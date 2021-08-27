https://ru.sputnik.md/20210827/yubiley-nezavisimosti-moldovy-otprazdnovali-v-tavricheskom-dvortse-44308022.html

Юбилей независимости Молдовы отпраздновали в Таврическом дворце

Юбилей независимости Молдовы отпраздновали в Таврическом дворце

Юбилей независимости Молдовы отпраздновали в Таврическом дворце

2021-08-27T20:15+0300

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая располагается в Таврическом дворце в Петербурге, в пятницу состоялся официальный прием в честь Дня независимости Республики Молдова.Открыл мероприятие полномочный представитель парламента Республики Молдова в МПА СНГ Ион Липчиу. Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий поздравил коллег и в их лице весь молдавский народ с Днем независимости республики. С тех пор как Молдова вошла в состав МПА СНГ, молдавские депутаты являются активными участниками парламентской жизни в формате Содружества, отметил он. Дмитрий Кобицкий выразил надежду на то, что дружба и сотрудничество между Молдовой и другими странами Содружества будет развиваться и дальше, пожелал руководству республики, парламентариям, всему народу Молдовы благополучия и здоровья, успехов на пути дальнейшего становления страны. Генеральный секретарь Совета МПА СНГ вручил почетную грамоту за вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества, подписанную председателем Совета МПА СНГ Валентиной Матвиенко, главному тренеру футбольного клуба "Динамо" (Санкт-Петербург), бывшему главному тренеру футбольной сборной Молдовы Александру Куртияну. Концертную программу праздника украсили выступления известного молдавского и российского певца Методие Бужора.Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в этот день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.

https://ru.sputnik.md/20210827/moldova-prinimaet-pozdravleniya-raznykh-stranakh-mira-aktsii-44304643.html

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в мире, молдова, день независимости