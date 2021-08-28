Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210828/katane-prezident-moldovy-dolzhen-zaschischat-interesy-svoey-strany-44225983.html
Катанэ: президент Молдовы должен защищать интересы своей страны
Катанэ: президент Молдовы должен защищать интересы своей страны
Аналитик напомнил о принципе международного права и необходимости для Молдовы, избегая политических игр, отстаивать свое мнение.
2021-08-28T08:00+0300
2021-08-28T08:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440036_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3462fa9307019f6aebcdb57a3e0a0ac.jpg
Саммит "Крымская платформа" - инициатива властей Украины, и в погоне за желанием угодить соседям Молдове нужно быть крайне внимательной, поскольку территориальная целостность страны является принципом международного права. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик и эксперт в области права Виталий Катанэ.Мы признаем целостность государства, заключил Катанэ, но здесь речь идет о конкретных политических действиях, которые должны привести к выгодным для Республики Молдова, а не для Украины, решениям. Пока все угождают и поддерживают обиженную Украину, у Молдовы к ней тоже есть вопросы.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440036_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_af10e77bafd0d9237fe290b1ae66f505.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экспертиза, подкасты

Катанэ: президент Молдовы должен защищать интересы своей страны

08:00 28.08.2021
246
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик напомнил о принципе международного права и необходимости для Молдовы, избегая политических игр, отстаивать свое мнение.
Саммит "Крымская платформа" - инициатива властей Украины, и в погоне за желанием угодить соседям Молдове нужно быть крайне внимательной, поскольку территориальная целостность страны является принципом международного права. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик и эксперт в области права Виталий Катанэ.

"В этой игре нужно иметь свое отношение, потому что у Молдовы с Россией тоже есть вопросы по Приднестровью. Необходимо очень четко понимать, что действовать нужно исходя из собственных интересов, а не из интересов той же Украины", - считает эксперт.

Мы признаем целостность государства, заключил Катанэ, но здесь речь идет о конкретных политических действиях, которые должны привести к выгодным для Республики Молдова, а не для Украины, решениям. Пока все угождают и поддерживают обиженную Украину, у Молдовы к ней тоже есть вопросы.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:50Сообщение о бомбе в самолете Кишинев–Стамбул: рейс задержали на 13 часов
08:37Пока все спали: первый результат в Токио, ситуация с COVID-19 и ответ Кулебы
08:00Катанэ: президент Молдовы должен защищать интересы своей страны
07:30Успение Пресвятой Богородицы 2021: история и традиции праздника
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет конец лета
00:01Погодные рекорды Молдовы 28 августа
ВчераСообщение о бомбе: звонок поступил в аэропорт Кишинева
ВчераЗахарова рассказала, что британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ
ВчераЮбилей независимости Молдовы отпраздновали в Таврическом дворце
ВчераОжидания vs реальность: Лучинский о результатах Молдовы за 30 лет независимости
ВчераДепутат Госдумы: президент Зеленский поет с чужого голоса
ВчераПочем банкет: сколько Молдова потратила на парад и торжества
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераВ Сынжерее объявили "красный код" COVID-опасности: все празднования отменили
ВчераКриштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса"
ВчераВ гордом строю: военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы
ВчераМолдова 30-летняя: слова поздравлений и акции в разных странах
ВчераЮбилей независимости Молдовы: туман, евроинтеграция и румынский язык
ВчераЭксперт - о заявлениях Зеленского: "чувствуются нотки отчаяния"
Вчера"Хватит одной ракеты". Российский флот вооружат "убийцей авианосцев"