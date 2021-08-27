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Совместные заявления президентов Молдовы, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе

Совместные заявления президентов Молдовы, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе

Четыре президента провели совместную встречу в пятницу после праздничной церемонии по случаю Дня независимости. 27.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-27T13:57+0300

2021-08-27T13:57+0300

2021-08-27T15:38+0300

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КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Кишиневе прошла совместная встреча президентов Молдовы, Украины, Румынии и Польши, приуроченная к празднованию 30-летия провозглашения независимости Молдовы. Санду: "Успех Молдовы зависит от ее отношений со множеством стран"Майя Санду поприветствовала высоких гостей в молдавской столице. Напомним, президенты Румынии и Украины опоздали на торжества, так как метеоусловия не позволили им вовремя прилететь в Кишинев.В своем выступлении Санду отметила, что нашей стране предстоит много работать для улучшения результатов во многих сферах, при этом в некоторых уже достигнут прогресс. "Успех Молдовы как страны во многом зависит от ее отношений со множеством государств и международными организациями. Мы хотим развивать тесные и дружеские отношения, основанные на доверии и взаимном уважении с нашими соседями, партнерами и другими странами мира", - уточнила Санду. По словам президента, она нацелена на то, чтобы Молдова стала фактором стабильности в регионе, который встречается с комплексными проблемами.Йоханнис: "Румыния первой признала независимость Республики Молдова"Президент Румынии в своем выступлении отметил культурную, языковую и историческую общность двух стран.Йоханнис заверил, что Румыния продолжит оказывать поддержку в развитии и модернизации Молдовы, в частности, в стремлении республики проводить евроинтеграцию. Кроме того, он выразил надежду, что новые власти Молдовы в лице президента Майи Санду и Натальи Гаврилицы, возглавляющей правительство, помогут провести запланированные реформы в стране и принести новую динамику в отношения Молдовы и ЕС. Дуда: "Я рад быть здесь с вами"Президент Польши впервые посещает Молдову, с 26 августа он находится в стране с официальным визитом. Анджей Дуда поздравил граждан Молдовы с 30-летием провозглашения страной независимости.В своем заявлении президент Польши подчеркнул, что Варшава продолжит оказывать помощь Молдове на пути евроинтеграции. Зеленский: "Желаю вам сил и упорства"Владимир Зеленский также впервые в качестве президента находится с визитом в Молдове. В своем поздравительном послании он отметил, что наша страна, равно как и Украина, празднуют 30-летие своей независимости "в далеко не простых условиях в плане безопасности". Он пожелал гражданам Молдовы "сил и упорства".Зеленский рассказал, что во время дискуссии стороны затронули тему безопасности и кооперации. В Молдове 27 августа отмечают 30-летие со дня объявления независимости, в связи с чем в стране запланирован целый ряд торжественных и развлекательных мероприятий.В качестве почетных гостей в стране находятся президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Украины Владимир Зеленский и премьер этой страны Денис Шмыгаль.

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