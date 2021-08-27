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https://ru.sputnik.md/20210827/zakharova-britanskie-spetssluzhby-rabotayut-s-nekotorymi-rossiyskimi-smi-44305384.html
Захарова рассказала, что британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ
Захарова рассказала, что британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ
Британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ
2021-08-27T20:45+0300
2021-08-27T20:45+0300
в мире
сми
мария захарова
разведка
политика
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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Британские спецслужбы взаимодействуют с некоторыми российскими СМИ, признанными в России иноагентами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости."Спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми", — рассказала она в телеграм-канале.Представитель МИД напомнила, что в так называемых файлах, слитых группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона рядом "неподкупных и беспристрастных" порталов.Ранее на страницах некоторых СМИ, в том числе признанных в России иноагентами, появились открытые обращения к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов. Послания адресованы, в частности, президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с формулировкой о "преследовании" СМИ и считают обращение "достаточно эмоциональным". Также он напомнил, что в данном случае речь идет о применении положений закона.Сейчас в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.
https://ru.sputnik.md/20210603/zakharova-oprovergla-obvineniya-zapada-v-diskriminatsii-smi-inoagentov-34986220.html
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в мире, сми, мария захарова, разведка

Захарова рассказала, что британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ

20:45 27.08.2021
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© Photo : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
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Сейчас в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, входят 43 физических и юридических лица.
КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Британские спецслужбы взаимодействуют с некоторыми российскими СМИ, признанными в России иноагентами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.
"Спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми", — рассказала она в телеграм-канале.
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Захарова опровергла обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов
3 июня, 20:00
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Представитель МИД напомнила, что в так называемых файлах, слитых группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона рядом "неподкупных и беспристрастных" порталов.
Ранее на страницах некоторых СМИ, в том числе признанных в России иноагентами, появились открытые обращения к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов. Послания адресованы, в частности, президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с формулировкой о "преследовании" СМИ и считают обращение "достаточно эмоциональным". Также он напомнил, что в данном случае речь идет о применении положений закона.
Сейчас в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.
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