https://ru.sputnik.md/20210828/katane-prezident-moldovy-dolzhen-zaschischat-interesy-svoey-strany-44225983.html

Катанэ: президент Молдовы должен защищать интересы своей страны

Катанэ: президент Молдовы должен защищать интересы своей страны

Аналитик напомнил о принципе международного права и необходимости для Молдовы, избегая политических игр, отстаивать свое мнение.

2021-08-28T08:00+0300

2021-08-28T08:00+0300

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Саммит "Крымская платформа" - инициатива властей Украины, и в погоне за желанием угодить соседям Молдове нужно быть крайне внимательной, поскольку территориальная целостность страны является принципом международного права. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик и эксперт в области права Виталий Катанэ.Мы признаем целостность государства, заключил Катанэ, но здесь речь идет о конкретных политических действиях, которые должны привести к выгодным для Республики Молдова, а не для Украины, решениям. Пока все угождают и поддерживают обиженную Украину, у Молдовы к ней тоже есть вопросы.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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