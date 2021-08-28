https://ru.sputnik.md/20210828/kak-moldavane-priblizhali-perekhod-kryma-pod-vlast-rossii-44269872.html

Как молдаване приближали переход Крыма под власть России

Как молдаване приближали переход Крыма под власть России

В XVIII веке Молдавское княжество было очень заинтересовано в установлении протектората Российской империи над Крымским ханством.

2021-08-28T10:24+0300

2021-08-28T10:24+0300

2021-08-28T10:24+0300

история

крым

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В Кишиневе правят бал прозападные силы, слепо реализующие внешнеполитический курс в интересах своих покровителей.Однако в контексте многовековой молдавской истории это заявление является противоестественным. В XVIII веке Молдавское княжество было очень заинтересовано в установлении протектората Российской империи (продолжателем которой является современная Российская Федерация) над Крымским ханством. Ведь данный шаг принес освобождение Молдовы от разорительных даней ханам и многочисленных подношений их сановникам.Кроме того, с подчинением Крыма России ушли в историю жестокие ногайские набеги на молдавские селения, угоны в рабство крестьян и ремесленников, а сами кочевые орды стали покидать Бессарабию.Важным обстоятельством является и то, что молдаване внесли ощутимый вклад в овладение Россией Крымом, а фактическое начало этому процессу было положено 26 августа 1770 года под стенами Бендерской крепости.Первые реальные проекты перехода Крымского полуострова под власть Российского государства стали обсуждаться в начале XVIII века, когда по условиям Карловицкого мира Османская империя вынуждена была ограничить вторжения крымцев в сопредельные иностранные государства (но не в Молдову).Для "набеговой экономики" Бахчисарая такое ограничение было равносильно экономической блокаде. В этих условиях ханы и подвластные им орды стали искать новых покровителей. В феврале 1712 года в штаб фельдмаршала Шереметева под Киевом явился бывший валашский ротмистр и выходец из Молдовы Александр Давыденко. Он передал послание Девлет-Гирея II следующего содержания: хан и крымские мурзы просят от царя "тайной отповеди… хотят ли ево принять к стороне царского величества или нет".Давыденко имел давнее знакомство с Девлет-Гереем, начавшееся еще до восхождения последнего на престол. В 90-е годы молдаванин служил в Крыму. Подтверждением его полномочий была подорожная грамота, выданная ему ханом до Москвы.От имени крымского монарха Давыденко изложил план пленения Карла XII и мазепинцев под Бендерами (получивших там убежище после Полтавской битвы) силами татар. Предложения вызвали настолько большой интерес, что молдаванин был принят лично Петром I. Аудиенция состоялась в марте 1712. По ее итогам царем собственноручно была составлена записка о дальнейших действиях на крымском направлении.Планировалось заключение договора с Девлет-Гиреем о приеме Крымского ханства в русское подданство. За пленение Карла XII хану были обещано крупное денежное вознаграждение. Петр I выразил готовность оказать военную помощь ханству в возможном противостоянии с Турцией.В апреле молдавский посланник хана был отправлен из Петербурга в обратную дорогу. Однако во время следования его через Киев стало известно о заключении русско-турецкого перемирия на 25 лет. Данное событие охладило отношение Девлет-Гирея к протекторату России и консультации через Давыденко вскоре прервались.Переход Крыма под власть Российской империи начался в ходе "Румянцевской" русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов. Тогда по условиям Кучук-Кайнарджийского мира Турция отказалась от Керчи, Еникале, Кинбурна, а Крымское ханство перешло под протекторат России.Столь серьезный успех был достигнут благодаря тому, что османские войска были выбиты с территории Бессарабии, Молдавии и Валахии и не могли оказать действенной помощи своему союзнику в Северном Причерноморье.Свой вклад в изгнание турок и ногайцев за Дунай внесли отряды молдавских волонтеров. Об их значительной численности говорит хотя бы тот факт, что в ходе войны на территорию российской провинции Новая Сербия (существовала на месте нынешней Кировоградской области) переселилось около 16,6 тысячи жителей Молдавского княжества. Эти переселенцы принадлежали к семьям, которые активно поддерживали русских и боялись османских репрессий.Нельзя забывать и того, что в годы той войны Молдавское княжество несло расходы по снабжению продовольствием и фуражом русских войск, помогало в транспортировке грузов, выполнении фортификационных работ.