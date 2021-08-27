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https://ru.sputnik.md/20210827/ukrainy-zelenskiy-nazval-mirotvortsev-pridnestrove-istochnik-opasnosti-44298924.html
Президент Украины назвал миротворцев в Приднестровье "источником опасности"
Президент Украины назвал миротворцев в Приднестровье "источником опасности"
Президент Украины назвал миротворцев в Приднестровье "источником опасности"
2021-08-27T15:17+0300
2021-08-27T15:31+0300
политика
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кишинев сделал ряд резонансных заявлений. Текст украинский лидер зачитал после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши. Кроме того, президент отметил, что Украина желает "освобождения Крымского полуострова, ведь это угроза и для навигации и торговли в регионе". Он призвал страны, которые имеют доступ к Черному морю, присоединиться к этой инициативе Украины, поскольку украинская сторона "последовательно выступает за присутствие стран НАТО в Черном море, что необходимо для безопасности".После Зеленский поблагодарил президента Молдовы Майю Санду и лидера Польши Анджея Дуду за участие в "Крымской платформе". Кроме того, украинский лидер напомнил, что Молдова, Украина и Грузия создали недавно "Ассоциированное трио", которое подразумевает сближение этих стран с ЕС. Зеленский также говорил об "Инициативе трех морей" и важности участия в ней стран региона.Как прокомментировала участие в "Крымской платформе" Майя СандуРанее российский МИД расценил участие в "Крымской платформе" как недружественный жест в отношении РФ. В этом контексте Майе Санду был задан вопрос, сможет ли она продолжать сбалансированную внешнюю политику.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20210824/sandu-krymskaia-platforma-44207720.html
https://ru.sputnik.md/20210728/10-faktov-mirotvorcheskaia-operatsia-pridnestrovie-43347475.html
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в молдове, молдова

Президент Украины назвал миротворцев в Приднестровье "источником опасности"

15:17 27.08.2021 (обновлено: 15:31 27.08.2021)
400
© Sputnik / Anatolii KiriakПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Владимир Зеленский говорил в Кишиневе о ситуации в регионе.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кишинев сделал ряд резонансных заявлений. Текст украинский лидер зачитал после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши.

"Важный вопрос - военная угроза вокруг Украины, в частности, Белоруссия - ее используют как дополнительную платформу для агрессивных действий. Другие источники опасности - военные силы России в Приднестровском регионе Молдовы, Абхазии и Южной Осетии", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что Украина желает "освобождения Крымского полуострова, ведь это угроза и для навигации и торговли в регионе".
Он призвал страны, которые имеют доступ к Черному морю, присоединиться к этой инициативе Украины, поскольку украинская сторона "последовательно выступает за присутствие стран НАТО в Черном море, что необходимо для безопасности".
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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Чем может обернуться Молдове участие Санду в "Крымской платформе"?
24 августа, 20:49
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После Зеленский поблагодарил президента Молдовы Майю Санду и лидера Польши Анджея Дуду за участие в "Крымской платформе".
"Крымская платформа может стать плацдармом для поиска решений освобождения территорий, а также решения региональных конфликтов. Это может помочь нам получить желаемый результат. В особенности в евроинтеграции и евроатлантической интеграции", - пояснил Зеленский.
Кроме того, украинский лидер напомнил, что Молдова, Украина и Грузия создали недавно "Ассоциированное трио", которое подразумевает сближение этих стран с ЕС.
Зеленский также говорил об "Инициативе трех морей" и важности участия в ней стран региона.

Как прокомментировала участие в "Крымской платформе" Майя Санду

Ранее российский МИД расценил участие в "Крымской платформе" как недружественный жест в отношении РФ. В этом контексте Майе Санду был задан вопрос, сможет ли она продолжать сбалансированную внешнюю политику.
"Как я всегда говорила, внешняя политика Молдовы основывается на интересах гражданина республики. И в дальнейшем мы будем продвигать такую политику, которая будет приносить преимущества гражданину Молдовы, независимо от того, говорим мы про Восток или Запад", – отметила Санду на брифинге в четверг.
Российские миротворцы на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры. - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
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Годовщина установления мира: 10 фактов о Миротворческой операции в Приднестровье
28 июля, 22:29
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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