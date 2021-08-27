https://ru.sputnik.md/20210827/yubiley-nezavisimosti-moldovy-tuman-evrointegratsiya-i-rumynskiy-yazyk-44302082.html

Юбилей независимости Молдовы: туман, евроинтеграция и румынский язык

Юбилей независимости Молдовы: туман, евроинтеграция и румынский язык

Опоздавшие Зеленский и Йоханнис, туман, евроинтеграция и румынский язык – празднование Дня независимости в Молдове в одном видео

2021-08-27T17:48+0300

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2021-08-27T17:59+0300

видео

в молдове

день независимости

анджей дуда

майя санду

клаус йоханнис

владимир зеленский

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Молдова 27 августа отметила 30-летие со дня объявления независимости. В Кишиневе на площади Великого Национального собрания прошел военный парад.Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы>>>Казусы на празднике и иностранные гостиВоенный парад в центре Кишинева должен был стартовать в 10.00. Однако не все пошло по плану, и начало мероприятия затянулось более чем на час. Причина в том, что некоторые иностранные гости задерживались – самолеты президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского не могли приземлиться в аэропорту Кишинева из-за тумана. После того, как распогодилось, они все-таки прибыли на центральную площадь молдавской столицы, хоть и опоздали на начало торжеств.Совместные заявления президентов Молдовы, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе>>>В мероприятии в качестве гостя присутствовал и прибывший накануне в страну с официальным визитом президент Польши Анджей Дуда.Топ заявлений президента МолдовыГлава государства Майя Санду выступила со сцены на центральной площади Кишинева. Ее речь длилась порядка 17 минут и выглядела как программная. Вот несколько цитат:1. "Это важный день для нас всех. Хочу поздравить всех с годовщиной независимости. Годовщина дает нам повод отметить успехи за последние годы".2. "Семя нашей свободы проросло в Движении возрождения и национального освобождения Молдовы, которое объединило отважных и мечтательных людей – врачей, учителей, аграриев, журналистов, инженеров, писателей, историков – стремлением бороться за национальную справедливость. Люди смело воспользовались возможностью потребовать свою национальную идентичность и безоговорочно прославить ее на нашем языке, румынском языке на латинской графике, восстановленном так же, как и национальные символы, после десятилетий запретов и цензуры. Тогда мы захотели достойно жить у нас дома. Этого мы хотим и сейчас".3. "Самая важная цель, которая перед нами стоит сегодня, – сделать так, чтобы люди выбирали жить в Республике Молдова".4. "Как бы сложно нам ни было, Республика Молдова оставалась демократической страной. Молдаване отвергли диктатуру, не позволили никому украсть их свободу. Это, наверное, наше самое большое достижение".5. "Республика Молдова является домом для всех ее граждан, независимо от языка, на котором они говорят. Молдова – дом для тех, кто с севера, и для тех, кто с юга, для тех, кто проживает на правом берегу Днестра, и для тех, кто живет на левом берегу. Мы будем работать, чтобы наша страна была процветающей, свободной и объединенной".6. "Мы будем твердо идти по пути евроинтеграции. Место Молдовы – в семье европейский стран. Евроинтеграция – это наиболее естественный путь, который приведет к процветанию и безопасности граждан".7. "Молдова – маленькая страна, которая в большей степени зависит от отношений, строящихся с другими государствами и организациями. Хотим развивать близкие дружеские отношения, основанные на доверии и взаимном уважении, с соседними странами, нашими партнерами и другими государствами мира".8. "Республика Молдова хочет стать фактором стабильности для нашего региона, который сталкивается с комплексными проблемами. Мы будем сторонником диалога и мира, дипломатических решений, мирного компромисса в интересах народа. У нас будет активная и предсказуемая внешняя политика, мы будем конструктивно и разумно участвовать в мировом диалоге. Нам есть что предложить миру. С достоинством и твердо будем отстаивать наши национальные ценности и интересы".О независимости МолдовыРеспублика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 года. За независимость страны в этот день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране". В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне. Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа. С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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