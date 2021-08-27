https://ru.sputnik.md/20210827/snos-po-krupnomu-v-kitae-vzorvali-srazu-15-nedostroek-44300732.html

Снос по-крупному: в Китае взорвали сразу 15 "недостроек"

Снос по-крупному: в Китае взорвали сразу 15 "недостроек"

В китайском городе Куньмин взорвали 15 недостроенных высоток. 27.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-27T16:16+0300

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. "Оптовый" снос недостроенных высотных домов - 15 штук - прошел в пятницу в городе Куньмин китайской юго-западной провинции Юньнань, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Пэнпай".Ранее местные власти объявили, что 27 августа с 13.00 до 17.00 по местному времени посредством контролируемых взрывов будет произведен снос знаменитого долгостроя – второй фазы проекта Liyang Star City, строительство которого начало в 2011 году и было приостановлено в 2013-м, и после этого уже не возобновилось.Проект предусматривал, что на четырех участках на общей площади около 230 тысяч квадратных метров будут располагаться коммерческие, жилые и офисные здания. Застройщик из-за потери финансирования смог сдать только четыре жилых здания на одном из четырех участков, а 15 недостроенных высоток на трех участках так и стояли недостроенными последние 8 лет.По данным местных СМИ, застройщик за прошедшие годы не выставлял на продажу недостроенные дома.Снос начался в пятницу в 15.30 по местному времени (10.30 по Кишиневу). В результате серии мощных контролируемых взрывов 15 зданий рухнули одно за другим. Так как о сносе домов сообщалось заранее и подобный массовый снос в Китае является редкостью, посмотреть на зрелище собралось много местных жителей, а видео со сносом стали вирусными в китайских соцсетях.

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в мире, китай, снос