https://ru.sputnik.md/20210827/zakharova-britanskie-spetssluzhby-rabotayut-s-nekotorymi-rossiyskimi-smi-44305384.html

Захарова рассказала, что британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ

Захарова рассказала, что британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ

Британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ

2021-08-27T20:45+0300

2021-08-27T20:45+0300

2021-08-27T20:45+0300

в мире

сми

мария захарова

разведка

политика

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Британские спецслужбы взаимодействуют с некоторыми российскими СМИ, признанными в России иноагентами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости."Спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми", — рассказала она в телеграм-канале.Представитель МИД напомнила, что в так называемых файлах, слитых группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона рядом "неподкупных и беспристрастных" порталов.Ранее на страницах некоторых СМИ, в том числе признанных в России иноагентами, появились открытые обращения к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов. Послания адресованы, в частности, президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с формулировкой о "преследовании" СМИ и считают обращение "достаточно эмоциональным". Также он напомнил, что в данном случае речь идет о применении положений закона.Сейчас в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.

https://ru.sputnik.md/20210603/zakharova-oprovergla-obvineniya-zapada-v-diskriminatsii-smi-inoagentov-34986220.html

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в мире, сми, мария захарова, разведка