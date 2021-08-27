https://ru.sputnik.md/20210827/soobschenie-o-bombe-zvonok-postupil-v-aeroport-kishineva-44310056.html

Сообщение о бомбе: звонок поступил в аэропорт Кишинева

Сообщение о бомбе: звонок поступил в аэропорт Кишинева

Сообщение о бомбе: звонок поступил в аэропорт Кишинева

2021-08-27T21:08+0300

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в молдове

общество

бомба

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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Международный аэропорт Кишинева поступило сообщение о бомбе. Эту информацию подтвердили для Sputnik Молдова в Органе гражданской авиации (ОГА). Как уточнили в ведомстве, взрывное устройство якобы находится на борту самолета рейса Кишинев-Стамбул.Проверки выполняются на соответствующем рейсе. Операцию проводит полиция.По закону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц (27,5-42,5 тысячи леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы до 2 лет.

https://ru.sputnik.md/20180418/shtraf-lozhnoe-soobschenie-o-bombe-moldova-18638395.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, бомба