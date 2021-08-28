https://ru.sputnik.md/20210828/ceban-17-millionov-sud-mnenie-44318264.html

Чебан о потере Кишиневом 17 миллионов леев: лучше отдайте их учителям

Чебан о потере Кишиневом 17 миллионов леев: лучше отдайте их учителям

Примэрия Кишинева лишается 17 миллионов леев по сомнительному решению суда, заявил Ион Чебан.

2021-08-28T13:05+0300

2021-08-28T13:05+0300

2021-08-28T13:05+0300

кишинев

ион чебан

новости кишинева

решение

суд

министерство финансов

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34110211_0:542:1155:1192_1920x0_80_0_0_c98bddea9132e8978d889c31628f3c80.jpg

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Министерство финансов настаивает на выплате 17 миллионов леев из бюджета муниципия Кишинев АО Locuint‌e pentru tot‌i по решению суда Кишинева. Об этом в субботу заявил журналистам примар Кишинева Ион Чебан.Напомним, ранее судебные инстанции обязали примэрию Кишинева, не состоящую в каких-либо договорных отношениях с АО Locuint‌e pentru tot‌i, компенсировать "упущенную выгоду" акционерного общества.Примэрия уведомила Министерство финансов об отклонениях от действующего законодательства в действиях судебного пристава-исполнителя. В мэрии рассчитывали, что в Министерстве финансов помогут избежать изъятия 17 миллионов леев вопреки законной процедуре.В 2011 году в отношении строительной компании Locuint‌e pentru tot‌i был подан иск о банкротстве. Спустя более 8 лет после инициирования процедуры банкротства решением суда Кишинева, которое впоследствии было подтверждено вердиктом Апелляционной палаты столицы, было предписано взыскать с Муниципального предприятия "Управление капитального строительства" и примэрии муниципия Кишинев около 17 миллионов леев.Примэрия молдавской столицы, в освою очередь, подала ходатайство об отмене ранее вынесенных судебных решений.

https://ru.sputnik.md/20210823/cheban-17-millionov-44176497.html

https://ru.sputnik.md/20210803/ion-cheban-kishinevtsev-ograbili-na-milliony-leev-43536947.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, ион чебан, решение, суд, министерство финансов, деньги