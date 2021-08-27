https://ru.sputnik.md/20210827/ukrainy-zelenskiy-nazval-mirotvortsev-pridnestrove-istochnik-opasnosti-44298924.html

Президент Украины назвал миротворцев в Приднестровье "источником опасности"

Президент Украины назвал миротворцев в Приднестровье "источником опасности"

Президент Украины назвал миротворцев в Приднестровье "источником опасности"

2021-08-27T15:17+0300

2021-08-27T15:17+0300

2021-08-27T15:31+0300

политика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кишинев сделал ряд резонансных заявлений. Текст украинский лидер зачитал после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши. Кроме того, президент отметил, что Украина желает "освобождения Крымского полуострова, ведь это угроза и для навигации и торговли в регионе". Он призвал страны, которые имеют доступ к Черному морю, присоединиться к этой инициативе Украины, поскольку украинская сторона "последовательно выступает за присутствие стран НАТО в Черном море, что необходимо для безопасности".После Зеленский поблагодарил президента Молдовы Майю Санду и лидера Польши Анджея Дуду за участие в "Крымской платформе". Кроме того, украинский лидер напомнил, что Молдова, Украина и Грузия создали недавно "Ассоциированное трио", которое подразумевает сближение этих стран с ЕС. Зеленский также говорил об "Инициативе трех морей" и важности участия в ней стран региона.Как прокомментировала участие в "Крымской платформе" Майя СандуРанее российский МИД расценил участие в "Крымской платформе" как недружественный жест в отношении РФ. В этом контексте Майе Санду был задан вопрос, сможет ли она продолжать сбалансированную внешнюю политику.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ru.sputnik.md/20210824/sandu-krymskaia-platforma-44207720.html

https://ru.sputnik.md/20210728/10-faktov-mirotvorcheskaia-operatsia-pridnestrovie-43347475.html

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в молдове, молдова