Таким образом, судьбоносные для Крыма условия Кучук-Кайнарджийского мирного договора были оплачены, в том числе, молдавскими кровью и потом. Молдавия безусловно преследовала свои государственные интересы, но объективно они совпадали с целями России по установлению контроля над Крымом.Добиться дипломатических уступок от Стамбула по "крымскому вопросу" в 1770-х годах для Петербурга было не легче, чем разгромить турецкую армию. На переговорах османские дипломаты заявляли, что и слышать не хотят об отделении Крыма и переходе под власть России крымских портов – крепостей. Недавно избранный хан Сахиб-Гирей заявлял, что не может стать независимым от Турции без согласия султана. Это был дипломатический тупик, "круговую поруку" султана и хана нужно было как-то разорвать. Причем сделать это исключительно дипломатическими средствами. Силовое принуждение хана к независимости от Турции и российскому протекторату грозило обрушить весь переговорный процесс.Для этого российское правительство воспользовалось заготовками по "крымскому вопросу", которые были сделаны на молдавской земле.Основной ударной силой Крымского ханства были ногайские орды. Ногайцы – это тюркский народ, который вел в XVIII веке кочевое хозяйство. Ханы целенаправленно переселяли этих кочевников из Поволжья и Северного Кавказа в Северное Причерноморье и Бессарабию. Таким образом, в западной части крымских владений сформировались две ногайские орды: Буджакская и Едисанская (в Приднестровье). Молдавское княжество, кстати, платило дань и этим военно-племенным объединениям.Для турок и крымцев ногайцы были беспокойными подданными. В ордах часто случались мятежи, междоусобные конфликты, происходили "несогласованные сверху" набеги на сопредельные государства. Функции контроля над ногайцами осуществляла ставка хана в Каушанах (в середине XVIII века это была неформальная столица Крымского ханства) и Бендерская крепость. В Бендерах на тот период располагалась резиденция силистрийско-очаковского бейлербея (губернатора). Ему была подвластна огромная территория вдоль моря, от Северо-Восточной Болгарии и Добруджи до Днепра.Летом 1770 года после Кагульского триумфа войск Петра Румянцева крымский хан бежал из Каушан и вместе с турками укрылся за Дунаем. Тогда же Бендерская крепость была осаждена армией Петра Панина. Ногайцы оказались блокированы русскими на бессарабском берегу Дуная, да к тому же лишились присмотра со стороны Османской империи и Крымского ханства.Под стенами Бендерской крепости прошли переговоры между генералом Паниным и ногайскими мурзами. По их итогам главы двадцати ногайских родов (преимущественно едисанских) приняли российское покровительство. Кстати, это объясняет относительную легкость занятия русскими Крыма в 1771 году, поскольку ногайцы почти не оказывали сопротивления, что деморализующее воздействовало на турок.Таким образом, с момента "молдавской присяги" ногайцы оказались в двойственном положении. С одной стороны они продолжали являться подданными хана, а с другой – находились под покровительством российской короны.Российским правительством была учреждена специальная экспедиция по ногайским делам во главе со Слободским губернатором Евдокимом Щербининым. По линии данного органа ногайцы получали щедрые подарки, напрямую контактировали с российскими государственными органами. Последнее обстоятельство и было решено использовать на переговорах с крымцами.Когда хан Сахиб-Гирей во время очередного раунда переговоров вновь стал упорствовать ногайцы потребовали от него пойти на уступки русским, угрожая отречься от Крымского ханства. Бахчисарайский правитель вынужден прервать дипломатический конгресс, но через месяц вновь вернулся за стол переговоров. А еще через месяц, в ноябре 1772 года, в крымском местечке Карасу-Базар был торжественно заключен русско-крымский трактат.В соответствии с ним хан и крымская знать подписали акт об отделении Крымского ханства от Османской империи. Теперь уже все ханство переходило под протекторат России. Лишившись своего союзника в Северном Причерноморье Османская империя была вынуждена также пойти на значительные уступки, что сделало возможным заключение Кучук-Кайнарджийского мира.Так под крепостными стенами Бендер началась дипломатическая игра, которая привела к переходу Таврии под российский контроль, а заодно избавила Молдавское княжество от владычества Крымского ханства.

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крым

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история, крым