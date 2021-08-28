https://ru.sputnik.md/20210828/ceban-17-millionov-sud-mnenie-44318264.html
Чебан о потере Кишиневом 17 миллионов леев: лучше отдайте их учителям
Чебан о потере Кишиневом 17 миллионов леев: лучше отдайте их учителям
Примэрия Кишинева лишается 17 миллионов леев по сомнительному решению суда, заявил Ион Чебан.
2021-08-28T13:05+0300
2021-08-28T13:05+0300
2021-08-28T13:05+0300
кишинев
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Министерство финансов настаивает на выплате 17 миллионов леев из бюджета муниципия Кишинев АО Locuinte pentru toti по решению суда Кишинева. Об этом в субботу заявил журналистам примар Кишинева Ион Чебан.Напомним, ранее судебные инстанции обязали примэрию Кишинева, не состоящую в каких-либо договорных отношениях с АО Locuinte pentru toti, компенсировать "упущенную выгоду" акционерного общества.Примэрия уведомила Министерство финансов об отклонениях от действующего законодательства в действиях судебного пристава-исполнителя. В мэрии рассчитывали, что в Министерстве финансов помогут избежать изъятия 17 миллионов леев вопреки законной процедуре.В 2011 году в отношении строительной компании Locuinte pentru toti был подан иск о банкротстве. Спустя более 8 лет после инициирования процедуры банкротства решением суда Кишинева, которое впоследствии было подтверждено вердиктом Апелляционной палаты столицы, было предписано взыскать с Муниципального предприятия "Управление капитального строительства" и примэрии муниципия Кишинев около 17 миллионов леев.Примэрия молдавской столицы, в освою очередь, подала ходатайство об отмене ранее вынесенных судебных решений.
https://ru.sputnik.md/20210823/cheban-17-millionov-44176497.html
https://ru.sputnik.md/20210803/ion-cheban-kishinevtsev-ograbili-na-milliony-leev-43536947.html
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Евгений Чебан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
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кишинев, ион чебан, решение, суд, министерство финансов, деньги
Чебан о потере Кишиневом 17 миллионов леев: лучше отдайте их учителям
Примэрия Кишинева рискует лишиться значительной суммы по сомнительному решению суда, отметил Ион Чебан.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Министерство финансов настаивает на выплате 17 миллионов леев из бюджета муниципия Кишинев АО Locuinte pentru toti по решению суда Кишинева. Об этом в субботу заявил журналистам примар Кишинева Ион Чебан.
"Вчера мы получили письмо, в котором Министерство финансов настаивает на том, чтобы муниципалитет лишился 17 миллионов леев в пользу мошенников, людей с уголовными делами. Вместо того, чтобы давать эти деньги ворам, дайте эти деньги учителям", – заявил Чебан.
Напомним, ранее судебные инстанции обязали примэрию Кишинева, не состоящую в каких-либо договорных отношениях с АО Locuinte pentru toti, компенсировать "упущенную выгоду" акционерного общества.
Примэрия уведомила Министерство финансов об отклонениях от действующего законодательства в действиях судебного пристава-исполнителя. В мэрии рассчитывали, что в Министерстве финансов помогут избежать изъятия 17 миллионов леев вопреки законной процедуре.
В 2011 году в отношении строительной компании Locuinte pentru toti был подан иск о банкротстве. Спустя более 8 лет после инициирования процедуры банкротства решением суда Кишинева, которое впоследствии было подтверждено вердиктом Апелляционной палаты столицы, было предписано взыскать с Муниципального предприятия "Управление капитального строительства" и примэрии муниципия Кишинев около 17 миллионов леев.
Примэрия молдавской столицы, в освою очередь, подала ходатайство об отмене ранее вынесенных судебных решений.