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Самый точный прогноз погоды: тепло и дожди продолжатся
Самый точный прогноз погоды: тепло и дожди продолжатся
Точный прогноз погоды в Молдове на 28 и 29 августа - Gismeteo
2021-08-27T07:00+0300
2021-08-27T09:48+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 августа: ночью от +12 до +14, днем от +23 до +25.Начиная с 28 августа в Молдове продолжит теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа.31 августа снова немного похолодает. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а 1 сентября будет до +25. Первого и второго сентября будет тепло - до +27 градусов. Возможны кратковременные дожди. Праздники и народные приметыЗавершается Успенский пост, в день 27 августа почитают память святого пророка Михея, который, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. К слову, именно Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю.В народе Михея прозвали Тиховеем, поскольку 27 августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни.В старину верили, если в этот день дует сильный ветер, то сентябрь окажется дождливым. Если ветра 27 августа нет, либо он дует не слишком сильно – в первый месяц осени почти не будет осадков.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: тепло и дожди продолжатся

07:00 27.08.2021 (обновлено: 09:48 27.08.2021)
278
© Sputnik / Mihai Carausприрода
природа - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 августа: ночью от +12 до +14, днем от +23 до +25.
Начиная с 28 августа в Молдове продолжит теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа.
31 августа снова немного похолодает. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а 1 сентября будет до +25. Первого и второго сентября будет тепло - до +27 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Праздники и народные приметы

Завершается Успенский пост, в день 27 августа почитают память святого пророка Михея, который, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. К слову, именно Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю.
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В народе Михея прозвали Тиховеем, поскольку 27 августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни.
В старину верили, если в этот день дует сильный ветер, то сентябрь окажется дождливым. Если ветра 27 августа нет, либо он дует не слишком сильно – в первый месяц осени почти не будет осадков.
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