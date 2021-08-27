https://ru.sputnik.md/20210827/voennyy-parad-kishinev-nezavisimosti-moldovy-44278681.html

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы

Видео военный парад в Кишиневе на День независимости

2021-08-27T11:28+0300

2021-08-27T11:28+0300

2021-08-27T12:31+0300

видео

в молдове

молдова

кишинев

день независимости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1b/44291710_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_ae27138fb8c1feff6f84dff01c22618e.png

В Кишиневе на площади Великого Национального собрания проходят масштабные торжества, в том числе военный парад. На нем в качестве гостей присутствуют официальные лица Молдовы и недавно прибывший в страну с официальным визитом президент Польши Анджей Дуда.На параде также лидер Румынии Клаус Йоханнис, который прибыл на торжества с опозданием. Прибыл также украинский президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.Утром они не смогли прилететь самолетами на церемонию в назначенное время в связи с плохими метеоусловиями.Мероприятие проходит со строгим соблюдением эпидемиологических мер. Кроме того, власти постановили, что все участники военного парада в Кишиневе на День независимости 27 августа будут обязаны привиться и получить сертификат о вакцинации. Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.

молдова

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, молдова, кишинев, день независимости, видео