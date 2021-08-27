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Юбилей независимости Молдовы отпраздновали в Таврическом дворце
Юбилей независимости Молдовы отпраздновали в Таврическом дворце
Юбилей независимости Молдовы отпраздновали в Таврическом дворце
2021-08-27T20:15+0300
2021-08-27T20:30+0300
россия
в мире
молдова
день независимости
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая располагается в Таврическом дворце в Петербурге, в пятницу состоялся официальный прием в честь Дня независимости Республики Молдова.Открыл мероприятие полномочный представитель парламента Республики Молдова в МПА СНГ Ион Липчиу. Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий поздравил коллег и в их лице весь молдавский народ с Днем независимости республики. С тех пор как Молдова вошла в состав МПА СНГ, молдавские депутаты являются активными участниками парламентской жизни в формате Содружества, отметил он. Дмитрий Кобицкий выразил надежду на то, что дружба и сотрудничество между Молдовой и другими странами Содружества будет развиваться и дальше, пожелал руководству республики, парламентариям, всему народу Молдовы благополучия и здоровья, успехов на пути дальнейшего становления страны. Генеральный секретарь Совета МПА СНГ вручил почетную грамоту за вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества, подписанную председателем Совета МПА СНГ Валентиной Матвиенко, главному тренеру футбольного клуба "Динамо" (Санкт-Петербург), бывшему главному тренеру футбольной сборной Молдовы Александру Куртияну. Концертную программу праздника украсили выступления известного молдавского и российского певца Методие Бужора.Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в этот день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
https://ru.sputnik.md/20210827/moldova-prinimaet-pozdravleniya-raznykh-stranakh-mira-aktsii-44304643.html
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в мире, молдова, день независимости

Юбилей независимости Молдовы отпраздновали в Таврическом дворце

20:15 27.08.2021 (обновлено: 20:30 27.08.2021)
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© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГКак праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ
Республика Молдова 27 августа отметила 30-летие своей независимости.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая располагается в Таврическом дворце в Петербурге, в пятницу состоялся официальный прием в честь Дня независимости Республики Молдова.
Открыл мероприятие полномочный представитель парламента Республики Молдова в МПА СНГ Ион Липчиу.
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГКак праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий поздравил коллег и в их лице весь молдавский народ с Днем независимости республики. С тех пор как Молдова вошла в состав МПА СНГ, молдавские депутаты являются активными участниками парламентской жизни в формате Содружества, отметил он.

"Мы знаем и любим Молдову как страну с уникальными аграрными традициями. Поэтому неслучайно нашу Постоянную комиссию по аграрной политике, природным ресурсам и экологии традиционно возглавляют парламентарии Республики Молдова", — подчеркнул Кобицкий.

Дмитрий Кобицкий выразил надежду на то, что дружба и сотрудничество между Молдовой и другими странами Содружества будет развиваться и дальше, пожелал руководству республики, парламентариям, всему народу Молдовы благополучия и здоровья, успехов на пути дальнейшего становления страны.
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГКак праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце - Sputnik Молдова
1/4
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГКак праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце - Sputnik Молдова
2/4
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГКак праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце - Sputnik Молдова
3/4
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ

Концертную программу праздника украсили выступления известного молдавского и российского певца Методие Бужора.

Концертную программу праздника украсили выступления известного молдавского и российского певца Методие Бужора. - Sputnik Молдова
4/4
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ

Концертную программу праздника украсили выступления известного молдавского и российского певца Методие Бужора.

1/4
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
2/4
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
3/4
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ
Как праздновали день независимости Республики Молдовы в Таврическорм дворце
4/4
© Photo : Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ

Концертную программу праздника украсили выступления известного молдавского и российского певца Методие Бужора.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ вручил почетную грамоту за вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества, подписанную председателем Совета МПА СНГ Валентиной Матвиенко, главному тренеру футбольного клуба "Динамо" (Санкт-Петербург), бывшему главному тренеру футбольной сборной Молдовы Александру Куртияну.
Концертную программу праздника украсили выступления известного молдавского и российского певца Методие Бужора.

Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 года

За независимость Республики Молдова в этот день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".
В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
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Молдова 30-летняя: слова поздравлений и акции в разных странах
18:18
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Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.
С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
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