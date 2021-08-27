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Сообщение о бомбе: звонок поступил в аэропорт Кишинева
Сообщение о бомбе: звонок поступил в аэропорт Кишинева
Сообщение о бомбе: звонок поступил в аэропорт Кишинева
2021-08-27T21:08+0300
2021-08-27T21:20+0300
в молдове
общество
бомба
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Международный аэропорт Кишинева поступило сообщение о бомбе. Эту информацию подтвердили для Sputnik Молдова в Органе гражданской авиации (ОГА). Как уточнили в ведомстве, взрывное устройство якобы находится на борту самолета рейса Кишинев-Стамбул.Проверки выполняются на соответствующем рейсе. Операцию проводит полиция.По закону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц (27,5-42,5 тысячи леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы до 2 лет.
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в молдове, бомба

Сообщение о бомбе: звонок поступил в аэропорт Кишинева

21:08 27.08.2021 (обновлено: 21:20 27.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausAeroportul Chișinău
Aeroportul Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В главной воздушной гавани Молдовы - сигнал тревоги.
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Международный аэропорт Кишинева поступило сообщение о бомбе. Эту информацию подтвердили для Sputnik Молдова в Органе гражданской авиации (ОГА).
Как уточнили в ведомстве, взрывное устройство якобы находится на борту самолета рейса Кишинев-Стамбул.

"В Орган гражданской авиации поступило сообщение о бомбе, которое получил колл-центр аэропорта. Извещены специалисты полиции и службы Bombteh", - уточнили в ведомстве.

Проверки выполняются на соответствующем рейсе. Операцию проводит полиция.

"Сообщается, что пассажиров на борт не запустили. Самолет находится на взлетно-посадочной полосе и изолирован до окончания проверок", - добавили в ОГА.

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18 апреля 2018, 22:04
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По закону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц (27,5-42,5 тысячи леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы до 2 лет.
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