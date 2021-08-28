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Фальков рассказал об алгоритме приезда иностранных студентов в РФ
Фальков рассказал об алгоритме приезда иностранных студентов в РФ
Иностранные студенты начнут въезжать в Россию со следующей недели по утвержденному Оперштабом алгоритму.
2021-08-28T15:15+0300
2021-08-28T15:15+0300
россия
учеба
студенты
правила въезда
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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Оперштаб по противодействию коронавирусу утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости.Так, иностранные студенты начнут въезжать в Россию уже со следующей недели.Ранее в Минобрнауки РФ заявляли, что Оперштаб разрешил въезд в Россию иностранным студентам из любых стран. Так, все поступившие в российские вузы иностранные студенты смогут вернуться, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате. Студенты, не прошедшие вакцинацию от коронавируса у себя на родине, по желанию смогут привиться в России. Такую возможность им обеспечат сами вузы, отметил Фальков.
https://ru.sputnik.md/20210820/inostrannye-studenty-rossiya-uchebu-44088991.html
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учеба, студенты, правила въезда

Фальков рассказал об алгоритме приезда иностранных студентов в РФ

15:15 28.08.2021
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© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр образования РФ В. Фальков
Министр образования РФ В. Фальков - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Иностранные студенты начнут въезжать в Россию со следующей недели по утвержденному Оперштабом алгоритму.
КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Оперштаб по противодействию коронавирусу утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости.
"Вчера оперативный штаб под руководством (вице-премьера) Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию", – заявил Фальков, общаясь со студентами на Российской креативной неделе.
Так, иностранные студенты начнут въезжать в Россию уже со следующей недели.
Ранее в Минобрнауки РФ заявляли, что Оперштаб разрешил въезд в Россию иностранным студентам из любых стран. Так, все поступившие в российские вузы иностранные студенты смогут вернуться, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате. Студенты, не прошедшие вакцинацию от коронавируса у себя на родине, по желанию смогут привиться в России. Такую возможность им обеспечат сами вузы, отметил Фальков.
Студенты на лекции - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Россия
Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу
20 августа, 13:51
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