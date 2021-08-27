https://ru.sputnik.md/20210827/protiv-rossii-vedetsya-glubokaya-rabota---ministr-oborony-rf-44294901.html
"Против России ведется глубокая работа" - министр обороны РФ
"Против России ведется глубокая работа" - министр обороны РФ
Сергей Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды
2021-08-27T13:48+0300
2021-08-27T13:48+0300
2021-08-27T13:48+0300
россия
в мире
сергей шойгу
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что против России ведется "глубокая работа", центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ, а значит, стране необходимо выстроить систему защиты, передает РИА Новости.Как сообщает Минобороны России, в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2021" состоялась конференция "Армия и общество. Психологическая оборона" с участием Шойгу, помощника президента РФ Владимира Мединского, а также заместителей министра обороны и представителей руководящего состава ВС РФ.По его словам, "враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки"."Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее. В этом я убежден точно, и мы это делаем все вместе", - подчеркнул глава военного ведомства.В ходе Конференции участники выступили с докладами и обменялись мнениями об актуальных информационных и психологических угрозах современности, а также озвучили предложения по выработке мер защиты от них российского общества (детали не приводятся).При обсуждении отдельных вопросов в дискуссии по видеоконференцсвязи приняли участие зарубежные эксперты: Яков Кедми (Израиль) и Ежи Тыц (Польша).
https://ru.sputnik.md/20200123/zakharova-russia-tverdo-protivostoit-popytkam-falsifikatsii-istorii-28957187.html
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в мире, сергей шойгу
"Против России ведется глубокая работа" - министр обороны РФ
Сергей Шойгу рассказал о наличии центров антироссийской пропаганды.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik.
Министр обороны России
генерал армии Сергей Шойгу
заявил, что против России ведется "глубокая работа", центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ, а значит, стране необходимо выстроить систему защиты, передает РИА Новости
.
Как сообщает Минобороны России, в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2021" состоялась конференция "Армия и общество. Психологическая оборона" с участием Шойгу, помощника президента РФ Владимира Мединского
, а также заместителей министра обороны и представителей руководящего состава ВС РФ
.
"Прежде всего, это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Ведь постепенно, шаг за шагом, против нас ведется глубокая работа. От Калининграда до Камчатки. Не менее важные вопросы: должна быть идеология или нет? Почему нужны замполиты в войсках? Для чего за рубежом созданы центры пропаганды?" - заявил в своем выступлении Шойгу.
По его словам, "враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки".
"Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее. В этом я убежден точно, и мы это делаем все вместе", - подчеркнул глава военного ведомства.
В ходе Конференции участники выступили с докладами и обменялись мнениями об актуальных информационных и психологических угрозах современности, а также озвучили предложения по выработке мер защиты от них российского общества (детали не приводятся).
При обсуждении отдельных вопросов в дискуссии по видеоконференцсвязи приняли участие зарубежные эксперты: Яков Кедми (Израиль
) и Ежи Тыц (Польша
).