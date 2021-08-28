Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210828/ceban-17-millionov-sud-mnenie-44318264.html
Чебан о потере Кишиневом 17 миллионов леев: лучше отдайте их учителям
Чебан о потере Кишиневом 17 миллионов леев: лучше отдайте их учителям
Примэрия Кишинева лишается 17 миллионов леев по сомнительному решению суда, заявил Ион Чебан.
2021-08-28T13:05+0300
2021-08-28T13:05+0300
кишинев
ион чебан
новости кишинева
решение
суд
министерство финансов
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34110211_0:542:1155:1192_1920x0_80_0_0_c98bddea9132e8978d889c31628f3c80.jpg
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Министерство финансов настаивает на выплате 17 миллионов леев из бюджета муниципия Кишинев АО Locuint‌e pentru tot‌i по решению суда Кишинева. Об этом в субботу заявил журналистам примар Кишинева Ион Чебан.Напомним, ранее судебные инстанции обязали примэрию Кишинева, не состоящую в каких-либо договорных отношениях с АО Locuint‌e pentru tot‌i, компенсировать "упущенную выгоду" акционерного общества.Примэрия уведомила Министерство финансов об отклонениях от действующего законодательства в действиях судебного пристава-исполнителя. В мэрии рассчитывали, что в Министерстве финансов помогут избежать изъятия 17 миллионов леев вопреки законной процедуре.В 2011 году в отношении строительной компании Locuint‌e pentru tot‌i был подан иск о банкротстве. Спустя более 8 лет после инициирования процедуры банкротства решением суда Кишинева, которое впоследствии было подтверждено вердиктом Апелляционной палаты столицы, было предписано взыскать с Муниципального предприятия "Управление капитального строительства" и примэрии муниципия Кишинев около 17 миллионов леев.Примэрия молдавской столицы, в освою очередь, подала ходатайство об отмене ранее вынесенных судебных решений.
https://ru.sputnik.md/20210823/cheban-17-millionov-44176497.html
https://ru.sputnik.md/20210803/ion-cheban-kishinevtsev-ograbili-na-milliony-leev-43536947.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34110211_0:434:1155:1300_1920x0_80_0_0_c6c1cfc719b73627e32fbe02fde9614a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, ион чебан, решение, суд, министерство финансов, деньги

Чебан о потере Кишиневом 17 миллионов леев: лучше отдайте их учителям

13:05 28.08.2021
17
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaПримар Кишинева Ион Чебан
Примар Кишинева Ион Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Примэрия Кишинева рискует лишиться значительной суммы по сомнительному решению суда, отметил Ион Чебан.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Министерство финансов настаивает на выплате 17 миллионов леев из бюджета муниципия Кишинев АО Locuint‌e pentru tot‌i по решению суда Кишинева. Об этом в субботу заявил журналистам примар Кишинева Ион Чебан.

"Вчера мы получили письмо, в котором Министерство финансов настаивает на том, чтобы муниципалитет лишился 17 миллионов леев в пользу мошенников, людей с уголовными делами. Вместо того, чтобы давать эти деньги ворам, дайте эти деньги учителям", – заявил Чебан.

Ион Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Новости Кишинева
Ион Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
23 августа, 23:19
255
Напомним, ранее судебные инстанции обязали примэрию Кишинева, не состоящую в каких-либо договорных отношениях с АО Locuint‌e pentru tot‌i, компенсировать "упущенную выгоду" акционерного общества.
Примэрия уведомила Министерство финансов об отклонениях от действующего законодательства в действиях судебного пристава-исполнителя. В мэрии рассчитывали, что в Министерстве финансов помогут избежать изъятия 17 миллионов леев вопреки законной процедуре.
В 2011 году в отношении строительной компании Locuint‌e pentru tot‌i был подан иск о банкротстве. Спустя более 8 лет после инициирования процедуры банкротства решением суда Кишинева, которое впоследствии было подтверждено вердиктом Апелляционной палаты столицы, было предписано взыскать с Муниципального предприятия "Управление капитального строительства" и примэрии муниципия Кишинев около 17 миллионов леев.
Примэрия молдавской столицы, в освою очередь, подала ходатайство об отмене ранее вынесенных судебных решений.
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Новости Кишинева
Ион Чебан: кишиневцев ограбили на миллионы леев
3 августа, 19:56
666
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:05Чебан о потере Кишиневом 17 миллионов леев: лучше отдайте их учителям
12:34Собянин – о правонарушениях мигрантов из стран СНГ в Москве
12:03К концу 2021 года в центре Кишинева должна появиться первая обустроенная парковка
11:33В Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов
11:07Примар Кишинева отказался исполнять решение об обязательном тестировании учителей
10:24Как молдаване приближали переход Крыма под власть России
09:52Обнародован ответ Китая на доклад разведки США о происхождении COVID-19
09:21Стал известен календарь матчей "Шерифа" в Лиге чемпионов
08:50Сообщение о бомбе в самолете Кишинев–Стамбул: рейс задержали на 13 часов
08:37Пока все спали: первый результат в Токио, ситуация с COVID-19 и ответ Кулебы
08:00Катанэ: президент Молдовы должен защищать интересы своей страны
07:30Успение Пресвятой Богородицы 2021: история и традиции праздника
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет конец лета
00:01Погодные рекорды Молдовы 28 августа
ВчераСообщение о бомбе: звонок поступил в аэропорт Кишинева
ВчераЗахарова рассказала, что британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ
ВчераЮбилей независимости Молдовы отпраздновали в Таврическом дворце
ВчераОжидания vs реальность: Лучинский о результатах Молдовы за 30 лет независимости
ВчераДепутат Госдумы: президент Зеленский поет с чужого голоса
ВчераПочем банкет: сколько Молдова потратила на парад и торжества