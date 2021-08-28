https://ru.sputnik.md/20210828/ex-vitse-premer-poteri-moldova-nezavisimosti-44320054.html

Бывший вице-премьер: что потеряла Молдова за 30 лет независимости

Бывший вице-премьер: что потеряла Молдова за 30 лет независимости

Неудачи и успехи Молдовы за 30 лет ее независимости в одном видео

2021-08-28T16:06+0300

2021-08-28T16:06+0300

2021-08-28T16:06+0300

радио

в молдове

независимость

виктор степанюк

неудачи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1c/44320349_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ded0bca7ca555bd9f25f3b5c994d2612.jpg

За 30 лет независимости успехов у Молдовы маловато, а неудач оказалось больше. Такое мнение озвучил в комментарии Sputnik бывший вице-премьер и историк Виктор Степанюк."Конечно, это не должно вгонять в пессимизм. Наверное, самое большое достижение – сам факт независимости Республики Молдова", – сказал Степанюк.Говоря о недостатках и неудачах, собеседник обратил внимание на то, что экономическая реформа, проведенная после 1991 года, в первую очередь приватизация всего и в промышленности, и в сельском хозяйстве, была неудачной.По его мнению, одна из самых больших неудач страны заключается в том, что не удалось создать жизнеспособную экономическую систему. Над ней, как считает Степанюк, "необходимо работать всем образованным людям страны – от студента до президента республики"."В этом направлении нужно двигаться общими усилиями. Брать хороший пример с таких стран, как Испания, Финляндия, Швеция, Германия, то есть учиться у этих государств. Учиться у Республики Беларусь. Многим не нравится Лукашенко, но посмотрите, что белорусский вариант очень эффективно работает. Потому что когда мы говорим о правах человека, то в первую очередь это должны быть социально-экономические права", – добавил собеседник.Он подчеркнул, что в Молдове не хватает специалистов – врачей, учителей и других. "Диаспору нужно вернуть. В этом смысле PAS и Майя Санду провели правильную избирательную кампанию, они обратились к этим людям с призывом проголосовать и поддержать, и они (власть) это сделают. Другое дело, что они не способны в одиночку, и нужно понимать, что не надо строить из себя спасителей страны. Обращайтесь к опыту других стран, но самое главное – не забывайте, что у бывших министров, депутатов и президентов тоже есть огромный опыт", – сказал Степанюк.Бывший вице-премьер выразил надежду, что с учетом всех достижений и поражений за 30 лет независимости нынешний политический класс способен думать о будущем страны и дать республике шанс развиваться.Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 года голосами 278 депутатов парламента, также в этот день была подписана и Декларация о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне. Оригинальный документ Декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, независимость, виктор степанюк, неудачи, видео