https://ru.sputnik.md/20210828/falkov-rasskazal-ob-algoritme-priezda-inostrannykh-studentov-v-rf-44320199.html

Фальков рассказал об алгоритме приезда иностранных студентов в РФ

Фальков рассказал об алгоритме приезда иностранных студентов в РФ

Иностранные студенты начнут въезжать в Россию со следующей недели по утвержденному Оперштабом алгоритму.

2021-08-28T15:15+0300

2021-08-28T15:15+0300

2021-08-28T15:15+0300

россия

учеба

студенты

правила въезда

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КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Оперштаб по противодействию коронавирусу утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости.Так, иностранные студенты начнут въезжать в Россию уже со следующей недели.Ранее в Минобрнауки РФ заявляли, что Оперштаб разрешил въезд в Россию иностранным студентам из любых стран. Так, все поступившие в российские вузы иностранные студенты смогут вернуться, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате. Студенты, не прошедшие вакцинацию от коронавируса у себя на родине, по желанию смогут привиться в России. Такую возможность им обеспечат сами вузы, отметил Фальков.

https://ru.sputnik.md/20210820/inostrannye-studenty-rossiya-uchebu-44088991.html

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учеба, студенты, правила въезда