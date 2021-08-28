https://ru.sputnik.md/20210828/andrian-mardare-zanyal-trete-mesto-na-etape-brilliantovoy-ligi-v-parizhe-44326538.html
Андриан Мардаре занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Андриан Мардаре занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Андриан Мардаре попал в тройку призеров на этапе Бриллиантовой лиги и квалифицировался в главный финал сезона.
2021-08-28T19:57+0300
2021-08-28T19:57+0300
2021-08-28T19:57+0300
спорт
в молдове
легкая атлетика
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Молдавский копьеметатель Андриан Мардаре в субботу занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже и отобрался в финал сезона, который пройдет в швейцарском Цюрихе 8-9 сентября.В своей третьей попытке Мардаре послал снаряд на 85,43 метра. Этот результат позволил ему подняться на третью строчку в итоговой классификации этапа Бриллиантовой лиги в Париже. Выиграл соревнования представитель Германии Йоханнес Феттер (87,20 метра), вторым стал спортсмен из Гренады Андерсон Петерс (85,98 метра).На этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне 26 августа Мардаре занял 4 место с результатом 82,61 метра. На Олимпийских Играх в Токио молдавский спортсмен в финале стал седьмым (83,30 метра).
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Яна Захарова
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в молдове, легкая атлетика
Андриан Мардаре занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Андриан Мардаре попал в тройку призеров на этапе Бриллиантовой лиги и квалифицировался в главный финал сезона.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Молдавский копьеметатель Андриан Мардаре в субботу занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже и отобрался в финал сезона, который пройдет в швейцарском Цюрихе 8-9 сентября.
В своей третьей попытке Мардаре послал снаряд на 85,43 метра. Этот результат позволил ему подняться на третью строчку в итоговой классификации этапа Бриллиантовой лиги в Париже. Выиграл соревнования представитель Германии Йоханнес Феттер (87,20 метра), вторым стал спортсмен из Гренады Андерсон Петерс (85,98 метра).
"Увидимся в главном финале в Цюрихе 9 сентября", – написал Мардаре в Facebook после третьего места в Париже.
На этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне 26 августа Мардаре занял 4 место с результатом 82,61 метра. На Олимпийских Играх в Токио молдавский спортсмен в финале стал седьмым
(83,30 метра).