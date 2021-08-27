В гордом строю: военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы

Военный парад в Кишиневе открыла рота почетного караула, состоялся вынос стяга прославленного воеводы Молдовы Штефана чел Маре.
Военный парад в Кишиневе открыла рота почетного караула, состоялся вынос стяга прославленного воеводы Молдовы Штефана чел Маре.
Военным парадом по случаю 30-летия независимости Молдовы руководил командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган.
Военным парадом по случаю 30-летия независимости Молдовы руководил командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган.
Торжественным маршем по главной площади страны прошли солдаты роты почетного караула.
Торжественным маршем по главной площади страны прошли солдаты роты почетного караула.
Почетная миссия знаменосца выпала солдату Кристиану Табырца, он с честью нес Государственный флаг Республики Молдова.
Почетная миссия знаменосца выпала солдату Кристиану Табырца, он с честью нес Государственный флаг Республики Молдова.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, торжественным маршем проходит подразделение женщин-военнослужащих Нацармии.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, торжественным маршем проходит подразделение женщин-военнослужащих Нацармии.
Ежегодно число женщин-военнослужащих в Национальной армии растет примерно на 2%.
Ежегодно число женщин-военнослужащих в Национальной армии растет примерно на 2%.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, в строю - ветераны Вооруженных сил Молдовы.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, в строю - ветераны Вооруженных сил Молдовы.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, подразделения Министерства внутренних дел страны.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, подразделения Министерства внутренних дел страны.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, строжайшим условием участия было соблюдение эпидмер и вакцинация.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, строжайшим условием участия было соблюдение эпидмер и вакцинация.
В парадном строю - военнослужащие Министерства обороны и Главного штаба Национальной армии, во главе - бригадный генерал Михаил Буклиш.
В парадном строю - военнослужащие Министерства обороны и Главного штаба Национальной армии, во главе - бригадный генерал Михаил Буклиш.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, курсанты академии МВД им. Штефана чел Маре.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, курсанты академии МВД им. Штефана чел Маре.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, торжественным маршем проходят учащиеся академии МВД им. Штефана чел Маре.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, торжественным маршем проходят учащиеся академии МВД им. Штефана чел Маре.
На военном параде в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы - 22-й миротворческий батальон во главе с командующим контингентом подполковником Ионом Коцофанэ.
На военном параде в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы - 22-й миротворческий батальон во главе с командующим контингентом подполковником Ионом Коцофанэ.
Первая мотопехотная бригада "Молдова" (Бельцы) - на военном параде в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы.
Первая мотопехотная бригада "Молдова" (Бельцы) - на военном параде в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
Совсем недавно молдавские спасатели вернулись из Греции, где участвовали в важной и сложной миссии по тушению лесных пожаров, сейчас они - герои военного парада в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы.
Совсем недавно молдавские спасатели вернулись из Греции, где участвовали в важной и сложной миссии по тушению лесных пожаров, сейчас они - герои военного парада в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы.