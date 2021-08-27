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"Против России ведется глубокая работа" - министр обороны РФ
"Против России ведется глубокая работа" - министр обороны РФ
Сергей Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды
2021-08-27T13:48+0300
2021-08-27T13:48+0300
россия
в мире
сергей шойгу
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что против России ведется "глубокая работа", центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ, а значит, стране необходимо выстроить систему защиты, передает РИА Новости.Как сообщает Минобороны России, в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2021" состоялась конференция "Армия и общество. Психологическая оборона" с участием Шойгу, помощника президента РФ Владимира Мединского, а также заместителей министра обороны и представителей руководящего состава ВС РФ.По его словам, "враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки"."Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее. В этом я убежден точно, и мы это делаем все вместе", - подчеркнул глава военного ведомства.В ходе Конференции участники выступили с докладами и обменялись мнениями об актуальных информационных и психологических угрозах современности, а также озвучили предложения по выработке мер защиты от них российского общества (детали не приводятся).При обсуждении отдельных вопросов в дискуссии по видеоконференцсвязи приняли участие зарубежные эксперты: Яков Кедми (Израиль) и Ежи Тыц (Польша).
https://ru.sputnik.md/20200123/zakharova-russia-tverdo-protivostoit-popytkam-falsifikatsii-istorii-28957187.html
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в мире, сергей шойгу

"Против России ведется глубокая работа" - министр обороны РФ

13:48 27.08.2021
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© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation
/
Перейти в фотобанк
Сергей Шойгу рассказал о наличии центров антироссийской пропаганды.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что против России ведется "глубокая работа", центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ, а значит, стране необходимо выстроить систему защиты, передает РИА Новости.
Как сообщает Минобороны России, в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2021" состоялась конференция "Армия и общество. Психологическая оборона" с участием Шойгу, помощника президента РФ Владимира Мединского, а также заместителей министра обороны и представителей руководящего состава ВС РФ.

"Прежде всего, это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Ведь постепенно, шаг за шагом, против нас ведется глубокая работа. От Калининграда до Камчатки. Не менее важные вопросы: должна быть идеология или нет? Почему нужны замполиты в войсках? Для чего за рубежом созданы центры пропаганды?" - заявил в своем выступлении Шойгу.

По его словам, "враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки".
"Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее. В этом я убежден точно, и мы это делаем все вместе", - подчеркнул глава военного ведомства.
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В ходе Конференции участники выступили с докладами и обменялись мнениями об актуальных информационных и психологических угрозах современности, а также озвучили предложения по выработке мер защиты от них российского общества (детали не приводятся).
При обсуждении отдельных вопросов в дискуссии по видеоконференцсвязи приняли участие зарубежные эксперты: Яков Кедми (Израиль) и Ежи Тыц (Польша).
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