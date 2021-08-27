https://ru.sputnik.md/20210827/stoimosti-benzin-44225715.html

Киркэ: как рост стоимости бензина повысит цены на продукты

Киркэ: как рост стоимости бензина повысит цены на продукты

Эксперт объяснил, как стоимость товаров и услуг зависит от роста стоимости нефтепродуктов и мировой инфляции.

2021-08-27T08:00+0300

2021-08-27T08:00+0300

2021-08-27T08:00+0300

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Киркэ: как рост стоимости бензина повысит цены на продукты Киркэ: как рост стоимости бензина повысит цены на продукты

Прогноз роста цен вполне реален, поскольку эта тенденция отражает общеизвестную взаимозависимость, когда рост стоимости нефтепродуктов и их производных – дизельного топлива и бензина – влияет на инфляцию, – заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Роман Киркэ.В заключении Киркэ напомнил, что сейчас в Молдове, после длительного периода низкой инфляции, под влиянием импорта и мирового роста цен, этот показатель начал расти. А это в итоге, наряду с увеличением стоимости нефтепродуктов, повлечет рост цен на товары и продукты.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, рост цен