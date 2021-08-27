https://ru.sputnik.md/20210827/zayavleniya-pervykh-lits-na-otkrytii-torzhestv-po-sluchayu-dnya-nezavisimosti-moldovy-44290556.html

Заявления президента Майи Санду на открытии торжеств по случаю Дня независимости Молдовы

Заявления президента Майи Санду на открытии торжеств по случаю Дня независимости Молдовы

В Кишиневе начались праздничные мероприятия по случаю 30-летия независимости. На площади Великого Национального собрания прозвучал гимн Молдовы. 27.08.2021, Sputnik Молдова

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общество

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молдова

день независимости

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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила открытыми торжества по случаю Дня независимости страны. По ее словам, независимость и свобода объединили множество людей в стране, представителей разных профессий. Как считает Санду, люди с "большой смелостью решили использовать шанс для национального возрождения". Она отметила важность места, где сейчас проходят торжества - это площадь Великого Национального собрания, куда пришли люди 30 лет назад. Санду напомнила, что граждане были здесь, когда депутаты первого парламента провозгласили независимость республики. Санду считает, что важная цель сейчас - добиться того, чтобы люди выбирали жизнь в Молдове. Президент уверена, что за 30 лет независимости гражданам пришлось пережить много сложных периодов, виновные в этом всем должны быть наказы.В связи с этим Санду пообещала развивать страну и делать ставку на главный ресурс страны - людей. Также глава государства пообещала улучшать социальные условия в Молдове. Кроме того, Санду отметила, что один из лучших путей развития для страны - это евроинтеграция. Помимо этого, президент полагает, что необходимо сотрудничать с другими странами. Юбилей независимости МолдовыВ Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости.Мероприятия по случаю юбилея начались с возложения официальными лицами цветов.В частности, ожидается масштабный военный парад на площади Великого Национального собрания. На нем будут присутствовать как официальные лица Молдовы, так и президент Польши Анджей Дуда.После парада там же пройдет праздничный концерт, а после зрителям покажут несколько документальных фильмов.Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 годаЗа независимость Республики Молдова в это день проголосовали 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.

https://ru.sputnik.md/20210827/gustoy-tuman-prezidenty-zelenskiy-yokhannis-kishinev-44285211.html

https://ru.sputnik.md/20210827/mitropolii-moldovy-kolokola-zveneli-10-minut-44290227.html

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