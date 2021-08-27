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В гордом строю: военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы
В гордом строю: военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы
Фото парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы
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Ирина Каруш
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фото, в молдове, кишинев, парад, военные, мвд, пожарные

В гордом строю: военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы

18:48 27.08.2021
159
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
В параде, посвященном 30-летию независимости Молдовы, приняли участие более 900 человек: военнослужащие из гарнизонов Бельц, Кагула и Кишинева, курсанты военных академий, сотрудники подразделений МВД, спецназ. Все они чеканя шаг прошли по главной площади страны.
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад в Кишиневе открыла рота почетного караула, состоялся вынос стяга прославленного воеводы Молдовы Штефана чел Маре.

Военный парад в Кишиневе открыла рота почетного караула, состоялся вынос стяга прославленного воеводы Молдовы Штефана чел Маре. - Sputnik Молдова
1/16
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад в Кишиневе открыла рота почетного караула, состоялся вынос стяга прославленного воеводы Молдовы Штефана чел Маре.

© Photo : Miroslav Rotari

Военным парадом по случаю 30-летия независимости Молдовы руководил командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган.

Военным парадом по случаю 30-летия независимости Молдовы руководил командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган. - Sputnik Молдова
2/16
© Photo : Miroslav Rotari

Военным парадом по случаю 30-летия независимости Молдовы руководил командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган.

© Photo : Miroslav Rotari

Торжественным маршем по главной площади страны прошли солдаты роты почетного караула.

Торжественным маршем по главной площади страны прошли солдаты роты почетного караула. - Sputnik Молдова
3/16
© Photo : Miroslav Rotari

Торжественным маршем по главной площади страны прошли солдаты роты почетного караула.

© Photo : Miroslav Rotari

Почетная миссия знаменосца выпала солдату Кристиану Табырца, он с честью нес Государственный флаг Республики Молдова.

Почетная миссия знаменосца выпала солдату Кристиану Табырца, он с честью нес Государственный флаг Республики Молдова. - Sputnik Молдова
4/16
© Photo : Miroslav Rotari

Почетная миссия знаменосца выпала солдату Кристиану Табырца, он с честью нес Государственный флаг Республики Молдова.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, торжественным маршем проходит подразделение женщин-военнослужащих Нацармии.

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, торжественным маршем проходит подразделение женщин-военнослужащих Нацармии. - Sputnik Молдова
5/16
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, торжественным маршем проходит подразделение женщин-военнослужащих Нацармии.

© Photo : Miroslav Rotari

Ежегодно число женщин-военнослужащих в Национальной армии растет примерно на 2%.

Ежегодно число женщин-военнослужащих в Национальной армии растет примерно на 2%. - Sputnik Молдова
6/16
© Photo : Miroslav Rotari

Ежегодно число женщин-военнослужащих в Национальной армии растет примерно на 2%.

© Photo : Miroslav Rotari

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, в строю - ветераны Вооруженных сил Молдовы.

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, в строю - ветераны Вооруженных сил Молдовы. - Sputnik Молдова
7/16
© Photo : Miroslav Rotari

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, в строю - ветераны Вооруженных сил Молдовы.

© Photo : Miroslav Rotari

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, подразделения Министерства внутренних дел страны.

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, подразделения Министерства внутренних дел страны. - Sputnik Молдова
8/16
© Photo : Miroslav Rotari

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, подразделения Министерства внутренних дел страны.

© Photo : Miroslav Rotari

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, строжайшим условием участия было соблюдение эпидмер и вакцинация.

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, строжайшим условием участия было соблюдение эпидмер и вакцинация. - Sputnik Молдова
9/16
© Photo : Miroslav Rotari

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, строжайшим условием участия было соблюдение эпидмер и вакцинация.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

В парадном строю - военнослужащие Министерства обороны и Главного штаба Национальной армии, во главе - бригадный генерал Михаил Буклиш.

В парадном строю - военнослужащие Министерства обороны и Главного штаба Национальной армии, во главе - бригадный генерал Михаил Буклиш. - Sputnik Молдова
10/16
© Sputnik / Anatolii Kiriak

В парадном строю - военнослужащие Министерства обороны и Главного штаба Национальной армии, во главе - бригадный генерал Михаил Буклиш.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, курсанты академии МВД им. Штефана чел Маре.

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, курсанты академии МВД им. Штефана чел Маре. - Sputnik Молдова
11/16
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, курсанты академии МВД им. Штефана чел Маре.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, торжественным маршем проходят учащиеся академии МВД им. Штефана чел Маре.

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, торжественным маршем проходят учащиеся академии МВД им. Штефана чел Маре. - Sputnik Молдова
12/16
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, торжественным маршем проходят учащиеся академии МВД им. Штефана чел Маре.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

На военном параде в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы - 22-й миротворческий батальон во главе с командующим контингентом подполковником Ионом Коцофанэ.

На военном параде в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы - 22-й миротворческий батальон во главе с командующим контингентом подполковником Ионом Коцофанэ. - Sputnik Молдова
13/16
© Sputnik / Anatolii Kiriak

На военном параде в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы - 22-й миротворческий батальон во главе с командующим контингентом подполковником Ионом Коцофанэ.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Первая мотопехотная бригада "Молдова" (Бельцы) - на военном параде в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы.

Первая мотопехотная бригада &quot;Молдова&quot; (Бельцы) - на военном параде в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы. - Sputnik Молдова
14/16
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Первая мотопехотная бригада "Молдова" (Бельцы) - на военном параде в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики. - Sputnik Молдова
15/16
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы, сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

© Photo : Miroslav Rotari

Совсем недавно молдавские спасатели вернулись из Греции, где участвовали в важной и сложной миссии по тушению лесных пожаров, сейчас они - герои военного парада в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы.

Совсем недавно молдавские спасатели вернулись из Греции, где участвовали в важной и сложной миссии по тушению лесных пожаров, сейчас они - герои военного парада в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы. - Sputnik Молдова
16/16
© Photo : Miroslav Rotari

Совсем недавно молдавские спасатели вернулись из Греции, где участвовали в важной и сложной миссии по тушению лесных пожаров, сейчас они - герои военного парада в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы.

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