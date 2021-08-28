https://ru.sputnik.md/20210828/ekspert-shmygal-gavrilitsa-soglashenie-moldova-ukraina-sng-44320587.html

Эксперт – о том, как повлияет обновленное соглашение Молдовы и Украины на торговлю в СНГ

Эксперт – о том, как повлияет обновленное соглашение Молдовы и Украины на торговлю в СНГ

Украинский премьер назвал подписанный с Молдовой документ "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ". Что об этом думают эксперты?

2021-08-28T15:35+0300

2021-08-28T15:35+0300

2021-08-28T15:53+0300

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Политический аналитик, директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan Centre Сергей Манастырлы считает, что подписание Молдовой и Украиной протокола между правительствами двух стран о внесении изменений в соглашение о свободной торговле вряд ли окажет существенное влияние на товарооборот между странами, не говоря уже воздействии на торговлю Молдовы с другими странами на пространстве СНГ.Так эксперт прокомментировал Sputnik слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что подписанный документ, является "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике".По словам Манастырлы, на протяжении последних 10 лет Евросоюз и так был основным торговым партнером Молдовы, на втором месте находится Российская Федерация. Он также заявил, что не стоит связывать с антироссийскими или проевропейскими веяниями работу по части налаживания торговых связей с Украиной.Также, по словам эксперта, переход на европейские стандарты в торговле с Украиной может стать вызовом для молдавских экспортеров.По мнению собеседника, существенного эффекта на молдавско-украинские отношения внесенные в документ изменения не окажут. "Это эдакое расшаркивание ногами", – заключил Манастырлы.

https://ru.sputnik.md/20210828/shmygal-protokol-moldova-shag-vykhod-sng-torgovye-otnosheniya-44318849.html

https://ru.sputnik.md/20210827/deputat-gosdumy-prezident-zelenskiy-poet-s-chuzhogo-golosa-44306923.html

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украина, молдова, торговля