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Снос по-крупному: в Китае взорвали сразу 15 "недостроек"
Снос по-крупному: в Китае взорвали сразу 15 "недостроек"
В китайском городе Куньмин взорвали 15 недостроенных высоток. 27.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-27T16:16+0300
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общество
в мире
китай
снос
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. "Оптовый" снос недостроенных высотных домов - 15 штук - прошел в пятницу в городе Куньмин китайской юго-западной провинции Юньнань, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Пэнпай".Ранее местные власти объявили, что 27 августа с 13.00 до 17.00 по местному времени посредством контролируемых взрывов будет произведен снос знаменитого долгостроя – второй фазы проекта Liyang Star City, строительство которого начало в 2011 году и было приостановлено в 2013-м, и после этого уже не возобновилось.Проект предусматривал, что на четырех участках на общей площади около 230 тысяч квадратных метров будут располагаться коммерческие, жилые и офисные здания. Застройщик из-за потери финансирования смог сдать только четыре жилых здания на одном из четырех участков, а 15 недостроенных высоток на трех участках так и стояли недостроенными последние 8 лет.По данным местных СМИ, застройщик за прошедшие годы не выставлял на продажу недостроенные дома.Снос начался в пятницу в 15.30 по местному времени (10.30 по Кишиневу). В результате серии мощных контролируемых взрывов 15 зданий рухнули одно за другим. Так как о сносе домов сообщалось заранее и подобный массовый снос в Китае является редкостью, посмотреть на зрелище собралось много местных жителей, а видео со сносом стали вирусными в китайских соцсетях.
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в мире, китай, снос

Снос по-крупному: в Китае взорвали сразу 15 "недостроек"

16:16 27.08.2021 (обновлено: 16:18 27.08.2021)
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CC0 / Pixabay / anhot / Снос здания
Снос здания - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
CC0 / Pixabay / anhot /
В китайском городе Куньмин взорвали 15 недостроенных высоток.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. "Оптовый" снос недостроенных высотных домов - 15 штук - прошел в пятницу в городе Куньмин китайской юго-западной провинции Юньнань, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Пэнпай".
Ранее местные власти объявили, что 27 августа с 13.00 до 17.00 по местному времени посредством контролируемых взрывов будет произведен снос знаменитого долгостроя – второй фазы проекта Liyang Star City, строительство которого начало в 2011 году и было приостановлено в 2013-м, и после этого уже не возобновилось.
Проект предусматривал, что на четырех участках на общей площади около 230 тысяч квадратных метров будут располагаться коммерческие, жилые и офисные здания. Застройщик из-за потери финансирования смог сдать только четыре жилых здания на одном из четырех участков, а 15 недостроенных высоток на трех участках так и стояли недостроенными последние 8 лет.
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По данным местных СМИ, застройщик за прошедшие годы не выставлял на продажу недостроенные дома.
Снос начался в пятницу в 15.30 по местному времени (10.30 по Кишиневу). В результате серии мощных контролируемых взрывов 15 зданий рухнули одно за другим. Так как о сносе домов сообщалось заранее и подобный массовый снос в Китае является редкостью, посмотреть на зрелище собралось много местных жителей, а видео со сносом стали вирусными в китайских соцсетях.
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