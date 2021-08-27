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Киркэ: как рост стоимости бензина повысит цены на продукты
Киркэ: как рост стоимости бензина повысит цены на продукты
Эксперт объяснил, как стоимость товаров и услуг зависит от роста стоимости нефтепродуктов и мировой инфляции.
2021-08-27T08:00+0300
2021-08-27T08:00+0300
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Киркэ: как рост стоимости бензина повысит цены на продукты
Киркэ: как рост стоимости бензина повысит цены на продукты
Прогноз роста цен вполне реален, поскольку эта тенденция отражает общеизвестную взаимозависимость, когда рост стоимости нефтепродуктов и их производных – дизельного топлива и бензина – влияет на инфляцию, – заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Роман Киркэ.В заключении Киркэ напомнил, что сейчас в Молдове, после длительного периода низкой инфляции, под влиянием импорта и мирового роста цен, этот показатель начал расти. А это в итоге, наряду с увеличением стоимости нефтепродуктов, повлечет рост цен на товары и продукты.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, рост цен

Киркэ: как рост стоимости бензина повысит цены на продукты

08:00 27.08.2021
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Киркэ: как рост стоимости бензина повысит цены на продукты
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт объяснил, как цены на товары и услуги зависят от роста стоимости нефтепродуктов и мировой инфляции.
Прогноз роста цен вполне реален, поскольку эта тенденция отражает общеизвестную взаимозависимость, когда рост стоимости нефтепродуктов и их производных – дизельного топлива и бензина – влияет на инфляцию, – заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Роман Киркэ.

"Все дело в том, что все товары и услуги, которые продают, перевозят. Услуги, которые включают большую часть затрат на топливо, – пассажирские и грузоперевозки, – устремятся вверх, что скажется на инфляции", – считает эксперт.

В заключении Киркэ напомнил, что сейчас в Молдове, после длительного периода низкой инфляции, под влиянием импорта и мирового роста цен, этот показатель начал расти. А это в итоге, наряду с увеличением стоимости нефтепродуктов, повлечет рост цен на товары и продукты.
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