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Военный парад в Кишиневе к 30-летию незвисимости завершен
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Военный парад в Кишиневе к 30-летию незвисимости завершен
Военный парад в Кишиневе к 30-летию незвисимости завершен
По главной площади страны промаршировали подразделения Нацармии, МВД, а также другие части и соединения. 27.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-27T12:24+0300
2021-08-27T12:37+0300
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день независимости
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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Военный парад к 30-летию провозглашения независимости Молдовы завершился в Кишиневе. На торжественном мероприятии присутствовали официальные лица Молдовы во главе с президентом Майией Санду, а также почетные гости праздника - президент Польши Анджей Дуда, лидер Румынии Клаус Йоханнис, а также президент Украины Владимир Зеленский и премьер этой страны Денис Шмыгаль. Однако некоторые зарубежные гости задержались: в связи с густым туманом с утра в Кишиневе не смогли приземлиться лайнеры с румынским президентом и делегацией из Украины. Президент Румынии успел на парад к самому его началу, украинские официальные лица задержались и успели только к концу мероприятия. Польский президент Анджей Дуда находится в Кишиневе с 26 августа с официальным визитом. Юбилей независимости МолдовыВ Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов.Прошел масштабный военный парад на площади Великого Национального собрания.После парада там же пройдет праздничный концерт, а после зрителям покажут несколько документальных фильмов.Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
https://ru.sputnik.md/20210827/gustoy-tuman-prezidenty-zelenskiy-yokhannis-kishinev-44285211.html
https://ru.sputnik.md/20210827/ulitsy-perekryty-kishinev-den-nezavisimosti-44282525.html
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в молдове, молдова, день независимости

Военный парад в Кишиневе к 30-летию незвисимости завершен

12:24 27.08.2021 (обновлено: 12:37 27.08.2021)
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© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaВоенный парад в Кишиневе
Военный парад в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
По главной площади страны промаршировали подразделения Нацармии, МВД, а также другие части и соединения.
КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Военный парад к 30-летию провозглашения независимости Молдовы завершился в Кишиневе.
На торжественном мероприятии присутствовали официальные лица Молдовы во главе с президентом Майией Санду, а также почетные гости праздника - президент Польши Анджей Дуда, лидер Румынии Клаус Йоханнис, а также президент Украины Владимир Зеленский и премьер этой страны Денис Шмыгаль.
Однако некоторые зарубежные гости задержались: в связи с густым туманом с утра в Кишиневе не смогли приземлиться лайнеры с румынским президентом и делегацией из Украины.
Президент Румынии успел на парад к самому его началу, украинские официальные лица задержались и успели только к концу мероприятия.
Польский президент Анджей Дуда находится в Кишиневе с 26 августа с официальным визитом.

Юбилей независимости Молдовы

В Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.
Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов.
Прошел масштабный военный парад на площади Великого Национального собрания.
После парада там же пройдет праздничный концерт, а после зрителям покажут несколько документальных фильмов.
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09:44
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Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 года

За независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".
В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.
Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.
Ziua orașului Chișinau 2020 - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
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С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
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