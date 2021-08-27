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Военный парад в Кишиневе к 30-летию незвисимости завершен
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https://ru.sputnik.md/20210827/voennyy-parad-kishinev-nezavisimosti-moldovy-44278681.html
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы
Видео военный парад в Кишиневе на День независимости
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видео
в молдове
молдова
кишинев
день независимости
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В Кишиневе на площади Великого Национального собрания проходят масштабные торжества, в том числе военный парад. На нем в качестве гостей присутствуют официальные лица Молдовы и недавно прибывший в страну с официальным визитом президент Польши Анджей Дуда.На параде также лидер Румынии Клаус Йоханнис, который прибыл на торжества с опозданием. Прибыл также украинский президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.Утром они не смогли прилететь самолетами на церемонию в назначенное время в связи с плохими метеоусловиями.Мероприятие проходит со строгим соблюдением эпидемиологических мер. Кроме того, власти постановили, что все участники военного парада в Кишиневе на День независимости 27 августа будут обязаны привиться и получить сертификат о вакцинации. Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
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в молдове, молдова, кишинев, день независимости, видео

Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы

11:28 27.08.2021 (обновлено: 12:31 27.08.2021)
352
В Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.
В Кишиневе на площади Великого Национального собрания проходят масштабные торжества, в том числе военный парад.
На нем в качестве гостей присутствуют официальные лица Молдовы и недавно прибывший в страну с официальным визитом президент Польши Анджей Дуда.
На параде также лидер Румынии Клаус Йоханнис, который прибыл на торжества с опозданием. Прибыл также украинский президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.
Утром они не смогли прилететь самолетами на церемонию в назначенное время в связи с плохими метеоусловиями.
Мероприятие проходит со строгим соблюдением эпидемиологических мер.
Кроме того, власти постановили, что все участники военного парада в Кишиневе на День независимости 27 августа будут обязаны привиться и получить сертификат о вакцинации.

Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 года

За независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".
В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.
Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.
С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
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