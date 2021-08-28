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https://ru.sputnik.md/20210828/ekspert-shmygal-gavrilitsa-soglashenie-moldova-ukraina-sng-44320587.html
Эксперт – о том, как повлияет обновленное соглашение Молдовы и Украины на торговлю в СНГ
Эксперт – о том, как повлияет обновленное соглашение Молдовы и Украины на торговлю в СНГ
Украинский премьер назвал подписанный с Молдовой документ "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ". Что об этом думают эксперты?
2021-08-28T15:35+0300
2021-08-28T15:53+0300
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Политический аналитик, директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan Centre Сергей Манастырлы считает, что подписание Молдовой и Украиной протокола между правительствами двух стран о внесении изменений в соглашение о свободной торговле вряд ли окажет существенное влияние на товарооборот между странами, не говоря уже воздействии на торговлю Молдовы с другими странами на пространстве СНГ.Так эксперт прокомментировал Sputnik слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что подписанный документ, является "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике".По словам Манастырлы, на протяжении последних 10 лет Евросоюз и так был основным торговым партнером Молдовы, на втором месте находится Российская Федерация. Он также заявил, что не стоит связывать с антироссийскими или проевропейскими веяниями работу по части налаживания торговых связей с Украиной.Также, по словам эксперта, переход на европейские стандарты в торговле с Украиной может стать вызовом для молдавских экспортеров.По мнению собеседника, существенного эффекта на молдавско-украинские отношения внесенные в документ изменения не окажут. "Это эдакое расшаркивание ногами", – заключил Манастырлы.
https://ru.sputnik.md/20210828/shmygal-protokol-moldova-shag-vykhod-sng-torgovye-otnosheniya-44318849.html
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Евгений Чебан
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украина, молдова, торговля

Эксперт – о том, как повлияет обновленное соглашение Молдовы и Украины на торговлю в СНГ

15:35 28.08.2021 (обновлено: 15:53 28.08.2021)
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© REUTERS / Stoyan NenovФуры на границе
Фуры на границе - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / Stoyan Nenov
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Украинский премьер назвал подписанный с Молдовой документ "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ". Что об этом думают эксперты?
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Политический аналитик, директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan Centre Сергей Манастырлы считает, что подписание Молдовой и Украиной протокола между правительствами двух стран о внесении изменений в соглашение о свободной торговле вряд ли окажет существенное влияние на товарооборот между странами, не говоря уже воздействии на торговлю Молдовы с другими странами на пространстве СНГ.
Так эксперт прокомментировал Sputnik слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что подписанный документ, является "шагом к выходу стран "Ассоциированного трио" из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центричной экономике".

"Говорить о том, что Молдова была в каких-то российско-центричных торговых отношениях и якобы после этого подписания договора с украинцами перешла к евро-центричным – это блажь украинского руководства, не имеющая никакого отношения к реальности", – заявил эксперт.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
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Шмыгаль – о протоколе с Молдовой: шаг к выходу из торговых отношений СНГ
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По словам Манастырлы, на протяжении последних 10 лет Евросоюз и так был основным торговым партнером Молдовы, на втором месте находится Российская Федерация. Он также заявил, что не стоит связывать с антироссийскими или проевропейскими веяниями работу по части налаживания торговых связей с Украиной.
Также, по словам эксперта, переход на европейские стандарты в торговле с Украиной может стать вызовом для молдавских экспортеров.

"Надо ли теперь понимать, что украинские производители откажутся закупать молдавские зерновые, если они не будут подходить под какие-либо европейские стандарты? Или Молдова перестанет покупать украинскую муку по этой причине? Я в этом сомневаюсь", – сказал эксперт.

По мнению собеседника, существенного эффекта на молдавско-украинские отношения внесенные в документ изменения не окажут. "Это эдакое расшаркивание ногами", – заключил Манастырлы.
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