независимой. В видео также показали некоторые кадры из хроники.
"Депутаты первого демократически избранного парламента проголосовали за независимость Молдовы. Парламентарии исполнили волю народа, в то время, как сотни граждан находились в центре Кишинева на Великом Национальном собрании. 27 августа 1991 года люди объявили о своей решимости построить свою страну", - говорит Санду.
Как уточнила президент, впоследствии люди узнали, насколько тяжелым может оказаться бремя свободы и "заплатили за это сполна бедностью и упущенными шансами". В частности, многие покинули страну.
В то же время Санду выразила надежду, что граждане вернутся в страну.
Спикер парламента Игорь Гросу также поздравил Республику Молдова с юбилеем независимости.
"Спустя 30 лет независимости Молдова еще учится быть страной, молодой, с хрупкими институтами власти, которые нужно укрепить и развивать. После стольких неудачных попыток мы построим страну для всех граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и языка. Но для этого нам нужны изменения, которые мы должны вносить вместе", - заявил Гросу.
Слова поздравления сказал и примар Кишинева Ион Чебан.
"Хотелось бы, чтобы любовь к стране была в сердце каждого", - заявил градоначальник.
По его мнению, важно, чтобы граждане не только просили, но и способствовали тому, чтобы страна развивалась. Как уверен Чебан, всем нужно мобилизоваться и внести вклад для процветания республики.
Юбилей независимости Молдовы
В Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.
Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов к монументу "Скорбящая мать" на мемориальном комплексе "Вечность".
Затем официальные лица возложат венки к памятнику воеводе Молдовы Штефану чел Маре в центре Кишинева. Основные торжества пройдут на площади Великого Национального собрания.
В частности, ожидается масштабный военный парад. На нем будут присутствовать как официальные лица Молдовы, так и лидеры нескольких стран. Это президент Польши Анджей Дуда, лидер Украины Владимир Зеленский и румынский президент Клаус Йоханнис.
Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 года
За независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".
В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.
Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.
С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.